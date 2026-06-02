নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে হাওড়ার সব তৃণমূল বিধায়ক থাকবেন, দাবি বহিষ্কৃত ঋতব্রতের
বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনিক বৈঠক৷ সেই বৈঠকেই হাওড়ার তৃণমূল বিধায়করা থাকবেন বলে জানিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : June 2, 2026 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: রাজ্য রাজনীতিতে এই মুহূর্তে চূড়ান্ত ডামাডোল। একদিকে তৃণমূলের অন্দরে আক্ষরিক অর্থেই 'মুষলপর্ব' চলছে, অন্যদিকে পালাবদলের পর নতুন সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। এই আবহেই আগামিকাল, বুধবার বেলা 2টোয় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরোহিত্যে আয়োজিত হতে চলেছে এক মেগা প্রশাসনিক বৈঠক। আর এই বৈঠক ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে এক নজিরবিহীন জল্পনা। সদ্য তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, নবান্নের এই প্রশাসনিক বৈঠকে হাওড়া জেলার সমস্ত তৃণমূল বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন।
কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং হাওড়ার সার্বিক উন্নয়ন-সহ একাধিক ইস্যুতে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, দলমত নির্বিশেষে সরকারি সভা ও অনুষ্ঠানে বিরোধীদেরও ডাকা হবে।
ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। এর আগে উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী এবং হুগলিতে জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষণীয় বিষয় হল, সেই সমস্ত সরকারি বৈঠকে বিরোধী শিবিরের অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও সাংসদদের উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে।
বিশেষ করে কল্যাণীর প্রশাসনিক বৈঠকে বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উপস্থিতি রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে তিনি একজন 'বিদ্রোহী' এবং 'বিতর্কিত' সাংসদ। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে তাঁর এই যোগদান জল্পনা উসকে দেয় যে বিজেপির সঙ্গে কি তবে তাঁর কোনও যোগাযোগ রয়েছে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এই ঘটনা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ফাটলকেই স্পষ্ট করছে। এর মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের মুষলপর্ব চলছে এবং প্রায় 50 জন বিধায়ক দল ছাড়তে পারেন বলে বঙ্গ রাজনীতিতে জোর জল্পনা ঘুরছে।
দলের এই চরম ডামাডোলের মাঝেই 'চিঠি বিতর্ক' কাণ্ডে গত সোমবার দলবিরোধী কাজের অভিযোগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে। উলুবেড়িয়া পূর্বের এই বিধায়ক ঋতব্রতকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে যে তাঁর নেতৃত্বেই কি তৃণমূলের ওই 50 জন বিধায়ক দলত্যাগ করছেন? নতুন রাজনৈতিক দল কি গঠন করা হচ্ছে?
ঠিক এই জল্পনার আবহে ঋতব্রতের এদিন দেওয়া জোরালো বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে আগামিকাল, বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন হাওড়ার তৃণমূলের সব বিধায়ক। এখন রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে — হাওড়ার তৃণমূল বিধায়করা কি সত্যিই দলের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন? তাঁরা কি তবে সদ্য বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রতের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন? আগামিকালের নবান্নের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকের দিকেই এখন কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে গোটা বাংলার রাজনৈতিক মহল।