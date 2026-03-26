আরাবুল ইস্যুতে ফাটল ! আইএসএফের সঙ্গে জোট ভাঙার ইঙ্গিত, কড়া বার্তা সেলিমের
সিপিএমের অভিযোগ, আরাবুল ছাড়াও একাধিক আসনে তৃণমূল থেকে আগত নেতাদের প্রার্থী করেছে আইএসএফ । যার অন্যতম দেগঙ্গা বিধানসভায় আইএসএফ প্রার্থী মফিদুল ইসলাম ।
Published : March 26, 2026 at 9:02 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: ভোটের আগে বিরোধী রাজনীতিতে নতুন জটিলতা ! আইএসএফের সঙ্গে বামেদের আসন সমঝোতা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে । আর সেই জটের কেন্দ্রে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামকে প্রার্থী করা । বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যেই কড়া বার্তা দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠকে সেলিমের সাফ কথা, "সাম্প্রদায়িক হিংসা বা লুটেরাদের আমরা সমর্থন করি না । রিসাইকেল বিন রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না ।" তাঁর অভিযোগ, যাঁদের বিরুদ্ধে অতীতে বাম কর্মীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে, তাঁদেরই দলবদল করিয়ে আইএসএফ প্রার্থী করছে । সরাসরি নাম না করলেও ইঙ্গিত ছিল ক্যানিং পূর্বের আইএসএফ প্রার্থী তথা প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের দিকেই ।
সিপিএমের অভিযোগ, আরাবুল ইসলাম ছাড়াও একাধিক আসনে তৃণমূল থেকে আগত নেতাদের প্রার্থী করেছে আইএসএফ । যার অন্যতম উদাহরণ উত্তর 24 পরগনা জেলার দেগঙ্গা বিধানসভার আইএসএফ প্রার্থী মফিদুল ইসলাম । শুধু তাই নয়, বাদুড়িয়া, অশোকনগর, আমডাঙ্গা আসনে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ । অভিযোগ, এই সমস্ত বিধানসভাগুলোতে জোট প্রার্থীর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকীরা।
এই পরিস্থিতিতে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে । আলিমুদ্দিন সূত্রে ইঙ্গিত, শেষ মুহূর্তে সমঝোতা ভেস্তে গেলে তার দায় আইএসএফের ঘাড়েই চাপানো হতে পারে । ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট নিজেদের মতো করে প্রার্থী ঘোষণা শুরু করে দিয়েছে । বৃহস্পতিবার আরও 7টি আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে 246টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বামেরা ।
এদিন যে সাতটি আসনে বামেদের তরফে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি হল: জঙ্গিপুর কেন্দ্রে অলোক কুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জে আবুল হাসনাত, নাকাশিপাড়ায় শুক্লা সাহা, রানাঘাট উত্তর পশ্চিমে দেবাশিস চক্রবর্তী, রানাঘাট উত্তর পূর্ব (এসসি) মৃণাল বিশ্বাস, এগরায় সুব্রত পাণ্ডা, ময়ূরেশ্বরে জয়ন্ত ভাল্লা । এরা সাতজনই সিপিএমের ৷
তাৎপর্যপূর্ণভাবে আইএসএফ আগেই তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা জানিয়ে দিয়েছিল । সেই তালিকার সঙ্গে বামেদের ঘোষণার সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ও নদিয়ার নাকাশিপাড়া আসনে । দুই পক্ষই ওই আসনে প্রার্থী দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে । সেই সূত্রে বাম-আইএসএফ জোট নিয়েও অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়ছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের ৷
আসন সমঝোতা নিয়ে আইএসএফের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই এদিন অন্য একটি ইস্যুতেও সরব হয়েছেন সেলিম । ট্রাইব্যুনাল ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্যায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে 'রেড ভলান্টিয়ার'দের মাধ্যমে আইনি সহায়তার ঘোষণাও করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক । তাঁর বক্তব্য, "কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য বিনামূল্যে আইনি সাহায্য দেওয়া হবে ।"
সব মিলিয়ে, ভোটের আগেই বাম-আইএসএফ সম্পর্কের এই টানাপোড়েন বিরোধী রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে । এখন দেখার, শেষ মুহূর্তে আসন সমঝোতা হয়, নাকি জোটই ভেঙে যায় !
