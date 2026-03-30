বিপদের মুখে হাজারো মানুষের জীবন ! রানিগঞ্জে ধস পুনর্বাসনই এবারও ভোটের ইস্যু

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, দুটি ক'রে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে ধস-কবলিত পরিবারগুলিকে । সঙ্গে 10 লক্ষ টাকা। তাতে চিড়ে ভিজছে? খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়৷

রানিগঞ্জে ধস পুনর্বাসনই এবারও ভোটের ইস্যু (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 30, 2026 at 8:17 PM IST

রানিগঞ্জ, 30 মার্চ: মাটির তলা থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা আগুন, ধোঁয়া কিংবা ধস । বিধানসভা ভোটের আগে ইস্যু সেই 'রানিগঞ্জ মাস্টারপ্ল্যান' বা ধস পুনর্বাসন প্রকল্প । ধস কবলিত প্রায় 50 হাজার মানুষের পুনর্বাসনই এবারের ভোটের ইস্যু । রানিগঞ্জে সভা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন ধস কবলিতদের জন্য । মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, একটি নয়, দুটি ক'রে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে ধস কবলিত পরিবারগুলিকে । সঙ্গে দেওয়া হবে 10 লক্ষ টাকা । কিন্তু তাতে কি চিড়ে ভিজছে ধস কবলিত এলাকার মানুষজনদের ? খোঁজ নিয়ে দেখল ইটিভি ভারত ।

আজও রাত এলেই আতঙ্ক বাড়ে হরিশপুরে

2020 সালের জুলাই মাস । মাঝরাতে বীভৎস শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রানিগঞ্জের হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দাদের । তারা দেখে, গ্রামে একের পর এক পাকা বাড়ি ধসে ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছে । মাঝ-রাত্তিরে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায় গোটা গ্রাম । কোনও মতে সবাই আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামের অদূরে একটি মন্দিরে । গ্রামের মধ্যে তখন 10 থেকে 15টি পাকা বাড়ি ধুলিস্যাৎ । আস্ত কুয়ো চলে গিয়েছে মাটির গর্ভে । এলাকায় শাসকদলের দলীয় অফিসও ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে ধসের কবলে । বাসিন্দারা দাবি করেছিল পুনর্বাসন । কিন্তু বছরের পর বছর গিয়েছে । পুনর্বাসন পাওয়া যায়নি । একটি মাত্র ইসিএলের কোয়ার্টারে তিনটি করে পরিবারকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল । যা থাকার অযোগ্য । শেষ পর্যন্ত বাসিন্দারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুনরায় গ্রামে ফিরে এসেছে । সেই ফাটল ধরা বাড়িতেই তারা থাকছে । রাত এলেই বাড়ে আতঙ্ক । আবারও কখন কী ঘটে যাবে ? কিছুই বলা যায় না ।

সবাই আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামের অদূরে একটি মন্দিরে (নিজস্ব চিত্র)

ধস ও পুনবার্সন প্রকল্প

1997 সালের জুন মাসে ডেপুটি জেনারেল অফ মাইনস সেফটি একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, কয়লা খননের ফলে রানিগঞ্জ খনি অঞ্চলের 146টি মৌজা মারাত্মকভাবে ধসপ্রবণ ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । এর মধ্যে 139টি মৌজার বাসিন্দাদের দ্রুত পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয় । সেই সময় আসানসোলের তৎকালীন সিপিএম সাংসদ হারাধন রায় দাবি করেন, পুনর্বাসনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে ইসিএলকেই । একই বছরে তিনি সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ।

পরবর্তীতে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 1999 সালে কয়লা মন্ত্রককে একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে এবং 2400 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয় । পরিকল্পনা অনুযায়ী, অর্থের যোগান দেবে ইসিএল এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে এডিডিএ । বামফ্রন্ট আমলে, তৎকালীন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর নেতৃত্বে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, ধস-কবলিতদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদান করতেই দীর্ঘ সময় কেটে যায় । এরই মধ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে এবং তবে প্রত্যাশিত গতিতে কাজ এগোয়নি । অন্ডালে আবাসন প্রকল্প প্রায় শেষের দিকে পৌঁছালেও, জামুড়িয়ায় কাজ মাঝপথে থমকে যায় - ঠিকাদার সংস্থা কাজ ফেলে সরে দাঁড়ায় । একইভাবে সালানপুরেও জমি সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে রয়েছে প্রকল্প । সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই - কবে মিলবে এই ধস-কবলিত মানুষের নিরাপদ পুনর্বাসন ? আজও সেই উত্তর অধরা ।

