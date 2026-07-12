নির্মল ঘোষকে নিয়ে বিতর্ক, দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ঋতব্রত

নির্মল ঘোষকে নিয়ে বিতর্ক, দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ঋতব্রত
ঋতব্রতের দাবি, যিনি বৈঠকে এসেছিলেন, সেই নির্মল ঘোষের সঙ্গে দলের স্কিম অফ থিংসের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই । তিনি আমন্ত্রিতও ছিলেন না ৷
Published : July 12, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 12 জুলাই: রাজ্য কমিটিতে নির্মল ঘোষের অন্তর্ভুক্তি, দলীয় বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি এবং তা ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক জল্পনা- এক সাংবাদিক বৈঠকেই সব কিছুর জবাব দিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (ঋতব্রত শিবির) ৷ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বিতর্কের ব্যাখ্যাই দিলেন না, এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধে সরাসরি 'হলুদ সাংবাদিকতা', এমনকী 'পেইড জার্নালিজম' এর অভিযোগও তুললেন তিনি । তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে ।
রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত বলেন, বাইপাসের ধারে দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে নির্মল ঘোষকে দেখা গিয়েছিল, তিনি দলের আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন না । নামের মিল থেকেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেন বিরোধী দলনেতা । তাঁর কথায়, "আমরা যে নির্মল ঘোষের নাম ঘোষণা করেছি, তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের শ্রমিক নেতা নির্মল ঘোষ । তাঁকেই রাজ্য কমিটিতে নেওয়া হয়েছে ।"
এর পরেই আরও স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, "যিনি বৈঠকে এসেছিলেন, সেই নির্মল ঘোষের সঙ্গে আমাদের স্কিম অফ থিংসের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই । তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন না ।" কেউ তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে যদি তিনি দাবি করেন, তা হলে সেই প্রমাণ প্রকাশ করারও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন ঋতব্রত । তাঁর বক্তব্য, "কে ফোন করেছিলেন, কোন নম্বর থেকে ফোন গিয়েছিল, ওঁকে বলুন সেটা প্রকাশ্যে আনতে ।"
এর পরেই সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিরোধী দলনেতা । সম্প্রতি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ করা হলেও, একটি সংবাদমাধ্যম ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ না করে বেছে বেছে কয়েকটি নাম প্রকাশ করেছে বলে অভিযোগ তাঁর । ঋতব্রতের কথায়, "এ বার মানুষ দেখছে হলুদ সাংবাদিকতা কাকে বলে । আমরা 26 জন জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা করেছি । অথচ আপনারা পিক অ্যান্ড চুজ করে মাত্র 14 জনের নাম ছাপালেন ।"
এখানেই থেমে থাকেননি তিনি । আরও বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, "এটা পেইড জার্নালিজম । এর পিছনে অবৈধ টাকার কোনও যোগ আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার ।" যদিও তাঁর এই অভিযোগের সমর্থনে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ তিনি প্রকাশ্যে আনেননি ।
কোচবিহার জেলা সভাপতির নাম নিয়েও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে বলে দাবি করেন ঋতব্রত । তাঁর বক্তব্য, প্রবীণ নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি । তিনি বর্তমানে অসুস্থ এবং ডায়ালিসিস চলছে । তা সত্ত্বেও তাঁর নাম সভাপতি হিসেবে ঘোষণা হয়েছে বলে খবর প্রকাশ করে তাঁকে অযথা বিরক্ত করা হয়েছে ।
ঋতব্রত বলেন, "রবিদার নাম ঘোষণাই হয়নি । একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে এ\ই ধরনের খবর করা রাজনৈতিক পরিকল্পনারই অংশ ।" একই সঙ্গে তিনি জানান, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের প্রতি দলের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে । তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই ভবিষ্যতে কোচবিহার জেলা সভাপতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি ।
সাংবাদিক বৈঠকে আলিপুর আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের প্রসঙ্গও টানেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । আদালতের নির্দেশের কপি দেখিয়ে তাঁর দাবি, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় তহবিল, প্রতীক, পতাকা এবং পার্টি অফিস ব্যবহারের বৈধ অধিকার একমাত্র অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন সংগঠনের হাতেই রয়েছে । অন্য কোনও গোষ্ঠীর সেই অধিকার নেই বলেও দাবি করেন তিনি ।