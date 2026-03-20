টিকিট না-পেয়ে চারিদিকে ক্ষোভের আগুন ! আসন্ন ভোটে কিংমেকার কি সাবোতাজ

টিকিট না-পেয়ে চারিদিকে ক্ষোভের আগুন ! আসন্ন ভোটে কিংমেকার কি সাবোতাজ
'বিভীষণ' আগেও ছিল, এখনও আছে ৷ এই 'বিভীষণরাই' ভারতের যে কোনও যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখেন ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : March 20, 2026 at 6:41 PM IST
মালদা, 20 মার্চ: ছাব্বিশের যুদ্ধের জন্য তৈরি ঘাসফুল, তৈরি পদ্মফুলও ৷ তবে শুধু ফুলই নয়, প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্য যোদ্ধাদেরও ৷ বাংলায় নতুন সরকার গঠন করবে সেই যুদ্ধে বিজয়ীরা ৷ এমন এক যুদ্ধে যে কত ধরনের নীল নকশা তৈরি করা যায়, তার কোনও ধারণা ছিল না রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ৷ তবে সেই সময় যুদ্ধগুলি হত মূলত সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৷ অধর্মকে হারিয়ে ধর্ম, পাপকে হারিয়ে পূণ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৷ সম্ভবত সেই কারণে দাদার পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন ভাই ভরত ৷
কিন্তু বর্তমান সময়ের ছবিটা আলাদা ৷ ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্যের থেকেও বেশি প্রয়োজন ব্যক্তিগত পরিচয় প্রদর্শন ৷ সেটা আর্থিকভাবে হতে পারে কিংবা ক্ষমতার রাশ হাতে নিয়ে ৷ তাই এখন সাংসদ, বিধায়ক, পুরপ্রধান, নিছক পঞ্চায়েত প্রধানটুকু না হতে পারলে রাজনীতির জগতে অস্তিত্ব নেই বলেই মনে করেন সেই রাজনীতির অনেক কারবারি ৷ তেমনই অনুমান সিংহভাগ বাঙালির ৷ তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত, যুদ্ধ যে কারণে বা যেভাবেই হোক না কেন, তখনও বিভীষণ ছিল, এখনও আছে ৷ এই 'বিভীষণরাই' ভারতের যে কোনও যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখেন ৷
ইতিমধ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে বাম দলগুলি ৷ 38টি কেন্দ্র বাদ দিয়ে বাকি 256টি কেন্দ্রে নিজেদের যোদ্ধাদের নাম প্রকাশ করেছে বিরোধী বিজেপিও ৷ শুধু মূল দলগুলিই নয়, জনতা উন্নয়ন পার্টির মতো ছোট দলগুলিও প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয় ৷ কংগ্রেস এখনও তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি ৷ ঈদের পরেই তাদের সেই তালিকা প্রকাশিত হয়ে যাবে বলে খবর ৷
রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই দিকে দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে সেই 'বিভীষণদের' বিপ্লব ৷ পদ্ম, ঘাসফুল বা কাস্তে-হাতুড়ি, সব ঘরই ক্ষোভের বারুদে পুড়তে শুরু করে দিয়েছে ৷ যেমন, বৃহস্পতিবার বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর বৈষ্ণবনগরে আগুন জ্বালিয়ে দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পদ্মকর্মীরা ৷
