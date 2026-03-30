বিপদের মুখে হাজারো মানুষের জীবন ! রানিগঞ্জে ধস পুনর্বাসনই এবারও ভোটের ইস্যু
মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, দুটি ক'রে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে ধস-কবলিত পরিবারগুলিকে । সঙ্গে 10 লক্ষ টাকা। তাতে চিড়ে ভিজছে? খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়৷
Published : March 30, 2026 at 8:17 PM IST
রানিগঞ্জ, 30 মার্চ: মাটির তলা থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা আগুন, ধোঁয়া কিংবা ধস । বিধানসভা ভোটের আগে ইস্যু সেই 'রানিগঞ্জ মাস্টারপ্ল্যান' বা ধস পুনর্বাসন প্রকল্প । ধস কবলিত প্রায় 50 হাজার মানুষের পুনর্বাসনই এবারের ভোটের ইস্যু । রানিগঞ্জে সভা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন ধস কবলিতদের জন্য । মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, একটি নয়, দুটি ক'রে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে ধস কবলিত পরিবারগুলিকে । সঙ্গে দেওয়া হবে 10 লক্ষ টাকা । কিন্তু তাতে কি চিড়ে ভিজছে ধস কবলিত এলাকার মানুষজনদের ? খোঁজ নিয়ে দেখল ইটিভি ভারত ।
আজও রাত এলেই আতঙ্ক বাড়ে হরিশপুরে
2020 সালের জুলাই মাস । মাঝরাতে বীভৎস শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রানিগঞ্জের হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দাদের । তারা দেখে, গ্রামে একের পর এক পাকা বাড়ি ধসে ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছে । মাঝ-রাত্তিরে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায় গোটা গ্রাম । কোনও মতে সবাই আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামের অদূরে একটি মন্দিরে । গ্রামের মধ্যে তখন 10 থেকে 15টি পাকা বাড়ি ধুলিস্যাৎ । আস্ত কুয়ো চলে গিয়েছে মাটির গর্ভে । এলাকায় শাসকদলের দলীয় অফিসও ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে ধসের কবলে । বাসিন্দারা দাবি করেছিল পুনর্বাসন । কিন্তু বছরের পর বছর গিয়েছে । পুনর্বাসন পাওয়া যায়নি । একটি মাত্র ইসিএলের কোয়ার্টারে তিনটি করে পরিবারকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল । যা থাকার অযোগ্য । শেষ পর্যন্ত বাসিন্দারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুনরায় গ্রামে ফিরে এসেছে । সেই ফাটল ধরা বাড়িতেই তারা থাকছে । রাত এলেই বাড়ে আতঙ্ক । আবারও কখন কী ঘটে যাবে ? কিছুই বলা যায় না ।
ধস ও পুনবার্সন প্রকল্প
1997 সালের জুন মাসে ডেপুটি জেনারেল অফ মাইনস সেফটি একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, কয়লা খননের ফলে রানিগঞ্জ খনি অঞ্চলের 146টি মৌজা মারাত্মকভাবে ধসপ্রবণ ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । এর মধ্যে 139টি মৌজার বাসিন্দাদের দ্রুত পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয় । সেই সময় আসানসোলের তৎকালীন সিপিএম সাংসদ হারাধন রায় দাবি করেন, পুনর্বাসনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে ইসিএলকেই । একই বছরে তিনি সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ।
পরবর্তীতে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 1999 সালে কয়লা মন্ত্রককে একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে এবং 2400 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয় । পরিকল্পনা অনুযায়ী, অর্থের যোগান দেবে ইসিএল এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে এডিডিএ । বামফ্রন্ট আমলে, তৎকালীন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর নেতৃত্বে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, ধস-কবলিতদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদান করতেই দীর্ঘ সময় কেটে যায় । এরই মধ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে এবং তবে প্রত্যাশিত গতিতে কাজ এগোয়নি । অন্ডালে আবাসন প্রকল্প প্রায় শেষের দিকে পৌঁছালেও, জামুড়িয়ায় কাজ মাঝপথে থমকে যায় - ঠিকাদার সংস্থা কাজ ফেলে সরে দাঁড়ায় । একইভাবে সালানপুরেও জমি সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে রয়েছে প্রকল্প । সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই - কবে মিলবে এই ধস-কবলিত মানুষের নিরাপদ পুনর্বাসন ? আজও সেই উত্তর অধরা ।
