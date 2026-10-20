'বিজেপি মোড়ে' মাদার টেরেসার জায়গায় শ্যামাপ্রসাদ ! মূর্তি বদল ঘিরে তুঙ্গে তরজা

'বিজেপি মোড়ে' মাদার টেরেসার জায়গায় শ্যামাপ্রসাদ ! মূর্তি বদল ঘিরে তুঙ্গে তরজা
BALURGHAT BJP MORE: তৃণমূল ও বামেদের প্রশ্ন, মাদার টেরেসার মূর্তি সরিয়ে সেই জায়গাতেই কেন শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি বসানো হল? শহরে অন্য জায়গার কি অভাব ছিল ?
Published : October 20, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 1:49 PM IST
বালুরঘাট, 20 অক্টোবর: মহাপুরুষের মূর্তি ঘিরেই বালুরঘাটে ফের রাজনৈতিক সংঘাত । শহরের 'বিজেপি মোড়ে' মাদার টেরেসার মূর্তি সরিয়ে সেই জায়গায় স্থাপন করা হল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি । অষ্টমীর দিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার নতুন মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন । আর তার পরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । বিজেপি এই পদক্ষেপকে দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন বলে দাবি করলেও তৃণমূল কংগ্রেস ও বামেদের প্রশ্ন, মাদার টেরেসার মূর্তি সরিয়ে সেই জায়গাতেই কেন শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি বসানো হল ? শহরে অন্য জায়গার কি অভাব ছিল ?
বছর দুয়েক আগে বালুরঘাটের মাতৃসদন হাসপাতালের সামনে থেকে সরিয়ে মাদার টেরেসার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল বিজেপি মোড়ে । সেই সময় থেকেই মোড়টির নাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয় । বিজেপির অভিযোগ, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে 'বিজেপি মোড়' নামটি বদলানোর উদ্দেশ্যেই তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার উদ্যোগে সেখানে মাদার টেরেসার মূর্তি বসানো হয়েছিল । যদিও এই অভিযোগের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল ।
সম্প্রতি, প্রায় এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে বিজেপি মোড় থেকে মাদার টেরেসার মূর্তি সরিয়ে নেওয়া হয় । বিষয়টি সামনে আসতেই বিতর্ক শুরু হয় । পুরসভার তরফে জানানো হয়েছিল, কোনও কিছুর ধাক্কায় মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । তাই মেরামতির জন্য সেটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কিন্তু তার কয়েক দিনের মধ্যেই ওই জায়গায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি বসানোয় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে । মূর্তিটি মেরামত করে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হবে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিরোধীরা ।
দুর্গাষ্টমীর দিন আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সুকান্ত । উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়, তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী-সহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা । নতুন মূর্তি স্থাপনকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায় ।
সুকান্ত বলেন, "মাদার টেরেসার মূর্তিটি প্রথম থেকেই মাতৃসদনের কাছে ছিল । সেটিকে যথাস্থানে ফিরিয়ে বসানো হচ্ছে । বিজেপি মোড়ে মূর্তির জায়গাটি ফাঁকা থাকায় পুরসভার অনুমোদন নিয়ে সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে ।" তাঁর দাবি, এতে কার কী সমস্যা হচ্ছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না ।
বিজেপির এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয় বিরোধীরা । আরএসপি নেতা অর্ণব চৌধুরীর বক্তব্য, ওই এলাকায় মাদার টেরেসার মূর্তি ছিল । সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সরানো হয়েছে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছিল । তা হলে মূর্তিটি সংস্কার করে আগের জায়গাতেই বসানো উচিত ছিল । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা এখন বিজেপির কথায় চলছে । সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ।
তৃণমূল নেতা সুভাষ চাকির বক্তব্য, শহরের বিভিন্ন জায়গায় মনীষীদের মূর্তি স্থাপন করা যেতেই পারে । কিন্তু একটি মূর্তি সরিয়ে সেই জায়গায় অন্য মূর্তি বসানোর প্রয়োজন ছিল না । তাঁর কথায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি স্থাপনের জন্য বালুরঘাটে অন্য জায়গাও ছিল । একটি মূর্তি সরিয়ে সেখানে অন্য মূর্তি বসানো নিন্দনীয়। বালুরঘাটের মানুষ বিষয়টিকে ভাল চোখে নেবেন না বলেও দাবি করেন তিনি ।
বাম নেতৃত্বও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে । মূর্তি স্থাপনের প্রতিবাদে ঘটনাস্থলে বিক্ষোভ দেখান বাম নেতারা । তাঁদের বক্তব্য, মাদার টেরেসার মূর্তি সরিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে সংস্কারের কথা বলা হলেও, সেই জায়গায় নতুন মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্তে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । বিষয়টি শুধু মূর্তি স্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে শহরের ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রশ্নও জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা ।
বালুরঘাটে ‘বিজেপি মোড়’ নামটি ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন নয়। সেই মোড়ে মাদার টেরেসার মূর্তি স্থাপনকে ঘিরেও আগে আলোচনা হয়েছিল । এ বার সেই মূর্তি সরিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি বসানোয় বিতর্ক ফের সামনে এল । বিজেপির দাবি, তাদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়েই নতুন মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে । অন্য দিকে, তৃণমূল ও বামেদের প্রশ্ন, একটি মূর্তি সরিয়ে অন্য বসানোর সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ।
মূর্তি স্থাপন নিয়ে এই টানাপড়েনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পুরসভার সিদ্ধান্ত এবং মাদার টেরেসার মূর্তির ভবিষ্যৎ । সেটি কোথায় রাখা হবে, সংস্কারের পরে ফের কোনও জায়গায় স্থাপন করা হবে কি না, তা নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান সামনে না আসা পর্যন্ত বিতর্ক থামার সম্ভাবনা কম । আপাতত বালুরঘাটের বিজেপি মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি স্থাপনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ অব্যাহত ।