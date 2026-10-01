মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা হুমায়ুনের ! রেজিনগরবাসীকে শুভেন্দু বললেন- ‘এই লোককে ভোট দেবেন ?’

মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা হুমায়ুনের ! রেজিনগরবাসীকে শুভেন্দু বললেন- ‘এই লোককে ভোট দেবেন ?’
Suvendu Slams Humayun: মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা করেছেন হুমায়ুন কবীর ৷ এর বিচারের ভার রেজিনগরের ভোটারদের উপর ছাড়লেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : October 1, 2026 at 8:13 PM IST
রেজিনগর, 1 অক্টোবর: দিনকয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মৃত্যুকামনা করে বিতর্কে জড়িয়েছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ বৃহস্পতিবার সেই নিয়ে পালটা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বললেন, ‘‘আমি বিচারের ভার রেজিনগরের গণদেবতার উপর ছেড়ে দিলাম ৷’’
আগামী 6 অক্টোবর রেজিনগরে উপ-নির্বাচন ৷ সেই কারণে বৃহস্পতিবার সেখানে নির্বাচনী জনসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই তিনি হুমায়ুন কবীরের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ বলেন, ‘‘তিনি (হুমায়ুন) বলছেন অজিত পাওয়ার বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেল, ইন্দিরা গান্ধি-রাজীব গান্ধি আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী...আমি প্রতি শুক্রবার শুক্রবার উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করব, যাতে তাড়াতাড়ি তাঁকে পৃথিবী থেকে তুলে নেয় ৷ এই লোককে ভোট দেবেন ?’’
জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আমরা শত্রু হলেও কখনও মুখে এই ধরনের ভাষা আনি না ৷ রাজনীতির ময়দানে লড়াই হয় ৷ লড়াই হবে ৷ বাক্য বিনিময় হবে ৷ তর্ক হবে ৷ আলোচনা, সমালোচনা হবে ৷ একজন জিতবে ৷ অন্যরা হারবে ৷ আর এখানে হুমায়ুন সাহেব বলছেন - ‘আমি প্রতি শুক্রবার প্রার্থনা করছি যাতে উপরওয়ালা তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রীকে অজিত পাওয়ারের মতো তুলে নেয়’ ৷ আমি বিচারের ভার রেজিনগরের গণদেবতার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলাম ৷’’
তিনি জনতার উদ্দেশে ফের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ‘‘কী চান, এই ধরনের ভাষা প্রয়োগকারী... !’’ তার পর হুমায়ুনের উদ্দেশে তোপ দাগেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনার লোকেরাই কাছ থেকে সরে গিয়েছে ৷ কারণ, আপনি আপনার রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়া কংগ্রেসকে ছুরি মেরেছেন... অধীর চৌধুরীকেও ৷ আপনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, এখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বলেছিল - ‘এমএলএ চাইছেন, না মন্ত্রী চাইছেন’ ৷ সেদিন রেজিনগরের লোক আপনাকে হারিয়েছিল ৷’’
শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিল মুকুল রায় ৷ আপনি বিজেপির সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ৷ আর শেষ আশ্রয়স্থল ছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আপনিও বিভাজনের রাজনীতি করে, ধর্মীয় স্থানকে সামনে রেখে আপনার রাজনীতি করেছেন ৷’’
গত রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন হুমায়ুন কবীর ৷ সেখানে তিনি সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তোলেন ৷ সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর ৷ তখনই বিতর্কিত মন্তব্য করেন ৷ হুমায়ুন বলেন, ‘‘ক্ষমতা পেয়ে হাতির পাঁচ পা দেখেছে ! উপরওয়ালার কাছে দোয়া চাইব, যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে চলে যায় ৷ আল্লাহ তাঁর টিকিট কাটিয়ে দিক ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন নিজের দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করেছিলেন, সেদিনও দোয়া চেয়েছিলাম, উনি যেন ক্ষমতাচ্যুত হন, বর্তমান থেকে প্রাক্তন হন ৷ আল্লাহ সেকথা শুনেছেন ৷ মহারাষ্ট্রের অজিত পওয়ার, মাধবরাও সিন্ধিয়া কিংবা ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধিদের যেমন হয়েছিল, একেও সেভাবে পৃথিবী থেকে যেতে হবে ৷ আস্ফালন, অহংকারের পতন হবে ৷’’
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