ভোটের মুখে প্রতিশ্রুতি ও রাজনীতি
নয়ের দশক থেকেই প্রতিবার ভোট এলে ধস কবলিত মানুষদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় পুনর্বাসন মিলবে । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন ধস কবলিত মানুষেরা । এবারও বিধানসভা ভোটের আগে শুরু হয়েছে সেই প্রতিশ্রুতির বর্ষণ । সম্প্রতি রানিগঞ্জের বিধানসভার প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে অন্ডালের খাঁদরাতে সভা করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সভাতেও মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, "ধস কবলিত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য 700 কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি । ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা বাসিন্দাদের দুটি করে ফ্ল্যাট দেব এবং 10 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণের জন্য ।"
যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতির পরেও মন ভেজেনি ধস কবলিত এলাকার মানুষজনদের । রানিগঞ্জের হরিশপুর এলাকার বাসিন্দারা জানালেন, "ভোট এলেই এই ধরনের প্রতিশ্রুতি আমরা পাই । কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয় না ।" ওই এলাকার বাসিন্দা সুকুমার চৌধুরী জানালেন, "আমাদের পাকা বাড়ি ছিল । বড় বাড়ি । কিন্তু আমাদেরকে যে ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে তা পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের । ওই ছোট, ঘুপচি মানের ফ্ল্যাটের মধ্যে আমরা থাকব কী করে ! আমাদের বাড়ি ও জমির দাম আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক । আমরা নিজেরাই বাড়ি করে থাকব ।"
ওই গ্রামের আরও এক বাসিন্দা রাহুল রানা জানালেন, "পুনর্বাসনের কথা ভোট এলেই শোনা যায় । ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ আর আমাদের কথা মনে রাখে না । আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এখনই সেই জায়গাটাই বসে মাটির তলায় চলে যেতে পারে । কখন কী ঘটবে কিচ্ছু জানা বা বলা যায় না । আমাদের জীবনের কোনও দাম নেই রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ।"
কী বলছেন প্রার্থীরা
রানিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অবশ্য বলেন, "ধস-কবলিতদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে । এ কথা সত্যি । তার প্রক্রিয়া চলছে । তবে যদি পুনর্বাসন না-দেওয়া যায় বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে মাটির তলায় বালি ফিলিং করে দিলে আর ধসের সমস্যা থাকবে না । ফলে আর পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়ে পড়বে না ৷"
যদিও তৃণমূল প্রার্থীর এমন দাবিকে মান্যতা দেয়নি খনি বিশেষজ্ঞরা । রানিগঞ্জের সিপিআইএম প্রার্থী নারান বাউরি জানান, "আমরা ধস-কবলিতদের পুনর্বাসনের জন্য বহু বছর ধরে লড়াই সংগ্রাম করছি । আমাদেরই নেতা হারাধন রায়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার জন্য ধস পুনর্বাসন প্রকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল কয়লা মন্ত্রক । প্রকল্প এসেছিল । কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি । ফলে আমরা আন্দোলন থেকে সরছি না । ধস কবলিত মানুষদের জন্য আমাদের আন্দোলন চলবেই ।"
অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী পার্থ ঘোষ জানিয়েছেন, "বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সেই কারণেই সাধারণ মানুষের মনে সম্যক ধারণা নেই পুনর্বাসন নিয়ে । আমি যেহেতু আইনজীবী তাই আমি অনেকটা জানি । কিন্তু রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে আরও তদারকি করতে হবে । কেন্দ্র টাকা মঞ্জুর করছে । রাজ্য সেই কাজ করতে পারেনি । আমি আগামী দিনে বিধানসভায় গেলে এ বিষয়ে আওয়াজ তুলব ।"
আজ নয়, বহু বছর ধরে ভোট এলেই আসে একই রকমের প্রতিশ্রুতি । কিন্তু আদতে কবে বাস্তবায়িত হবে ধস পুনর্বাসন প্রকল্প, তা কিন্তু কেউ জানে না ।