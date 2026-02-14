পঞ্চায়েতে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ায় সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত গোটা গ্রাম! কাঠগড়ায় তৃণমূল

পঞ্চায়েতে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ায় সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত গোটা গ্রাম! কাঠগড়ায় তৃণমূল
মালদার চাঁচলের ঘটনা৷ তৃণমূলের দাবি, রং দেখে সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তা নির্ধারিত হয় না৷ ঠিকমতো আবেদন করলেই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে৷
Published : February 14, 2026 at 8:08 PM IST
মালদা, 14 ফেব্রুয়ারি: রং দেখে উন্নয়ন নাকি সরকারি উন্নয়নে রংবাজি? মালদার চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন খানপুর গ্রামের মানুষজনের কথা শুনে প্রশ্নটা উঠতেই পারে৷ বিশেষ করে ভোটের মুখে৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁরা কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন৷ সেই ‘অপরাধে’ বার্ধক্য ভাতা থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবকিছু থেকেই ব্রাত্য তাঁরা৷
সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পেতে গ্রামে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন তাঁরা৷ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটের আগে গ্রামের মানুষ সরকারি সহায়তা প্রকল্পগুলির সুবিধে না-পেলে বিধানসভা নির্বাচন বয়কট করবেন সবাই৷ এই ঘটনা ঘিরে শুধুমাত্র চাঁচল নয়, শোরগোল পড়েছে জেলাজুড়ে৷ এই পরিস্থিতিতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত, চাঁচল 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারা৷ যদিও ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েছে শাসকদলের জেলা নেতৃত্ব৷
পুরাতন খানপুর গ্রামে প্রায় 300 পরিবারের বসবাস৷ গ্রামবাসীদের সিংহভাগই নিম্নবিত্ত৷ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বুথ থেকে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী৷ তিনিই চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁরা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার৷ আশেপাশের গ্রামের মানুষজন বিভিন্ন সরকারি সহায়ক প্রকল্পের সুবিধে পেলেও তাঁরা কিছুই পাচ্ছেন না৷ শুধুমাত্র গ্রামের যাঁরা তৃণমূলের কর্মী কিংবা সমর্থক, সেই দশ শতাংশ গ্রামবাসী সেসব সুবিধে পাচ্ছেন৷
গ্রামের এক বৃদ্ধ আবদুল হাকিম বলছেন, “আমরা বার্ধক্য ভাতা কেন পাব না? 60-70 বছর বয়স হয়ে গেল৷ শাসকদলের নেতৃত্ব, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, এমনকি দুয়ারে সরকার ক্যাম্পেও অনেকবার আবেদন করেছি৷ তবু কিছু হয়নি৷ আমরা কি বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত হইনি? নাকি সময় হয়নি? চার বছর ধরে শুধু আবেদনের পর আবেদন জানিয়ে যাচ্ছি৷ কেন এখনও ভাতা পাচ্ছি না, সেটা উপরওয়ালা আর নেতারাই জানে৷ হয়তো ওদের মনমতো হচ্ছে না৷”
আরেক বৃদ্ধ মহম্মদ সিরাজুদ্দিন বলেন, “5-6 বার আবেদন করেছি৷ এখনও বার্ধক্য ভাতা পাইনি৷ অঞ্চলেও আবেদন করেছি৷ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছি৷ সেই কারণেই আমি ভাতা পাচ্ছি না৷ ভাতার টাকাটা পেলে চিকিৎসা করাতে সুবিধে হতো৷ ভাতাটা আমার খুব প্রয়োজন৷”
শুধু বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রেই বঞ্চনা নয়, বঞ্চনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও৷ মনোয়ারা বিবির বক্তব্য, “পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসকে জিতিয়েছি৷ তাই বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছি না৷ এমনকি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও দিচ্ছে না৷ আমরা পঞ্চায়েত সদস্যকে এসব করে দিতে বলছি৷ কিন্তু তাতেও আমাদের কিছু হচ্ছে না৷ কিছুই পাচ্ছি না৷ শাসকদলের লোকজনকে কিছু বলতে গেলে সাফ বলে দিচ্ছে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছি৷ সবকিছু কংগ্রেস দেবে৷ ওরা দিতে পারবে না৷”