মালদা কেন্দ্রে পার্টি অফিস ভাঙচুর করে গায়ের জ্বালা মেটানোর চেষ্টা করেছেন কাস্তে-হাতুড়ির ক্ষুব্ধ কর্মীরা ৷ অপরদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুরে ভোট-টিকিট না পাওয়া ঘাসফুল প্রার্থী, রাজ্যের মন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়েছেন, দল তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷ ফলে ভোট রাজনীতির 'বিভীষণ' নকশা রাজনৈতিক দলগুলিকে কতটা বিড়ম্বনায় ফেলতে পারে, এখন তারই হিসেবনিকেশ চলছে প্রতিটি দলের টেবিলে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতার কথায়, "সাবোতাজ আগেও ছিল, এখনও আছে ৷ আগে আলোচনা মাধ্যমে দ্রোহ দমন করার চেষ্টা হত ৷ একবার, দু’বার, প্রয়োজনে একাধিকবার বিক্ষুব্ধদের নিয়ে বসা হত ৷ আলোচনার টেবিল থেকে কোনও না কোনও সমাধান বেরিয়ে আসতই ৷ কিন্তু এখন যে কোনও নির্বাচনে পরিস্থিতিটা অন্য দিকে গড়াচ্ছে ৷ বেশিরভাগ সময় আলোচনায় কোনও সমাধানসূত্র বেরোচ্ছে না ৷ তার প্রমাণ আমরা গত পঞ্চায়েত এবং লোকসভা ভোটে পেয়েছি ৷ এবার চারজন বিধায়ককে টিকিট দেওয়া হয়নি ৷ এক বিধায়ককে তাঁর নিজের আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব ভাবছে, সময় গড়ানোর সঙ্গে ক্ষোভ প্রশমিত হবে ৷ তারপর আলোচনায় বসা যাবে ৷ তাতে আরও বিপদ হতে পারে ৷ এই ক্ষোভ দ্রোহের আকার নিতে পারে ৷ দলে থেকেই দলের তলা কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা ততদিনে চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে ৷"
তাহলে উপায় কী ? কোন পরিকল্পনায় বিক্ষুব্ধদের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ? ওই নেতার কথায়, "হরিশ্চন্দ্রপুর সবাই দেখছে ৷ মন্ত্রীর বক্তব্যও শুনেছে ৷ অন্য কেন্দ্রগুলিতে কিন্তু এখনও ক্ষোভ তেমন দেখা যায়নি ৷ এটা আরও বিপজ্জনক ৷ বলা যেতে পারে, বড় ঝড়ের আগাম পূর্বাভাস ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই, বলারও নেই ৷ আমরা তৃণমূলের কর্মী ৷ দলে তো টিকে থাকতে হবে ! সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা বললে দল থেকে বহিষ্কারের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না ৷ আমরা উপরমহলের দিকে তাকিয়ে ৷ যা নির্দেশ আসবে, আমাদের সেটাই পালন করতে হবে ৷ এখানে নিজস্ব চিন্তাভাবনা বলে কোনও কথা নেই ৷"
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "অনেক চিন্তাভাবনা করেই দল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে ৷ প্রার্থী নিয়ে কোথাও কোথাও কর্মীদের মনে ক্ষোভ থাকতেই পারে ৷ কারণ, তাঁরা অনেক চিন্তাভাবনা করে রেখেছিলেন ৷ কিন্তু যখন পরে তাঁরা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবেন, তখন বুঝতে পারবেন কেন দল এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের প্রার্থী নিয়ে কর্মীদের একাংশের ক্ষোভের কথা আমরা জানতে পেরেছি ৷ তাঁদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসা হবে ৷ সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বলা হবে ৷ আশা করি, তাঁরা সব বুঝতে পারবেন ৷ তাছাড়া বিধানসভা ভোটের প্রার্থী নির্বাচনে আমাদের কোনও ভূমিকা থাকে না ৷ পুরোটাই নির্ভর করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর ৷"
বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, ষোলর নির্বাচনে এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন স্বাধীন সরকার ৷ একুশের নির্বাচনে অবশ্য তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভ করেন ৷ তারপর থেকে তাঁরা প্রতিনিয়ত মানুষের পাশে থেকে বিজেপিকে আবার জেতার জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন ৷ এবার এই কেন্দ্রে স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করা হলে দলের জয় নিশ্চিত ছিল ৷ কিন্তু যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে, তাঁকে এলাকার কেউ চেনে না ৷ জানে না ৷ তাঁকে মানুষ কেন ভোট দেবে ৷ দল এই প্রার্থী প্রত্যাহার না করলে তাঁরা ভোট করবেন না ৷
