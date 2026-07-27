দিল্লিতে তৃণমূলের স্থায়ী পার্টি অফিস খুলতে চলেছে ঋতব্রত শিবির

দিল্লিতে তৃণমূলের স্থায়ী পার্টি অফিস খুলতে চলেছে ঋতব্রত শিবির
নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে ইতিমধ্যে দাবি করে এসেছে ঋতব্রত শিবির ৷ এবার তারা দিল্লিতে তৃণমূলের কার্যালয় খুলতে চলেছে ৷
Published : July 27, 2026 at 7:01 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ফাটল চওড়া হচ্ছিল । এবার সেই লড়াই গড়িয়ে গেল দেশের রাজধানীতে । 'আসল' তৃণমূল কারা, তা নিয়ে এখন কালীঘাট বনাম ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের টানাপড়েন তুঙ্গে । দলের নাম এবং 'ঘাসফুল' প্রতীকের দখল নিতে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধরা । এবার জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য প্রমাণ করতে দিল্লির বুকেই স্থায়ী কার্যালয় খুলতে চলেছে ঋতব্রত শিবির । সব কিছু ঠিক থাকলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের আগেই রাজধানীর বুকে কনটপ্লেসে এই নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন হতে চলেছে ।
বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করা হয় তৃণমূলের তরফে । আর সেখান থেকেই তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহের সূত্রপাত । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের সরাসরি বিরোধিতা করে দলের 60 জনেরও বেশি বিধায়ক আলাদা হয়ে যান । এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনিই এখন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷
প্রথম থেকেই নিজেদের 'আসল' তৃণমূল বলে দাবি করে আসছে ঋতব্রত শিবির । শুধু দাবি নয়, রীতিমতো সমান্তরাল একটি জাতীয় কর্মসমিতিও গঠন করে ফেলেছেন তাঁরা । সেখানে চেয়ারপার্সন পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে সেই জায়গায় অরূপ রায়কে দায়িত্ব দিয়েছেন ঋতব্রতরা । কালীঘাটপন্থী নেতৃত্ব এই শিবিরকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হলেও, আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখছেন না বিক্ষুব্ধরা ।
জন্মলগ্নে একটি আঞ্চলিক দল হিসেবে পথ চলা শুরু করলেও পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নাম বদলে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস রাখেন । কিন্তু সর্বভারতীয় তকমা থাকলেও দিল্লিতে তৃণমূলের নিজস্ব বা সুনির্দিষ্ট কোনও স্থায়ী ঠিকানা ছিল না । একটা সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যখন সাংসদ ছিলেন, তখন তাঁর সরকারি বাংলো থেকেই দলের যাবতীয় কাজ পরিচালিত হত । পরে মুকুল রায় রাজ্যসভায় গেলে তাঁর 181 সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাংলোটি হয়ে ওঠে তৃণমূলের অঘোষিত কার্যালয় ।
এরপর রাজ্যসভার আরেক সাংসদ নাদিমুল হকের বাংলোই দিল্লির তৃণমূল কার্যালয় হিসেবে পরিচিতি পায় । মাঝে কিছুদিন সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বাড়িতে দলের কাজকর্ম স্থানান্তরিত হয়েছিল । কিন্তু তিনি তৃণমূল ছেড়ে আচমকা এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ায় সেখান থেকে দলের কার্যালয় সরিয়ে ফেলতে হয় ।
দীর্ঘদিনের এই সাংগঠনিক শূন্যস্থান পূরণ করতেই এবার কোমর বেঁধে নেমেছে ঋতব্রত শিবির । নির্বাচন কমিশনের কাছে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজধানীতে পাকাপাকি ঠিকানা তৈরি করে নিজেদের সর্বভারতীয় অবস্থান মজবুত করতে চাইছেন তাঁরা । জানা গিয়েছে, কনটপ্লেসে কার্যালয়ের জন্য জায়গা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে এবং অন্দরসজ্জার কাজও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে । এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত শিবিরের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অরূপ রায় বলেন, ‘‘দিল্লিতে আমাদের একটি পার্টি অফিস নেওয়া হয়েছে । তবে কবে সেটির উদ্বোধন হবে, তার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি এখনও । আমরা দ্রুত সেই দিন চূড়ান্ত করে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে দেব ।’’
দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক পেতে আটঘাট বেঁধে নেমেছেন ঋতব্রতরা । আইনি পরামর্শ নিয়েই নির্বাচন কমিশনের দরজায় কড়া নেড়েছেন তাঁরা । তবে এই সমান্তরাল সংগঠন এবং দিল্লির কার্যালয় তৈরির তোড়জোড়কে একেবারেই আমল দিতে রাজি নয় কালীঘাটপন্থী নেতৃত্ব । বিদ্রোহী শিবিরকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির স্তাবক হয়ে অনেক কিছু করা যায় । ঋতব্রত আসলে শুভেন্দুর আর একটি মুখ । ওরা তৃণমূল কংগ্রেস নয় ।’’ সব মিলিয়ে দলের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াই এখন চরম আকার ধারণ করেছে ।