ভোটের মুখে প্রতিশ্রুতি ও রাজনীতি

নয়ের দশক থেকেই প্রতিবার ভোট এলে ধস কবলিত মানুষদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় পুনর্বাসন মিলবে । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন ধস কবলিত মানুষেরা । এবারও বিধানসভা ভোটের আগে শুরু হয়েছে সেই প্রতিশ্রুতির বর্ষণ । সম্প্রতি রানিগঞ্জের বিধানসভার প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে অন্ডালের খাঁদরাতে সভা করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সভাতেও মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, "ধস কবলিত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য 700 কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি । ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা বাসিন্দাদের দুটি করে ফ্ল্যাট দেব এবং 10 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণের জন্য ।"

গ্রামের মধ্যে তখন 10 থেকে 15টি পাকা বাড়ি ধুলিস্যাৎ (নিজস্ব চিত্র)

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতির পরেও মন ভেজেনি ধস কবলিত এলাকার মানুষজনদের । রানিগঞ্জের হরিশপুর এলাকার বাসিন্দারা জানালেন, "ভোট এলেই এই ধরনের প্রতিশ্রুতি আমরা পাই । কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয় না ।" ওই এলাকার বাসিন্দা সুকুমার চৌধুরী জানালেন, "আমাদের পাকা বাড়ি ছিল । বড় বাড়ি । কিন্তু আমাদেরকে যে ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে তা পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের । ওই ছোট, ঘুপচি মানের ফ্ল্যাটের মধ্যে আমরা থাকব কী করে ! আমাদের বাড়ি ও জমির দাম আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক । আমরা নিজেরাই বাড়ি করে থাকব ।"

ওই গ্রামের আরও এক বাসিন্দা রাহুল রানা জানালেন, "পুনর্বাসনের কথা ভোট এলেই শোনা যায় । ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ আর আমাদের কথা মনে রাখে না । আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এখনই সেই জায়গাটাই বসে মাটির তলায় চলে যেতে পারে । কখন কী ঘটবে কিচ্ছু জানা বা বলা যায় না । আমাদের জীবনের কোনও দাম নেই রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ।"

কী বলছেন প্রার্থীরা

রানিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অবশ্য বলেন, "ধস-কবলিতদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে । এ কথা সত্যি । তার প্রক্রিয়া চলছে । তবে যদি পুনর্বাসন না-দেওয়া যায় বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে মাটির তলায় বালি ফিলিং করে দিলে আর ধসের সমস্যা থাকবে না । ফলে আর পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়ে পড়বে না ৷"

যদিও তৃণমূল প্রার্থীর এমন দাবিকে মান্যতা দেয়নি খনি বিশেষজ্ঞরা । রানিগঞ্জের সিপিআইএম প্রার্থী নারান বাউরি জানান, "আমরা ধস-কবলিতদের পুনর্বাসনের জন্য বহু বছর ধরে লড়াই সংগ্রাম করছি । আমাদেরই নেতা হারাধন রায়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার জন্য ধস পুনর্বাসন প্রকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল কয়লা মন্ত্রক । প্রকল্প এসেছিল । কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি । ফলে আমরা আন্দোলন থেকে সরছি না । ধস কবলিত মানুষদের জন্য আমাদের আন্দোলন চলবেই ।"

অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী পার্থ ঘোষ জানিয়েছেন, "বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সেই কারণেই সাধারণ মানুষের মনে সম্যক ধারণা নেই পুনর্বাসন নিয়ে । আমি যেহেতু আইনজীবী তাই আমি অনেকটা জানি । কিন্তু রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে আরও তদারকি করতে হবে । কেন্দ্র টাকা মঞ্জুর করছে । রাজ্য সেই কাজ করতে পারেনি । আমি আগামী দিনে বিধানসভায় গেলে এ বিষয়ে আওয়াজ তুলব ।"

আজ নয়, বহু বছর ধরে ভোট এলেই আসে একই রকমের প্রতিশ্রুতি । কিন্তু আদতে কবে বাস্তবায়িত হবে ধস পুনর্বাসন প্রকল্প, তা কিন্তু কেউ জানে না ।

আরও পড়ুন:

