আমারই তো প্রথম অধিকার মেয়েকে নিয়ে রাজনীতি করার: আরজি করের নির্যাতিতার মা

আমারই তো প্রথম অধিকার মেয়েকে নিয়ে রাজনীতি করার: আরজি করের নির্যাতিতার মা
পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে 'রাজার' নীতি চলছে । কেন তিনি রাজনীতিতে ? কোন ইস্যু তাঁর 'হাতিয়ার'? জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি রাজু বিশ্বাসকে ৷
Published : March 30, 2026 at 8:17 PM IST
পানিহাটি, 30 মার্চ: রাজনীতিতে তিনি 'নবাগত'। সদ্য যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে । আর তার পরেই চমক । প্রার্থী হিসেবে সিলমোহর পড়েছে তাঁর নামে । তিনি আরজি করের নির্যাতিতার মা । ছাব্বিশের ভোটে তাঁকেই এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে । যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ! তিনি প্রার্থী হওয়ায় স্বভাবতই উত্তর 24 পরগনার অন্যতম কেন্দ্র পানিহাটির গুরুত্বও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে । গেরুয়া শিবিরের এই 'মাস্টার-স্ট্রোকে' তৃণমূল এবং সিপিএম শেষ পর্যন্ত ভোটে ধরাশায়ী হবে কি না, তার দিকেও নজর রয়েছে সকলের ।
আরজি করের নির্যাতিতার মা ভোটে দাঁড়াবেন, এটা কয়েক আগে পর্যন্তও ঠিক ছিল না । বরং 'রাজনীতির' সংস্পর্শ থেকে তিনি ও তাঁর স্বামী (আরজি করের নির্যাতিতার বাবা) বরাবর দূরে রেখেছেন নিজেদের । বারবার দাবি করে এসেছেন কর্মস্থলে চিকিৎসক-মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচার তাঁরা ছিনিয়ে আনবেন আদালতে আইনি-যুদ্ধের মাধ্যমে ।
কিন্তু, হঠাৎই আইনি লড়াই থেকে 'রাজনীতি'র আঙিনায় পা রাখার সিদ্ধান্ত নেন আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবা । সেই মতো ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন দু'জনেই । শুধু তাই নয়, পানিহাটি কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নির্যাতিতা ছাত্রীর মা । দেরি না-করে তা লুফে নেয় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব । বিজেপির হয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় পদ্ম প্রার্থীকে নানা সমালোচনার মুখেও পড়তে হচ্ছে সিপিএম এবং তৃণমূলের তরফে । যদিও, সেই সমালোচনাকে গুরুত্ব না-দিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী ।
তাঁর বিপরীতে এবার তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ । লড়াইয়ে রয়েছেন আরেক প্রার্থী, সিপিএমের তরুণ মুখ কলতান দাশগুপ্ত-ও । যিনি আরজি কর-কাণ্ডে আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন । পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে কিছুদিন জেলও খাটতে হয়েছিল তাঁকে । যদিও আরজি কর-কাণ্ডে ইতিমধ্যে সিপিএমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁদের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনীতি করার অভিযোগ এনেছেন নির্যাতিতার মা । ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, সবাই যখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে রাজনীতি করছে, তখন তিনিই বা বাদ যাবেন কেন ? তাঁর দাবি, "মা হিসেবে আমারই তো প্রথম অধিকার রয়েছে তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করার ৷"
তবে, মেয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি না-হলেই ভালো হত বলে মনে করছেন পানিহাটি কেন্দ্রের পদ্ম প্রার্থী । রাজ্যের নারী সুরক্ষাকে প্রচারের 'অস্ত্র' করে ভোটে শান দিতে চাইছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা । কেন তাঁকে 'রাজনীতি'-তে আসতে হল ? কী এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে তাঁকে ভোটে লড়তে হচ্ছে ? প্রচারে নেমে কোন কোন ইস্যুকে 'হাতিয়ার' করছেন তিনি ? সামগ্রিক এই সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব ইটিভি ভারতকে দিলেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী ।
ইটিভি ভারত: আপনি আগেই বলেছেন যে, রাজনীতিতে আসতে চান না । কী এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে আপনাকে রাজনীতিতে আসতে হল ?
নির্যাতিতার মা: এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আমার । কেউ আমাকে জোর করেনি । আমার মনে হয়েছে এই পানিহাটিতে যে পরিবারতন্ত্র চলছে, সেই পরিবারতন্ত্রের বদল ঘটানো উচিত । এখানকার মানুষকে প্রতারিত করা হয়েছে । সেই সঙ্গে এমন ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে মানুষ বাইরে এসে কথা বলতেও ভয় পায় । এই ভয়ের পরিবেশ আমি ভাঙতে চাই । পানিহাটিকে ঐতিহ্যের পানিহাটি করাই আমার স্বপ্ন ।
ইটিভি ভারত: আপনি তো বারবার বলেছেন যে, আপনার মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচার, সেটা আপনি আদালতে আইনি যুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনতে চান । রাজনীতির মাধ্যমে কি আপনি ন্যায়বিচার পাবেন ?