একই কথা কোহিনুর খাতুনেরও৷ তাঁর কথায়, “লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমরা পাচ্ছি না৷ তৃণমূল বলছে, আমরা কংগ্রেসকে জিতিয়েছি৷ কংগ্রেসের কাছেই আমাদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধে চাইতে হবে৷ দিদি আমাদের কিছু করে দেয় না৷ আমি 20 বার আবেদন করেছি৷ তবু আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়নি৷ আমরা সরকারি আবাস যোজনার ঘরও পাইনি৷ অথচ পাশাপাশি গ্রামের সবাই ঘর পাচ্ছে৷ আমার স্বামী ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না৷ তবু আমাদের সরকারি ঘর করে দেওয়া হয় না৷ সরকারি কোনও পরিষেবাই আমরা পাই না৷ আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বিশেষ প্রয়োজন৷”
গ্রামবাসীদের অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন ওই বুথের কংগ্রেসী পঞ্চায়েত সদস্য রাজীব আলি৷ তিনি বলেন, “আমি কংগ্রেসের হয়ে জিতেছি৷ আমি 100 শতাংশ নিশ্চিত, শুধুমাত্র সেই কারণে গ্রামবাসীদের এভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে৷ সরকারি আধিকারিকদের কাছে আমার আবেদন, সাধারণ মানুষকে যেন রাজনীতির মধ্যে না নিয়ে আসা হয়৷ তাদের যেন সরকারি সহায়ক প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়৷ এর জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি৷’’
রাজীব আলি আরও বলেন, ‘‘গ্রামবাসীদের দাবি নিয়ে একাধিকবার ব্লক অফিসে গিয়েছি৷ কিন্তু সেখানে আমাকে হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখে হয়৷ মিটিং-এর পর মিটিং হয়৷ ঘর ফাঁকা হলে আমাকে ডাকা হয়৷ তবু আমি সেখানে যাই৷ আমি সাধারণ মানুষের ভোটে জয়ী হয়েছি৷ সরকারি আধিকারিকদের কাছে বারবার অপমানিত হলেও মানুষের স্বার্থে আমাকে সেখানে যেতে হবে৷ যদি আসন্ন নির্বাচনের আগে গ্রামবাসীরা সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধে না পায়, তবে আমরা বিডিও অফিস ঘেরাও করব৷ তারপরেও কাজ না হলে আমরা ভোট বয়কটের আন্দোলনে নামব৷”
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার এক তৃণমূল নেতার সাফ কথা, “পঞ্চায়েত ভোটে ওরা কংগ্রেসকে জিতিয়েছে৷ এবার কংগ্রেসের কাছেই ওরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধে আদায় করুক৷ এখানে আমাদের কিছু করার নেই৷ করার থাকলেও করব না৷”
তবে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব৷ শাসকদলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, “লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প দলীয়ভাবে নির্ধারিত হয় না৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে 94টি সরকারি সহায়ক প্রকল্প চালু করেছেন, সেসব প্রকল্পের সুবিধে দলমত নির্বিশেষে দেওয়া হয়৷ ইতিমধ্যেই 2 কোটি 21 লাখ মায়েরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান৷ আগামীতে আরও 60 লাখ মানুষ এই প্রকল্পে যুক্ত হবেন৷ পুরাতন খানপুর গ্রামের মানুষজন যেন সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেন৷ ঠিকমতো আবেদন করলে তাঁরা প্রকল্পের সুবিধে অবশ্যই পাবেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অনেক লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন অনুমোদিত হয়ে রয়েছে৷ তাঁদের টাকাও অ্যাকাউন্টে ঢুকবে৷ সেখানে কংগ্রেসের যে নেতা মানুষকে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁকে বলব, তাঁর পরিবারের মহিলারা নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান৷ তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না৷ তাঁর পরিবারের সদস্যরা যেমন সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছেন, অন্যদেরও সেই সুবিধে পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করুন৷”
আশিসবাবুক বক্তব্যেই পরিষ্কার, বঞ্চিত গ্রামবাসীদের রোষ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা৷ তাঁদের এই চেষ্টা সফল হলে ভালো কথা৷ কিন্তু যদি সফল না হয়? যদি বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামবাসীরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধে না পান? তাহলে তাঁদের গ্রাম্য নেতাদের এতদিনের অবস্থান ‘রং’ বলে প্রমাণিত হবে না তো?