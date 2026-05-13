পাহাড়ের শেষ কথা বিমলই: জিটিএ-র ব্যর্থতা ঝেড়ে প্রত্যাবর্তনের নয়া আখ্যানে 'কিং মেকার' গুরুং

একসময় রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেও, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, পাহাড়ে শক্তি বাড়িয়ে 'কিং মেকার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন গুরুং। শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন৷

পাহাড়ের শেষ কথা বিমলই (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 13, 2026 at 4:43 PM IST

শিলিগুড়ি, 13 মে: 2017 সালের অগ্নিগর্ভ পাহাড় থেকে 2026-এর নির্বাচনী ময়দান - দীর্ঘ লড়াই, নির্বাসন আর প্রত্যাবর্তনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং । একসময় রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিলেও, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই দেখা গেল, পাহাড়ের 'সিংহাসন' হারানো তো দূরস্ত, বরং আরও শক্তিশালী হয়ে 'কিং মেকার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি । সুবাস ঘিসিং-পরবর্তী যুগে পাহাড়ের রাশ যে এখনও তাঁরই হাতে বন্দি, চারটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে বিজেপির জয়জয়কারে তা আরও একবার প্রমাণ করল ।

জিটিএ-র ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো: এক কঠিন পথচলা

2022 সালের গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (GTA) নির্বাচনে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পারফরম্যান্স ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক । 45টি আসনের মধ্যে লড়ে তাঁর দল মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি আসনে জয়লাভ করেছিল । মিলেছিল মাত্র চারটে আসন । এমনকি বিমল গুরুংয়ের খাসতালুক সিংমারি-পাতলেবাস এলাকাতেও তাঁর সমর্থিত প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছিলেন । সেই সময় অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (BGPM) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বোর্ড গঠন করলে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে 'গুরুং-যুগ' শেষ হতে চলেছে ।

পাহাড়ে 'কিং মেকার' গুরুং (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু গত জিটিএ নির্বাচনে অনীত থাপার কাছে পাহাড়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ খোয়ানোর পর, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ফের রাজনৈতিক জয় ছিনিয়ে নেওয়া গুরুংয়ের জন্য ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই । বিশ্লেষকদের মতে, জিটিএ-তে হারের পর গুরুং নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ান এবং বিজেপির সঙ্গে জোটকে পাহাড়ের মানুষের কাছে একমাত্র বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেন ।

দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বিমল গুরুং ও রোশন গিরি (নিজস্ব চিত্র)

বিজেপির জয় ও গুরুং স্ট্র্যাটেজি

বিমল গুরুংয়ের কৌশল ছিল স্পষ্ট । তৃণমূল কংগ্রেস এবং পাহাড়ের বর্তমান শাসকদল অনীত থাপার বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে গোর্খা ভোটকে এক ছাতার তলায় আনা । পাহাড়ের অন্দরে জিএনএলএফ ও বিজিপিএম-এর প্রভাব কাটিয়ে এককভাবে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শক্তিকে বিজেপির অনুকূলে ব্যবহার করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য ।

পাহাড়ের তিনটি আসন: দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পংয়ে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের পিছনে গুরুংয়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা এবং পাহাড়ের আবেগ কাজ করেছে ।

মাদারিহাট ফ্যাক্টর: ডুয়ার্সের মাদারিহাট আসনে লক্ষ্মণ লিম্বুর জয় প্রমাণ করেছে যে সমতলের গোর্খা ভোটব্যাংকেও গুরুংয়ের প্রভাব অপরিবর্তিত ।

রাজনৈতিক অস্তিত্বের পুনর্নির্মাণ

একটা সময়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, বিমল গুরুংয়ের রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ৷ সেই জায়গা থেকে ছাব্বিশে এই জয় তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আরও বাড়িয়ে দিল । জিটিএ নির্বাচনে হারের পর রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়লেও, বিধানসভায় রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটল তাঁর । এই সাফল্যের পর পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান (PPS) এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি আরও জোরালো হবে ।

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং (নিজস্ব চিত্র)

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য: দিল্লির দরবার ও পাহাড়ের দাবি

বিশ্লেষকদের মতে, বিমল গুরুংয়ের এই সাফল্য রাজ্য রাজনীতির মূল স্রোতে পাহাড়ের সমস্যাগুলোকে নতুন করে গুরুত্ব দেবে । সন্ন্যাস নেওয়ার যে চ্যালেঞ্জ তিনি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, শেষ হাসি হেসে তিনি প্রমাণ করলেন যে পাহাড়ের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে তাঁর নাম এখনও সবার উপরে । রাজু বিস্তার মতো প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালিয়ে যে গতি তিনি লোকসভায় দিয়েছিলেন, বিধানসভাতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দিল্লিকে এক কড়া বার্তা দিলেন গুরুং । পাহাড়ের দাবি আদায়ে তিনি এখন আরও বেশি আপসহীন ।

পাহাড়ের রাজনীতিতে শেষ কথা এখন একটাই - জিটিএ-র সাময়িক ব্যর্থতা কাটিয়ে বিমল গুরুং ফিরেছেন রাজার মেজাজে । বিমল গুরুং বলেন, "আমি বলেছিলাম আমি হারিয়ে যাইনি । পাহাড়বাসী এখনও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার উপরই ভরসা রাখছে । কারণ তারা জানে একমাত্র আমরাই পাহাড়বাসীর দাবি আদায় করতে পারব । আর সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি । এই জয় আমাদের দাবি আদায়ে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে ।"