রাজ্য রাজনীতিতে এখন সিপিআইএম-এর অবস্থান কার্যত জমিদারি হারানো জমিদারের মতো ৷ চারদিকে শূন্য ৷ সেই দলেও প্রার্থী বিক্ষোভ অব্যাহত ৷ মালদা কেন্দ্রে সেই ক্ষোভের দেখা মিলেছে ৷ দলীয় পার্টি অফিস ভাঙচুর পর্যন্ত করেছেন ক্ষুব্ধ সিপিআইএম কর্মীরা ৷ তাঁদের দাবি, এই কেন্দ্রে তাঁরা সিপিআই নয়, সিপিআইএম প্রার্থীকেই চান ৷ প্রার্থী বদল না-হলে তাঁরা দলটাই ছেড়ে দেবেন ৷ যদিও দলের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "আলোচনার মাধ্যমে আমরা কর্মীদের ক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা করব ৷ আলোচনায় সব সমস্যারই সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসে ৷ এই সিদ্ধান্ত জেলাস্তর থেকে নেওয়া হয়নি, রাজ্য বামফ্রন্টের আলোচনায় নেওয়া হয়েছে ৷ এখানে আমাদের কিছু করার নেই ৷"
কৌশিক মিশ্র একথা বললেও মালদা কেন্দ্রের এক বিক্ষুব্ধ নেতা বামফ্রন্টের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন ৷ তিনি বলছেন, "যখন বামফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল, তখন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একরকম ছিল ৷ তখনকার সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই ৷ একসময় ফ্রন্টের অন্য শরিকদেরও যথেষ্ট ভালো সংগঠন ছিল ৷ এখন সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপির মতো প্রধান শরিকদের সংগঠনও আতসকাচ দিয়ে খুঁজতে হয় ৷ অথচ সেই ফ্রন্টের দোহাই দিয়েই আমাদের এতদিনের পুরনো কেন্দ্র সিপিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হল ৷ যাদের এখানে সামান্য সংগঠনটুকু নেই, সব জায়গায় পার্টি অফিসও নেই ৷ পুরো মালদা কেন্দ্রে একশো জন সিপিআই সমর্থক রয়েছেন কি না সন্দেহ ৷ একুশের নির্বাচনের পর থেকেই আমরা এলাকায় নিজেদের জমি শক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি ৷ সংগঠনকে আবার মজবুত করে তুলেছি ৷ কিন্তু এবার আমাদের দলের প্রার্থীকেই এখানে লড়তে দেওয়া হল না ৷ আর দল করে কোনও লাভ নেই ৷ ভোট করা তো দূরের কথা ৷"
এখন প্রশ্ন হল, তথাকথিত বিভীষণদের এই খেলায় কাদের লাভ হবে ? তাঁরা নির্বাচনে কতটাই বা প্রভাব ফেলতে পারবেন ? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাধারণত এমন বিদ্রোহ ঠান্ডা হাতে দমন করার শক্তি নিয়েই এ’ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ৷ সেই শক্তি এবার কীভাবে প্রয়োগ হবে সেটা সময় বলবে ৷ এখন রাজনীতিটা আর নিছক সমাজসেবা নয় ৷ বড় অংকের মাইনের চাকরি পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম ৷ তাই সবাই বলতে থাকেন, 'আমিই যোগ্য'৷ সেই যোগ্যতার মানদণ্ড ঠিক করেন যাঁরা, তারাই বা কী করে বিনা পুঁজিতে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ভুলতে পারেন ? তাই সাবোতাজ খেলায় বিভীষণরা কতটা কী করতে পারেন, সেদিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে আরও প্রায় দেড় মাস ৷