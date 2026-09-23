পুলিশকে বলব উর্দি ছেড়ে বিজেপির হয়ে মাঠে নামুন : হুমায়ুন কবীর

পুলিশকে বলব উর্দি ছেড়ে বিজেপির হয়ে মাঠে নামুন : হুমায়ুন কবীর
Humayun Kabir Slams Police: বুধবার বহরমপুর থানায় হাজিরা দেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷
Published : September 23, 2026 at 8:19 PM IST
বহরমপুর, 23 সেপ্টেম্বর: রেজিনগর বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের আগে সরাসরি রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ পুলিশের উদ্দেশে বুধবার তিনি বলেন, ‘‘আমি পুলিশকে বলব উর্দি ছেড়ে বিজেপির হয়ে মাঠে নামুন ।’’
একটি মামলায় সোমবার বহরমপুর থানায় বসিয়ে তাঁকে সাড়ে চার ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ । তারপর আবার বুধবার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন তিনি ৷ সেখান থেকে বেরিয়েই পুলিশের উদ্দেশে হুমায়ুন এই হুঁশিয়ারি দেন ৷
কয়েকমাস আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা থেকে জিতেছিলেন হুমায়ুন কবীর ৷ রেজিনগর আসনটি তিনি ছেড়ে দেন ৷ ওই আসনে আগামী 6 অক্টোবর উপ-নির্বাচন ৷ হুমায়ুন কবীরের অভিযোগ, রেজিনগর আসনে বিজেপিকে জয়ী করতে আসরে নেমে পড়েছে পুলিশ-প্রশাসনও ৷
তাঁর অভিযোগ, রেজিনগর নির্বাচনে 59 হাজার থাপ্পড় খাওয়া বিজেপি পুলিশকে কাজে লাগিয়ে তাঁর দলের কর্মীদের দিনের পর দিন মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে । ইতিমধ্যে 20 জনকে গ্রেফতার করেছে । বিশেষ করে রেজিনগর, বেলডাঙা, শক্তিপুর থানার পুলিশ এই কাজ করছে । এর পরই পুলিশের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘আমি পুলিশকে বলব উর্দি ছেড়ে বিজেপির হয়ে মাঠে নামুন । তখন দেখব ।’’
অন্যদিকে তিনি এদিন তোপ দাগেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনের সাংসদ আবু তাহেরের উদ্দেশেও ৷ তিনি জানান, 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বহরমপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে চলেছেন ৷ আবু তাহেরকেও ওই আসনে প্রার্থী হওয়ার চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি ৷ হুমায়ুনের দাবি, তাহেরকে মুর্শিদাবাদের মানুষ প্রত্যাখান করেছেন ৷ ভোটেও তাই করবেন ৷
রেজিনগরে এবার ভোটের লড়াইয়ের শুরুটা সপ্তমুখী ছিল ৷ পরে আরএসপি প্রার্থী সরে দাঁড়ানোয় লড়াইয়ে ছয় প্রার্থী রয়েছেন ৷ তার মধ্যে বিরোধীপক্ষের পাঁচজন ৷ সেই পাঁচজনের একজন হুমায়ুন কবীরের ছেলে গোলাম নবি আজাদ ৷ তিনি আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হয়ে লড়ছেন ৷ বিরোধীপক্ষের আরেকজন প্রার্থী হলেন সফিউজ্জামান শেখ ৷ তিনি গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ তৃণমূলের ঋতব্রত গোষ্ঠীর প্রার্থী ৷ তাঁর মামা মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের, যিনি বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন ৷
জোটসঙ্গী হলেও রেজিনগরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভাগনের পাশে থাকার বার্তা ইতিমধ্যে দিয়েছেন আবু তাহের ৷ আর সেই বিষয়টি জানেন বলেই সম্ভবত এখন থেকেই ঊনত্রিশের ভোটের জন্য আবু তাহেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন হুমায়ুন কবীর ৷ এদিকে এনসিপিআই-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, উপ-নির্বাচনে তারা বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করছে । কারণ, এনসিপিআই নির্বাচনে লড়ছে না ।
বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে প্রায় 59 হাজার ভোটে জিতেছিলেন হুমায়ুন । তাঁর ছেড়ে দেওয়া আসনে লড়ছেন পুত্র গোলাম নবি আজাদ । রেজিনগরে 72 শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে । সেই ভোট ভাগাভাগি হলেও বিজেপি শুধু মাত্র হিন্দু ভোটের উপর ভরসা করে নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা ৷
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রেজিনগরে সংখ্যালঘু ভোট টানতে মরিয়া পদ্ম-শিবির । তাই সারা রাজ্যে অন্নপূর্ণা নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও রেজিনগরে তা নেই । পাশাপাশি, রেজিনগরবাসীকে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সব মিলিয়ে সংখ্যালঘু মানুষকে ইতিমধ্যে বিজেপি তাদের র্যালিতে টানতে শুরু করেছে । তা নিয়ে চিন্তায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ৷
ফলে ভোট কাটাকাটির খেলায় রেজিনগরে কে বাজিমাত করবে, তাকিয়ে আছে বাংলা ।
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