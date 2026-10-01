সাগরদিঘির মতো হয়ে যাবে, সিপিএম-কংগ্রেসকে ভাঙার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর !

সাগরদিঘির মতো হয়ে যাবে, সিপিএম-কংগ্রেসকে ভাঙার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর !
Suvendu Adhikari: আগামী 6 অক্টোবর রেজিনগরে উপ-নির্বাচন ৷ তার প্রচারে গিয়ে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : October 1, 2026 at 7:42 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 7:50 PM IST
রেজিনগর, 1 অক্টোবর: দেড় দশকের তৃণমূল কংগ্রেস আমলে বারবার বিরোধী বিধায়কদের ভাঙানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ বিজেপির জমানাতেও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে ? বৃহস্পতিবার রেজিনগরে নির্বাচনী জনসভায় শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের পর সেই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে ৷ কারণ, বাম-কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘‘...সাগরদিঘির মতো হয়ে যাবে ৷’’
এদিন নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে শুভেন্দু প্রথমে নিশানা করেন সিপিএমকে ৷ তবে, তিনি সিপিএমের নাম উল্লেখ করেননি ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এই রাজ্য়ে 34 বছর শাসন করা লালবাবুরা বিধানসভায় কত ? সবেধন নীলমণি এক ৷’’
এর পর তিনি কংগ্রেসের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ শুভেন্দু বলেন, ‘‘এই রাজ্যে 25 বছর শাসন করা সাইনবোর্ড হয়ে যাওয়া কংগ্রেস বিধানসভায় কত ? মাত্র দুই ৷’’ এই কথা বলার পরই তিনি সাগরদিঘির প্রসঙ্গ টানেন ৷ বলেন, ‘‘যদি কেউ চায়, তাহলে সাগরদিঘির মতো হয়ে যাবে ৷ একদিনেই ভোকাট্টা ৷’’
সাগরদিঘি মুর্শিদাবাদের একটি বিধানসভা কেন্দ্র ৷ ওই আসনে 2023 সালে উপ-নির্বাচন হয় ৷ সেখানে জয়ী হন বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস ৷ একে তো তৃণমূল আমলে উপ-নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীর জয়ের নজির সেভাবে ছিল না ৷ তার উপর 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস শূন্য হয়ে যায় ৷ ফলে সাগরদিঘিতে কংগ্রেসের জয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ৷
যদিও সেই চর্চা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র কয়েকমাস ৷ তারপর সাগরদিঘির কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন যোগ দেন তৃণমূলে ৷ মেদিনীপুরে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে ঘাসফুলের পতাকা নেন তিনি ৷ এদিন শুভেন্দু সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কার্যত সিপিএম-কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
এদিন তিনি শুধু সিপিএম বা কংগ্রেসকে আক্রমণ করেননি ৷ তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও ৷ তাঁর দাবি, 15 বছরে এই রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
তিনি ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের জয়ের পর কী বলেছিলেন সেই কথাও উল্লেখ করেন ৷ শুভেন্দু বলেন, ‘‘সেইদিন আমি বলেছিলাম, এই তৃণমূলের নাম আর নিশান থাকবে না ৷ 150 দিনে জোড়াফুলও নেই, তৃণমূলও নেই ৷ 28 জন সাংসদের 20 জন বলেন - ‘আমাদের নেতা অন্য’ ৷ তাঁরা অন্যদিকে হাঁটেন ৷ 80 জন বিধায়ক ৷ তার মধ্য়ে 64 জন বিধায়ক বলেন - ‘মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কে মানি না’ ৷’’
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন বলে কাকে প্রতীক দেওয়া যায় ৷ কে আসল আর কে নকল ৷ একজনের নাম হয়েছে মমতা এআইটিসি ৷ আরেকটার নাম হয়েছে, ডিটিএমসি ৷ ডেমোক্রেটিক টিএমসি ৷ গোটা রেজিনগর কেন, পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও এদের নাম নিশান খুঁজে পাবেন না ৷’’
তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, ‘‘পাপের ফল ৷ চাকরি চুরি, মনরেগার টাকা চুরি, আবাস চুরি, শক্তিপুরে হিংসা করা, সামশেরগঞ্জ-ধলিয়ান-বেলডাঙা, এত বেকার, শিল্প ধ্বংস, তার জন্য আর উপরওয়ালার মার - নামও নেই, নিশানও নেই ৷’’
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