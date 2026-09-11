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নন্দীগ্রামে মমতাকে 'জেতাতে' চান ঋতব্রত ! দিল্লিতে 'আসল তৃণমূল' হওয়ার লড়াই

Mamata Banerjee vs Ritabrata Banerjee: একই দিনে কমিশনে মুখোমুখি দুই শিবির ! 16 সেপ্টেম্বরের আগে প্রতীক-জট কাটানোর দাবি বিক্ষুব্ধদের ৷

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ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 5:00 PM IST

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কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ক্ষমতা গিয়েছে । দলও কার্যত দু'ভাগ। এবার সামনে উপনির্বাচন । নন্দীগ্রামের ভোটকে ঘিরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে একসঙ্গে কটাক্ষ এবং 'সমর্থনের' বার্তা ছুড়ে দিলেন একদা সতীর্থ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর শিবিরের ঘোষণা: মমতা যদি নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হন, তাঁরা প্রার্থী প্রত্যাহার করে তাঁকেই সমর্থন করবেন !

আপাতভাবে সৌজন্যের এই বার্তার আড়ালেই অবশ্য মমতার নির্বাচনী পরাজয় নিয়ে তীব্র শ্লেষও উঠে এসেছে ঋতব্রতর কথায় । আর ঠিক এই সময়েই দলের প্রতীক এবং 'আসল তৃণমূল' কারা, সেই ফয়সালার জন্য দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দরজায় হাজির হতে চলেছে দুই শিবির । অর্থাৎ, একদিকে নন্দীগ্রামের ভোটের ময়দান, অন্যদিকে দিল্লিতে দলের পরিচয় ও প্রতীকের লড়াই । দু'টি মঞ্চেই এখন মুখোমুখি মমতা এবং ঋতব্রত শিবির ।

নন্দীগ্রামে মমতাকে 'জেতাতে' চান ঋতব্রত ! দিল্লিতে 'আসল তৃণমূল' হওয়ার লড়াই (ইটিভি ভারত)

ঋতব্রতর বক্তব্যে কটাক্ষের সুরটি স্পষ্ট । মমতা নন্দীগ্রামে দাঁড়ালে তাঁর শিবির কেন প্রার্থী সরিয়ে নেবে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সাধারণ নির্বাচনে মমতার জয়ের কোনও 'রেকর্ড' নেই । বরং উপনির্বাচনেই তাঁর জয়ের নজির রয়েছে ! ঋতব্রত বলেন, "আমরা চাই ডক্টর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাই-ইলেকশনে দাঁড়িয়ে বাই-ইলেকশনে জেতার রেকর্ডটা অক্ষুণ্ণ রাখুন !"

এখানেই থামেননি তিনি । ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতায় মমতার নিজের এলাকা এবং বুথে পিছিয়ে পড়ার প্রসঙ্গ তুলে আরও কড়া আক্রমণ করেছেন । তাঁর কথায়, "নিজের বুথে হেরেছেন, পাড়ায় হেরেছেন, ওয়ার্ডে হেরেছেন, বিধানসভায় হেরেছেন !"

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ঋতব্রতর রাজনৈতিক বার্তাটি দ্বিমুখী । মুখে মমতাকে নন্দীগ্রামে জেতানোর কথা, কিন্তু সেই 'সমর্থন'-এর সঙ্গেই প্রার্থী হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সেই বার্তাই দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার 'অস্থায়ী' বিরোধী দলনেতা ।

নন্দীগ্রাম অবশ্য মমতার কাছে নিছক আর পাঁচটা বিধানসভা কেন্দ্র নয় । একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই লড়েছিলেন তিনি । সেই ভোটে পরাজয় ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল । ছাব্বিশের ভোটের পরে আবার সেই নন্দীগ্রামেই উপনির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় পুরনো স্মৃতি এবং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ, দুই-ই ফিরে এসেছে ।

ঋতব্রত শিবিরের অবস্থানও স্পষ্ট । মমতা প্রার্থী হলে তারা নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করবে । এমনকী প্রথমে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেলেও পরে মমতা নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়ালে তাঁকে সমর্থন করা হবে, জানানো হয়েছে এমনটাই ।

কিন্তু কেন এই 'সমর্থন' ? এখানেই রয়েছে রাজনীতির আসল অঙ্ক । মমতাকে সরাসরি হারানোর জন্য প্রার্থী না দিয়ে বরং তাঁকে নন্দীগ্রামে লড়াইয়ে নামতে উৎসাহ দেওয়া, তার পর সেই লড়াইকে ঘিরে তাঁর পুরনো পরাজয়, সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফল এবং সাধারণ নির্বাচনে তাঁর 'রেকর্ড' নিয়ে প্রচার- ঋতব্রত শিবিরের এই কৌশলকে সেই ভাবেই দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা । তবে এ ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা কালীঘাট তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি ৷

এর মধ্যেই শনিবার, 12 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে হতে চলেছে আরও গুরুত্বপূর্ণ লড়াই । দলের প্রতীক এবং 'আসল তৃণমূল' কারা, সেই প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে দুই শিবিরের পাঁচ জন করে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন । ঋতব্রত শিবিরের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই দিল্লির পথে । তাঁদের প্রধান দাবি, নন্দীগ্রাম-সহ উপনির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 16 সেপ্টেম্বরের আগেই প্রতীক নিয়ে জটিলতার নিষ্পত্তি করতে হবে ।

কারণ, সময় দ্রুত ফুরোচ্ছে । নন্দীগ্রাম-সহ দুই কেন্দ্রে ভোট 6 অক্টোবর । অথচ দলীয় প্রতীক এবং নাম নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকলে মনোনয়ন পর্বে তৈরি হতে পারে নজিরবিহীন জটিলতা । কোনও পক্ষকেই যদি আনুষ্ঠানিকভাবে 'তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে দুই শিবিরের প্রার্থীদের নির্দল পরিচয়ে ভোটে নামার পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে ।

বিধানসভার সামনে দাঁড়িয়ে ঋতব্রত শিবিরের মুখপাত্র ঋজু দত্ত এবং প্রবীণ নেতা মদন মিত্রও নন্দীগ্রাম নিয়ে একই বার্তা দিয়েছেন । তাঁদের বক্তব্য, মমতা নিজে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হলে 'আসল তৃণমূল' সেখানে কোনও প্রার্থী দেবে না ।

ফলে উপনির্বাচনের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্নটা আর শুধু 'কে জিতবেন', এখানে আটকে নেই । প্রশ্ন আরও বড়: তৃণমূলের নাম ও প্রতীক কার হাতে থাকবে ? নন্দীগ্রামে মমতা আদৌ প্রার্থী হবেন কি ? আর হলে ঋতব্রত শিবিরের ঘোষিত 'সমর্থন' কি ভোটের ময়দানে বাস্তব রূপ নেবে ?

ছাব্বিশের ভোটে ক্ষমতার পালাবদলের পরে তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত এখন নতুন পর্যায়ে । দিল্লিতে প্রতীকের লড়াই, নন্দীগ্রামে প্রার্থী হওয়ার জল্পনা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে প্রকাশ্য কটাক্ষ- সবমিলিয়ে উপনির্বাচনের আগেই জমে উঠেছে নতুন রাজনৈতিক নাটক । আগামীতে কী হয়, তা নিয়ে স্বভাবতই সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে ৷

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