নির্যাতিতার মা: আদালতই ন্যায়বিচার দেবে । ভোটে জিতে বিধায়ক নির্বাচিত হলে সবার আগে আমি মহিলা ও নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করব । এখানে মা-বোনদের নিরাপত্তা বলে কিছুই নেই । স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থা, সব ভেঙে পড়েছে । দিন দিন মানুষের চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে । রাজ্যে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে আমি তোমাকে দেড় হাজার টাকা দিচ্ছি মানে তুমি আমার হয়ে কথা বলো ! তোমরা কোনও অভিযোগ করতে পারবে না । টাকা তো দিচ্ছি । ভয়ের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে । আমি স্পষ্ট বলছি, দেড় হাজার টাকা দিয়ে মেয়েদের কিনতে পারবে না কেউ । সরকারের যদি সামর্থ্য থাকে, টাকা দেবে । তাই বলে কি আমার সঙ্গে অন্যায় হলে আমি কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারব না ? এটাই কি রাজনীতি ? এটা তো রাজনীতি নয়, রাজার নীতি । এই রাজার নীতি আমি চাই না । আমি তৃণমূল সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করতে চাই ।
ইটিভি ভারত: আপনি বিজেপির প্রার্থী হওয়ায় সিপিএম এবং বিশেষত তৃণমূল বারবার অভিযোগ করছে যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে । বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেখানে নারী সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে, সেখানে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আপনি কী করে ন্যায়বিচার পাবেন ? উন্নাও, হাথরসের মতো ঘটনার প্রসঙ্গও সামনে আনছে শাসকদল । যে রাজ্যে নারীরাই অসুরক্ষিত সেখানে বিজেপি কী ভাবে বিচার দেবে আপনাকে ?
নির্যাতিতার মা: সেখানে যারা অপরাধী তারা তো জেলেই রয়েছে । উন্নাওয়ের ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা সাজা পেয়েছে । তারা সকলেই জেলে আছে ।আমার মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীরা এখনও ধরা পরেনি । তৃণমূলের যিনি মাথা, তিনিই সবাইকে আড়াল করে রেখেছে ।
ইটিভি ভারত: মাথা বলতে আপনি কাকে বোঝাচ্ছেন ?
নির্যাতিতার মা: মাথা বলতে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথা বলছি । আমার মেয়ে স্বাস্থ্য দফতরের অধীনে আরজি কর হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ছাত্রী ছিল । শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যে বেহাল দশা, সেটা ফুটে উঠছে বারবার । আমার মেয়ে দুর্নীতির প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়ে গিয়েছে । সেখানে কী আছে সেটা আমি দেখতে চাই । স্বাস্থ্য দফতরের অধীনস্ত কোনও মানুষের যদি শরীর খারাপ হয়, সে যদি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যায়, তাহলেই বুঝতে পারবে হাসপাতালের কী বেহাল দশা ! কিচ্ছু নেই । বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ঝা-চকচকে হাসপাতাল । কিন্তু, বাস্তবে বিল্ডিং ছাড়া আর কিছুই হয়নি ।
ইটিভি ভারত: আপনার মেয়ের নির্মম পরিণতির পরেও বারবার শিরোনামে এসেছে আরজি কর হাসপাতাল । সম্প্রতি সন্তানের চিকিৎসা করাতে এসে লিফটে দীর্ঘক্ষণ আটকে মৃত্যু হয় এক যুবকের । কী বলবেন?
নির্যাতিতার মা: মৃত যুবকের পরিবারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ফোনে । সন্তান হারানোর ব্যথা কী, তা একমাত্র মা-ই বোঝে । ওই যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সন্তানের চিকিৎসা করানোর জন্য । কিন্তু, আর বাড়ি ফিরল না । আমার মেয়েও 9 আগস্ট বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের কর্মস্থলে গিয়েছিল রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য । কিন্তু, লাশ হয়ে বাড়ি ফিরল । শুধু আরজি কর হাসপাতালেই নয়, সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী থ্রেট কালচার চালু করেছেন । 2021 সালে যখন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মামলা হয়েছিল, তখন যদি ওঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হত, তাহলে এভাবে আমার মেয়েকে মরতে হত না ।
ইটিভি ভারত: আরজি কর-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বারবার আপনারা পানিহাটির বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর প্রত্যক্ষ মদতে দ্রুত দেহ সৎকার করা, মৃতদেহের দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত ঠেকাতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া - এমনই অভিযোগ তুলে পানিহাটির তৎকালীন বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন । ছাব্বিশের ভোটে বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষকে আর টিকিট দেয়নি দল । আপনাদের অভিযোগের সারবত্তা থাকাতেই কি এবারের ভোটে টিকিট দেওয়া হল না পানিহাটির বিদায়ী বিধায়ককে ?
