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একুশে জুলাই নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরে দ্বন্দ্ব, আসানসোলের বৈঠক ঘিরে তুঙ্গে তরজা

এতদিন প্রকাশ্যে না-এলেও যাঁরা ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা এবার একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বসলেন ।

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একুশে জুলাই নিয়ে তরজা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 6:00 PM IST

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আসানসোল, 20 জুলাই: একুশে জুলাইকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । একদিকে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল - দুই পক্ষই পৃথকভাবে একুশে জুলাই পালন করার প্রস্তুতি শুরু করেছে । কে প্রকৃত তৃণমূল, তা প্রমাণের লড়াই এখন প্রকাশ্যে । এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রভাব পড়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও । এতদিন প্রকাশ্যে না-এলেও যাঁরা ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা এবার একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বসলেন ।

আসানসোলের একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র বিধান উপাধ্যায়, তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা অশোক রুদ্র, আসানসোল পুরনিগমের দুই ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ও ওয়াসিম-উল-হক-সহ একাধিক নেতা ।

সূত্রের খবর, একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই এই বৈঠক হয় ।

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আসানসোলে ঋতব্রত শিবিরের বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)
তবে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে প্রথমে কেউই মুখ খুলতে চাননি । ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটককে ক্যামেরা বন্ধ করার ইঙ্গিত দিতেও দেখা যায় । পরে অবশ্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । তিনি বলেন, "একুশে জুলাই নিয়ে আমাদের বৈঠক ছিল । পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে প্রায় 50টি বাস এবং শতাধিক ছোট-বড় গাড়িতে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ।" দুই পক্ষই পৃথকভাবে একুশে জুলাই পালন করছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি কোনও মন্তব্য না করে বলেন, "একুশে জুলাই মানুষের আবেগ । মানুষ নিজে থেকেই যাবে ।"

অন্যদিকে, এই বৈঠক নিয়ে মমতা শিবিরের নেতা ভি শিবদাশন দাসুর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তীব্র । নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম শুনেই তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একজন চোর । ওঁকে যখন জেলা সভাপতি করা হয়েছিল, তখনই আমি দলকে জানিয়েছিলাম একজন চোরকে জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । তিনি গোটা জেলাটাই লুটেপুটে খেয়েছেন । পরে আসানসোল পুরনিগমে যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাঁরাও দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন । আমরা তখন এঁদের বিরুদ্ধে কথা বলায় উলটে আমাদের বিরুদ্ধেই বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল । তখন ওরাই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর 'আপনজন', আর আমরা ছিলাম 'পরের লোক'। আজ তারাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । এরা প্রত্যেকেই চোর ।"

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একুশে জুলাই নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরে দ্বন্দ্ব (নিজস্ব চিত্র)

তৃণমূলের দুই শিবিরের নেতাদের এই প্রকাশ্য বাকযুদ্ধ নিয়ে রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাননি বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি । তিনি বলেন, "আগামী 25 বছর এই রাজ্যে বিজেপিই ক্ষমতায় থাকবে । তাই দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের জন্য কারা লড়াই করবে, তা নিয়ে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই ।"

একুশে জুলাইয়ের আগে তৃণমূলের অন্দরের এই প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে । এখন নজর, শেষ পর্যন্ত দুই শিবিরের শক্তি প্রদর্শন কতটা প্রভাব ফেলে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে ।

TAGGED:

JULY 21 PREPARATION
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আসানসোল তৃণমূল
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