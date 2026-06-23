কথা কম, কাজ বেশি ! শুভেন্দুর 'মন্ত্র'কে সমর্থন, মমতার 'রাজনীতি'কে খোঁচা ঋতব্রতর
বিধানসভায় পরাজয় মেনে নিয়েও সরব বিরোধী দলনেতা, হকার উচ্ছেদ ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ ৷
Published : June 23, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: বিধানসভার অধিবেশনে পরাজয়ের বাস্তবতা মেনে নিয়েও রাজনৈতিক বার্তার ধার কমালেন না বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । একদিকে শাসক শিবিরের বিপুল জয়ের জন্য জনগণের রায়কে সম্মান জানালেন, অন্যদিকে হকার উচ্ছেদ-সহ একাধিক ইস্যুতে সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন । তবে তাঁর বক্তব্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল পরোক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক দর্শনের প্রশংসা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সমালোচনা ।
বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে ঋতব্রত বলেন, গণতন্ত্রে জয়-পরাজয় স্বাভাবিক বিষয় । রাজ্যের মানুষ যাঁদের উপর আস্থা রেখেছেন, সেই রায় মেনে নেওয়াই বিরোধীদের দায়িত্ব । ইংরেজি প্রবাদ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "Humble in victory, gracious in defeat" অর্থাৎ জয়ের সময় বিনয়ী থাকা এবং পরাজয়কে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় ।
সেই প্রসঙ্গেই তিনি এমন একটি মন্তব্য করেন, যা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । দশ বছর ধরে বিরোধীদের মুখে 'লিউকোপ্লাস্ট' লাগিয়ে রাখার দিন শেষ হয়েছে বলে বর্তমান সরকার যে বার্তা দিয়েছে, তার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই তিনি কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বহুচর্চিত মন্তব্যকে নিশানা করেছেন, যেখানে বিরোধীদের দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ।
শুধু তাই নয়, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর 'কথা কম, কাজ বেশি' নীতিকেও নীতিগতভাবে সমর্থন করেন ঋতব্রত । যদিও সঙ্গে সঙ্গেই কটাক্ষ ছুড়ে দেন মন্ত্রিসভার একাংশের দিকে । তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত দর্শনের সঙ্গে অনেক মন্ত্রী ও নেতার আচরণের বিস্তর ফারাক রয়েছে । ফলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।
দুর্নীতির প্রসঙ্গেও আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও বেআইনি 'ক্যাঙ্গারু কোর্ট' বা খাপ পঞ্চায়েতের মতো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । প্রশাসনের একাংশের প্রশ্রয়ে কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করছে বলেও দাবি করেন তিনি । ঋতব্রতের কথায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত হোক, তাতে আপত্তি নেই । কিন্তু নিরীহ রাজনৈতিক কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে হয়রানি করা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক ।
হকার উচ্ছেদ নিয়েও সরকারের সমালোচনায় সরব হন তিনি । স্টেশন চত্বর কিংবা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বুলডোজার চালিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকা নষ্ট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা । পুনর্বাসনের রূপরেখা ছাড়া উচ্ছেদকে তিনি অমানবিক বলে অভিহিত করেন । একই সঙ্গে 2014 সালের হকার আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার কথা তুলে ধরে বলেন, জীবিকার অধিকারও সাংবিধানিক অধিকারের অংশ ।
শিক্ষাক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ঋতব্রত । দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়াকে গণতান্ত্রিক পরিসরের সংকোচন বলে উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর মতে, ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠার অন্যতম ক্ষেত্র হল ছাত্র রাজনীতি, তাই নির্বাচন বন্ধ রাখা উচিত নয় ।
বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনও বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনের লাইসেন্স হতে পারে না । ইতিহাসের বিচারই শেষ কথা বলে উল্লেখ করে তিনি সতর্ক করেন, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। আর সেই বার্তা দিতে গিয়েই ফিদেল কাস্ত্রোর বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করে বলেন, "ইতিহাসই শেষ পর্যন্ত বিচার করবে ।"