'অভিশপ্ত' 9 তারিখেই মনোনয়ন পেশ আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের, হাজির স্মৃতি ইরানি

পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নে হাজির ছিলেন বিপ্লব দেবও । এদিন অমরাবতী থেকে সোদপুর ট্রাফিক মোড় পর্যন্ত প্রার্থীকে নিয়ে পদযাত্রা করে বিজেপি ৷

RG kar rape victim mother
মনোনয়ন জমা আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 6:49 PM IST

পানিহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 9 এপ্রিল: মেয়ের মৃত্যুর যন্ত্রণা বুকে নিয়েই পানিহাটি কেন্দ্র থেকে নিজের মনোনয়ন জমা দিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা । বৃহস্পতিবার হুডখোলা জিপে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এই রাজ‍্যে বিজেপির বিশেষ পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেবকে সঙ্গে নিয়ে সুসজ্জিত এক র‍্যালি করে ব‍্যারাকপুরের প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পেশ করতে আসেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী । তার আগে সোদপুরে বাড়ির কাছে জাগ্রত এক মন্দিরে পুজোও দেন তিনি । এর পর অমরাবতী থেকে সোদপুর ট্রাফিক মোড় পর্যন্ত প্রার্থীকে নিয়ে পদযাত্রা করে বিজেপি ৷

পদ্ম প্রার্থীর সমর্থনে ট্রাফিক মোড়ে এদিন এক পথসভাও আয়োজিত হয় । সেখানে হাজির ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি । আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের সামনেই তিনি তাঁর অসম লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন । তৃণমূলের অত‍্যাচার এবং অন‍্যায়ের বিরুদ্ধেই যে তিনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন, সেকথাও জানাতে ভোলেননি মোদি সরকারের প্রাক্তন এই সদস্য । তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, "এই মা কি একা লড়বে ? আপনাদের সবাইকে এই লড়াই লড়তে হবে ।"

মনোনয়ন পেশ আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিকে, মনোনয়ন পেশ করতে যাওয়ার পথে আরজি করের নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী-ও জানান, যেখানেই নারীদের ওপর অন‍্যায়, অত‍্যাচার হবে সেখানেই তিনি ছুটে যাবেন । অত‍্যাচারিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন । যাতে আর কোনও অত‍্যাচার না-হয় । আজ থেকে দু'বছর আগে 2023 সালের 9 অগস্ট কর্মস্থলে গিয়ে নির্মম পরিণতি হয়েছিল তাঁর মেয়ের । সেই যন্ত্রণা আজও তাড়া করে বেড়ায় আরজি করের নির্যাতিতার মাকে । মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবিতে আদালত থেকে রাজপথ সর্বত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি । কিন্তু, তার পরেও সঠিক বিচার মেলেনি বলে দাবি নির্যাতিতার পরিবারের ।

RG kar rape victim mother
বিপ্লব দেবকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যালি পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর (নিজস্ব ছবি)

এই আবহেই নির্যাতিতার মা পানিহাটি থেকে ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন । বিজেপি তাঁর ইচ্ছা-কে সম্মান জানিয়ে তাঁর নাম ঘোষণা করে পানিহাটি কেন্দ্র থেকেই । প্রার্থী হিসেবে আরজি করের নির্যাতিতার মা'র নাম ঘোষিত হতেই জোর চর্চা শুরু হয় রাজনীতির অন্দরে । তৃণমূল-সিপিএম এক যোগে সমালোচনা করতে থাকে পানিহাটির পদ্ম প্রার্থীর । যদিও সমালোচনাকে গুরুত্ব না-দিয়ে জোরকদমে ভোটের প্রচার শুরু করেছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ।

RG kar rape victim mother
অমরাবতী থেকে সোদপুর ট্রাফিক মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

নারী সুরক্ষা, পানিহাটির অনুন্নয়নকে 'অস্ত্র' করে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে ভোটও চাইছেন পদ্ম প্রার্থী । তাতে সাড়াও মিলছে বলে দাবি আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের । রাজ‍্যের অন‍্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র পানিহাটিতে একদিকে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে । অন‍্যদিকে যুযুধান তৃণমূল-বিজেপির গরম কথাবার্তায় সরগরম হতে শুরু করেছে ভোটের হাওয়া-ও । সেই আবহের মধ্যেই ব‍্যারাকপুরের প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পেশ করলেন পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী ।

RG kar rape victim mother
পদ্ম প্রার্থীর সমর্থনে পথসভায় হাজির স্মৃতি ইরানি (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে, মনোনয়ন পেশের দিন হিসেবে অভিশপ্ত সেই '9 তারিখ'-কেই বেছে নিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা । যেদিনটা অভিশাপ হয়েছিল তাঁর চিকিৎসক মেয়ের কাছে । সেই অভিশপ্ত দিনের একরাশ ব‍্যথা, বেদনা বুকে নিয়েই 9 তারিখ নিজের মনোনয়ন দাখিল করলেন পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী । মনোনয়ন পেশের আগে পানিহাটিবাসীর উদ্দেশে আরজি করের নির্যাতিতার মা আবারও বার্তা দিয়ে বলেন, "ভোটে জিতলে সেটা আমার একার জয় হবে না । জয় হবে সমগ্র পানিহাটিবাসীর । আপনাদের ওপর যে অত‍্যাচার, দমনপীড়ন হচ্ছে সেটা আপনাদের সঙ্গে নিয়েই আমি রুখব, লড়ব । মহিলাদের ওপর কোনও অত‍্যাচার হতে দেব না । যা লড়াই করার দরকার সেটা আমিই করব ।"

তবে, পানিহাটিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে চাননি পদ্ম প্রার্থী ।

