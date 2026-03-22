রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় ! আসানসোলে অগ্নিমিত্রার জনসংযোগ, দলবদল সিপিএম কর্মীর

রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় ! আসানসোলে অগ্নিমিত্রার জনসংযোগ, দলবদল সিপিএম কর্মীর
প্রথম রবিবারেই আসানসোল দক্ষিণে যে ত্রিমুখী লড়াইয়ের রূপরেখা স্পষ্ট, তা বলাই যায় । এখন দেখার, প্রচারের নিরিখে আগামী দিনে কে কাকে টেক্কা দেয় !
Published : March 22, 2026 at 5:59 PM IST
আসানসোল, 22 মার্চ: ভোটের প্রচার শুরু হতেই প্রথম রবিবার সামনে এল রাজনৈতিক উত্তাপ । আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই সকাল থেকেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যস্ততা চোখে পড়ল । ডামরা, বার্নপুর থেকে সালানপুর, প্রতিটি প্রান্তে জনসংযোগে ঝড় তুললেন প্রার্থীরা ।
ডামরা গ্রামে এদিন প্রচারে নামেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল । প্রথম রবিবারেই তাঁর প্রচারে চোখে পড়ার মতো ভিড় জমে । স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ, সব মিলিয়ে জনসংযোগে জোর দেন তিনি । সেই সঙ্গে বিজেপির পক্ষে বড়সড় সাফল্যও আসে । প্রচার চলাকালীনই সিপিএম ছেড়ে একাধিক কর্মী বিজেপিতে যোগ দেন । তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলরের ছেলে গোপাল বাদ্যকর ও তাঁর পরিবার । বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়ে গোপাল জানান, "দীর্ঘদিন সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম । কিন্তু এখন বিজেপির নীতি-আদর্শ আমাদের বেশি আকর্ষণ করছে, তাই এই সিদ্ধান্ত ।"
পিছিয়ে নেই বাম শিবিরও । আসানসোল দক্ষিণের সিপিএম প্রার্থী শিল্পী চক্রবর্তী রবিবাসরীয় প্রচারে বার্নপুরের ডেলি মার্কেট ও এবি টাইপ ইস্কো আবাসন এলাকায় জনসংযোগে জোর দেন । বাজার চত্বরে ভিড়ের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি । দোকানদারদের সঙ্গে করমর্দন, ক্রেতাদের সঙ্গে আলাপচারিতা, সব মিলিয়ে একেবারে জনসংযোগমুখী প্রচারে নজর কাড়েন বাম প্রার্থী ।
শুধু আনুষ্ঠানিক প্রচার নয়, মানুষের সমস্যার কথাও মন দিয়ে শোনেন শিল্পী । বাজারের পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা, জল ও বিদ্যুৎ সমস্যা থেকে শুরু করে মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে । এতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সাড়া মিলছে বলেই দাবি বাম শিবিরের ।
এদিকে বারাবনি কেন্দ্রে এখনও প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি । সেই সুযোগে প্রচারে খানিকটা এগিয়ে তৃণমূল । রবিবার সালানপুরের দেন্দুয়া অঞ্চলে প্রচারে নামেন তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় । কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসংযোগ করেন তিনি । দলের পতাকা ও বেলুন হাতে কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ।
গ্রামের মানুষের কাছ থেকেও উষ্ণ অভ্যর্থনা পান বিধান । সংবর্ধনা থেকে ফুলের মালা, সব মিলিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয় প্রচারে । আত্মবিশ্বাসী সুরে তৃণমূল প্রার্থী বলেন, "জয় সুনিশ্চিত, ব্যবধান আরও বাড়বে ।"
প্রথম রবিবারেই আসানসোল দক্ষিণে যে ত্রিমুখী লড়াইয়ের রূপরেখা স্পষ্ট, তা বলাই যায় । এখন দেখার, প্রচারের নিরিখে আগামী দিনে কে কাকে টেক্কা দেয় !
