আসল বিচার পাব সেদিন, যেদিন সমাজ শোধরাবে': আরজি করের নির্যাতিতার বাবা
বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকস্থলে দাঁড়িয়ে ইটিভি ভারত-কে সাক্ষাৎকার দেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা৷ পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ও সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন৷
Published : May 8, 2026 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 8 মে: রাজ্যে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর শুক্রবার বসেছিল বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে পরিষদীয় দলের বৈঠক। আর সেই বহু প্রতীক্ষিত বৈঠকেই রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে এবং নতুন সরকার গঠনের ঠিক প্রাক্কালে ইটিভি ভারতের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন আরজি কর হাসপাতালে মর্মান্তিক পরিণতির শিকার চিকিৎসক তরুণীর বাবা। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে জয়লাভ করেছেন তাঁর স্ত্রী। এই দিনটিকে তিনি ঠিক কীভাবে দেখছেন এবং সরকার বদলের পর তাঁর পরবর্তী লক্ষ্যই বা কী, সেই বিষয়েই এদিন খোলামেলা প্রতিক্রিয়া দিলেন তিনি।
আরজি করের সেই অন্ধকার রাতের পর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো দিন। এর মধ্যে রাজ্য সাক্ষী থেকেছে তীব্র গণআন্দোলন এবং দীর্ঘ সংগ্রামের। সেই সংগ্রামের পথ ধরেই রাজনীতিতে পা রাখা এবং পানিহাটি থেকে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের এই বিপুল জয় আসলে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ন্যায়বিচারের দাবিরই প্রতিফলন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
এদিন ইটিভি ভারতের সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে এই পালাবদল বা রাজনৈতিক জয়কে তিনি এখনই পুরোপুরি 'নতুন সূর্যোদয়' বলে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, তাঁদের মূল লড়াই শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদল নয়, বরং ন্যায়বিচারের জন্য। যে মর্মান্তিক ঘটনা তাঁদের মেয়ের সঙ্গে ঘটেছে, ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও পরিবারকে এমন নির্মম পরিস্থিতির শিকার না হতে হয়, সেটাই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য।
সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘‘আমরা যে বিচারটা চাইছি, সেটা আসলে সমাজের কাছে চাইছি। ভবিষ্যতে কেউ যদি এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটানোর কথা ভাবে, বিশেষ করে যে প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ আরজি করের বুকে ঘটেছে, তবে এমন কাজ করার আগে অপরাধীদের অন্তত দশবার ভাবতে হবে।" পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের চরম অনাস্থার কথাও এদিন জোরালোভাবে উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁরা যখনই ন্যায়বিচারের জন্য পথে নেমেছেন, তখনই প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা নিয়ে তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। সেই কারণেই তাঁরা বাধ্য হয়ে সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে ভিতর থেকে এই পচনশীল ব্যবস্থাটাকে বদলানো যায়।’’
পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করার যে ডাক তাঁরা দিয়েছিলেন, তা আজ অনেকাংশেই সফল। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা জানান, তাঁর স্ত্রীর একটিই সংকল্প ছিল — এই তৃণমূল সরকারকে সমূলে উৎখাত করা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই লক্ষ্য পূরণে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নির্বাচনী প্রচারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "তৃণমূল যেখানেই প্রচার করুক না কেন, এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে প্রচার করে গেলেও, আমাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলার সাহস তাঁদের হয়নি।"
এবার নতুন রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের অনেক প্রত্যাশা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন সরকার তাঁদের এই দীর্ঘ লড়াইয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করবে এবং পূর্ববর্তী সরকারের আমলের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও অপরাধের অবসান ঘটাবে। এদিন পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণার পর শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করেছেন যে, সন্দেশখালি এবং আরজি কর কাণ্ডের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলির যথাযথ তদন্তের উদ্যোগ নেবে নতুন সরকার। এই প্রসঙ্গে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা জানান, এর আগেও অনেকগুলো তদন্ত হয়েছে, কিন্তু কোনও ফলপ্রসূ উপসংহার বা প্রকৃত ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি। এবার নতুন সরকার এই তদন্তের দায়িত্ব নিলে সঠিক বিচার মিলবে বলে তিনি আশাবাদী।
তবে তাঁর মতে, শুধুমাত্র অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াই চূড়ান্ত বিচার হতে পারে না। প্রকৃত বিচার সেদিনই মিলবে, যেদিন এই সমাজ ব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন আসবে। তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, "বিচার পেলে সমাজ শুধরায়। সমাজকে একটা সুস্থ ও সুন্দর জায়গায় নিয়ে আসাই আমাদের আসল লক্ষ্য। এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটুক, সেটাই আমরা চাই।" তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কোনও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তার পিছনে দৌড়ানোর চেয়ে, সেই ধরনের ঘটনা যাতে আর কখনও না ঘটে, তা নিশ্চিত করাই হবে নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য।
সব মিলিয়ে, নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের আগে অভয়ার বাবার এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও তাঁদের ন্যায়বিচারের মূল লড়াই এখনও শেষ হয়নি। নতুন সরকারের সদিচ্ছা এবং সঠিক পদক্ষেপের দিকেই এখন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা এবং গোটা রাজ্যবাসী।