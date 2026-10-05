রেজিনগরে 14 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ, হিংসামুক্ত ভোট হবে কি ! মঙ্গলে মিলবে উত্তর
Rejinagar Bye-Election: আগামিকাল, মঙ্গলবার রেজিনগরে উপ-নির্বাচন ৷ মূল লড়াই বিজেপি ও আম জনতা উন্নয়ন পার্টির মধ্যে ৷ ভোটের ময়দানে রয়েছেন আরও 12 জন প্রার্থী ৷
Published : October 5, 2026 at 5:21 PM IST
বহরমপুর, 5 অক্টোবর: বঙ্গে ভোট মানেই হিংসা, রক্তারক্তি, খুনোখুনি ৷ পঞ্চায়েত-পুরসভা থেকে বিধানসভা-লোকসভা, প্রায় কোনও নির্বাচনই রক্তপাতহীনভাবে এই রাজ্যে শেষ হয় না ৷ উপ-নির্বাচনও ব্যতিক্রম নয় ৷ কয়েকমাস আগে রাজ্যজুড়ে হওয়া বিধানসভা নির্বাচনকে হিংসামুক্ত করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ মঙ্গলবার রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কি সেই হিংসামুক্ত ভোটের ধারা অব্যাহত থাকবে ? এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় রাজ্যের সাধারণ মানুষ ৷
রেজিনগরের নিরাপত্তা
মাস কয়েক আগের বিধানসভা নির্বাচনে হিংসা রুখে দিতে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় ৷ রেজিনগরে উপ-নির্বাচনের জন্যও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ 34 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রেজিনগরের নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকবে 819 জন পুলিশকর্মী ৷
তবে রেজিনগরে ভোট মানেই রক্তক্ষয় । অতীতের ইতিহাস সে কথাই বলে । কয়েকমাস আগের বিধানসভা নির্বাচনে মারাত্মক কোনও ঘটনা না ঘটলেও বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর মিলেছিল ৷ তাই এবারের নির্বাচনে কী হবে, তা নিয়ে একটা চাপা টেনশন সকলের চোখেমুখে রয়েছে ৷ তাৎপর্যপূর্ণ হল, অন্য সময় রেজিনগরের ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত দেখায় ৷ সোমবার অবশ্য ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা আশ্বস্তই মনে হল ৷
আশ্বস্ত ভোটকর্মীরা
এদিন সকাল থেকে বহরমপুর গার্লস কলেজে ডিসিআরসি থেকে ভোটকর্মীদের ভোটের সরঞ্জাম বুঝিয়ে দেওয়া হয় ৷ প্রায় 2 হাজার জন ভোটকর্মী এদিন ডিসিআরসি থেকে তাঁদের ভোটের সরঞ্জাম বুঝে নেন । বহু ভোটকর্মী রয়েছেন, যাঁদের রেজিনগর উপ-নির্বাচনে ভোট গ্রহণের হাতেখড়ি হচ্ছে । তবে উপ-নির্বাচন বলে কারও আতঙ্ক কাজ করছে না বলেই জানালেন ।
এক ভোটকর্মী সায়নদীপ রায় বলেন, ‘‘আমার দায়িত্ব পড়েছে এখান থেকে 30 কিলোমিটার দূরের বাজারশৌ হাইস্কুলে ৷ বিধানসভা ভোটে জঙ্গিপুরে ভোটের দায়িত্ব পালন করেছি ৷ আবার পুজোর আগে আরেকবার ভোটের ডিউটিতে ৷ একটু অস্বস্তি তো হচ্ছেই ৷ তবে আগেরবারের তুলনায় এবার কম ঝুঁকিপূর্ণ বা কম চিন্তার বলেই মনে হচ্ছে ৷ ব্যবস্থাপনা ভালো ৷ পুলিশ ও আধিকারিকদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছি ৷’’
আরেকজন ভোটকর্মী আবদুল আলিম বলেন, ‘‘এর আগে ডোমকলের একটি জায়গায় ভোটের দায়িত্ব পালন করেছি ৷ এবার গৌরীপুর মালোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাব ভোটের ডিউটি করতে ৷ এর আগে বেশ কয়েকবার ভোট করিয়েছি ৷ সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ এবার তো উপ-নির্বাচন, সেই হিসেবে অতটা চাপ নেই ৷ অভিজ্ঞতা আছে বলে ভয় লাগছে না ৷’’
14 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ
রেজিনগর উপ-নির্বাচনে আগামিকাল, মঙ্গলবার 14 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে৷ লড়াইয়ে রয়েছেন বিজেপি, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএমের প্রার্থীরা৷ ছ’জন নির্দল প্রার্থী রয়েছেন ৷ এই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন 2 লক্ষ 56 হাজার 546 জন ভোটার । এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1 লক্ষ 33 হাজার 925 জন । মহিলা ভোটার রয়েছে 1 লক্ষ 22 হাজার 616 জন । ভোট গ্রহণের জন্য 33টি অক্সিলারি বুথ-সহ মোট 315টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। দু’টি বুথ রয়েছে মহিলা পরিচালিত । একটি বুথকে মডেল বুথ হিসাবে রাখা হয়েছে । ভোট হবে ইভিএমে ।
রেজিনগরে উপ-নির্বাচন
2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর ও নওদা দু’টি আসন থেকে জিতেছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর । রেজিনগর কেন্দ্র থেকে হুমায়ুন পদত্যাগ করেন ৷ সেই কারণে ওই আসনে উপ-নির্বাচন হচ্ছে ৷ এবার হুমায়ুন ওই আসনে প্রার্থী করেছেন নিজের ছেলে গোলাম নবী আজাদকে ৷ মাস কয়েক আগে এই আসন থেকে প্রায় 59 হাজার ভোটে জিতেছিলেন হুমায়ুন ৷ তাঁর ছেলে কি সেই লিড অতিক্রম করতে পারবেন, সেই প্রশ্নই ঘুরছে রেজিনগরে ৷
অন্যদিকে এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী শাখারভ সরকার ৷ তাঁকে জেতাতে মরিয়া বিজেপি ৷ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শাখারভের প্রচারে গিয়েছিলেন ৷ রেজিনগরের সংখ্যালঘুদের কাছেও তিনি বিজেপির হয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এসেছেন ৷
ফলে বিজেপি ও হুমায়ুনের মধ্য়ে এই লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত রেজিনগরের মানুষ কোনদিকে থাকেন, সেটাই এখন দেখার! ফলাফল জানা যাবে আগামী শুক্রবার ৷
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