নির্যাতিতার মা: জানি না, কেন টিকিট দেয়নি ওঁকে । তবে, উনি না-দাঁড়ালেও ওঁ(নির্মল ঘোষের)-র ছেলে তো ভোটে লড়াই করছেন । এখানে তো পরিবারতন্ত্র চলছে ।
ইটিভি ভারত: ভোটে জিতলে এই পরিবারতন্ত্র কি ভাঙার চেষ্টা করবেন ?
নির্যাতিতার মা: অবশ্যই ! শুধু আমি একা ভাঙার চেষ্টা করব না । সমগ্র পানিহাটিবাসী বিদায়ী বিধায়কের এই পরিবারতন্ত্র ভাঙার কোনও কসুর করবে না । ওঁর যাবতীয় কার্যকলাপে তিতিবিরক্ত পানিহাটির বাসিন্দারা । এখানে সারাবছরই জল জমে থাকে রাস্তায় । পর্যাপ্ত কোনও নিকাশি ব্যবস্থা নেই ।মানুষ এখানে কুকুর-বিড়ালের মতো থাকে । ভয়ে আওয়াজটুকুও করতে পারে না । আমি মানুষকে অভয় বার্তা দিয়ে বলেছি, আপনারা ভয় দূরে সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসুন । আপনাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রয়োজনে আমি আওয়াজ তুলব বিধানসভায় ।
ইটিভি ভারত: আপনি যখন প্রচারে যাচ্ছেন তখন ঘরের মহিলারা বেরিয়ে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরছেন, কাঁদছেন । আপনার লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন । তার পরেও যেটা বলার, আপনি একজন অরাজনৈতিক । আপনার বিপরীতে যাঁরা লড়ছেন তাঁরা সকলেই রাজনীতির লোক । লড়াইটা কি সহজ হবে আপনার কাছে ?
নির্যাতিতার মা: দীর্ঘদিন ধরে আমি যে লড়াই করছি তার চেয়ে কোনও লড়াই কঠিন হতে পারে ? আজও মেয়ের মৃত্যুর যন্ত্রণা ঘুমাতে দেয় না আমাকে । বাঁচার জন্য সেদিন হয়তো আমার মেয়ে অনেক চেষ্টা করেছিল । কিন্তু, পারেনি । এরকম ঘটনা যেন আর কোনও মা-বাবার না ঘটে । আমি চাই, দ্বিতীয় অভয়া যেন না-হয় । সেটাই আমার লড়াই ।
ইটিভি ভারত: আপনি প্রচারে এলাকায় যাচ্ছেন । মূলত কোন কোন ইস্যুগুলোকে তুলে ধরছেন মানুষের সামনে ?
নির্যাতিতার মা: নারী সুরক্ষা, নারীদের নিরাপত্তা ও নারীদের সম্মান । যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে রাখা হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ।নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ গড়ার ইস্যুও রয়েছে । মূলত, উন্নয়নকেই প্রচারে হাতিয়ার করছি । তবে, নারীদের সুরক্ষা সবার আগে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে । নারীদের সুরক্ষা না-থাকলে তো ভোটে জেতাটাই বৃথা হয়ে যাবে ।
ইটিভি ভারত: আপনি বারবারই অভিযোগ করেছেন সিপিএম আপনার মেয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করেছে । পানিহাটিতে আপনার বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে সিপিএমেরই কলতান দাশগুপ্তকে । এখনও কি আপনি আপনার বক্তব্যে অনড় রয়েছেন ?
নির্যাতিতার মা: কলতান আমার ছেলের মতো । সেদিন ওঁরা নাকি আমার মেয়ের শববাহী গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করেছিল । সেটা আমি সামনা সামনি দেখিনি । আমি শুধু ভিডিয়ো ফুটেজ দেখেছি । সেই ভিডিয়ো ফুটেজ নিয়ে ওঁরা রাজনীতি করছিল । আমার মেয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার জায়গা নয় । সবাই যখন আমার মেয়েকে রাজনীতির প্ল্যাটফর্মে টেনে ব্যবহার করছে, মা হিসেবে আমিই বা বাদ যাব কেন ? আমার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ভিডিয়ো-টা দেখে । তোমরা আন্দোলন করছো কর । তাই বলে আমার মেয়েকে নিয়ে রাজনীতি ? সে তো রাজনীতি ভালোবাসতো না । মা হিসেবে আমারই তো প্রথম অধিকার রয়েছে তাকে নিয়ে রাজনীতি করার । তাই আমি তাদের কিছুই বলব না । যাঁরা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার কুৎসা রটাচ্ছে তাঁরা রটাতে রটাতে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তবুও আমি কিছু বলব না । কারণ, আমি আমার লক্ষ্যে অবিচল । ওঁরা আমার ছেলের মতো, ওঁরা যা বলছে বলুক । বলবে আবার থেমেও যাবে ।
ইটিভি ভারত: এবার কি পানিহাটি থেকে আমরা পদ্মফুল ফুটতে দেখব ?
নির্যাতিতার মা: পানিহাটি নয়, সারা বাংলায় পদ্ম ফুটবে ।
ত্রিমুখী লড়াইয়ে পানিহাটি কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসবে তা জানা যাবে 4 মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের দিনই !