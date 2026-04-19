সংসদে পাশ না-হওয়া সংশোধিত 'ডিলিমিটেশন বিল' বিরোধীদের ধ্বংসের চক্রান্ত: শতাব্দী

সংসদে পাশ না-হওয়া সংশোধিত 'ডিলিমিটেশন বিল' বিরোধীদের ধ্বংসের চক্রান্ত: শতাব্দী
2023 সালে পাশ হওয়া বিলের সংশোধনী 'ডিলিমিটেশন বিল' এনেছিল বিজেপি ! এক্সক্লিউসিভ সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায়ের মুখোমুখি তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় ৷
Published : April 19, 2026 at 9:01 PM IST
সিউড়ি, 19 এপ্রিল: সংসদে 'নারী সংরক্ষণ বিল' নয়, খারিজ হয়েছে কেন্দ্রে আনা 'ডিলিমিটেশন বিল' ৷ যে বিলের মাধ্যমে 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিজেপি নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছিল ৷ বীরভূমে তৃণমূলের সাংসদের দাবি, 'নারী সংরক্ষণ বিল' 2023 সালেই সংসদে শাসক ও বিরোধী সবদলের সর্বসম্মতিতে পাশ হয়ে গিয়েছে ৷ সেই বিল এতদিন কার্যকর করা হয়নি ৷ এবার তাতে সংশোধনের মাধ্যমে 'ডিলিমিটেশন বিল' পাশ করাতে চাইছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ যা বিরোধীরা একজোট হয়ে আটকে দিয়েছে ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক্সক্লিউসিভ সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন তৃণমূলের মহিলা এই সাংসদ ৷
শতাব্দী অভিযোগ করেছেন, বিজেপির আগামী একশো বছর দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চক্রান্ত করেছিল ৷ তিনি বলেন, "এই 'নারী সংরক্ষণ বিল'-এর নামে ডিলিমিটেশন করিয়ে আগামী 100 বছর নেতৃত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি ৷ 2023 সালে 'নারী সংরক্ষণ বিল' পাশ হয়ে গিয়েছিল, এতদিন কেন লাগু করেনি ৷"
প্রসঙ্গত, লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন নিশ্চিত করতে সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাশ করাতে চেয়েছিল কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ এই বিল পাশ হলে, আসন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে লোকসভায় জনপ্রতিনিধির সংখ্যা 543 থেকে বৃদ্ধি করে 816 হতো ৷ সেখান থেকে 33 শতাংশ আসন মহিলাদের দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার ৷
সংসদে এই সংশোধনী পাশ হলে, আগামী 2029 সালের লোকসভা নির্বাচন হতো 816টি আসনে ৷ কিন্তু, প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধিতা করে কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' শিবিরের অন্যান্য দলগুলি ৷ ফলে সংসদের নিম্নকক্ষে এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমেও কোনও বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হল এনডিএ সরকার ৷
এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার ডেপুটি লিডার মহিলা সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, "এই 'নারী সংরক্ষণ' বিল পাশ হয়ে গিয়েছে 2023 সালে ৷ যাঁরা বলছেন, যাঁদেরকে বলানো হচ্ছে, যাঁরা বোঝে না, অর্ধেক বোঝে, তাঁরা বলছেন 'নারী সংরক্ষণ বিল' পাশ হল না ৷ 'নারী সংরক্ষণ বিল' 2023 সালে পাশ হয়ে গিয়েছে ৷ সেটা সংসদে পাশ করিয়েছিল সব দল মিলে ৷ যেটা পাশ হয়নি সেটা 'ডিলিমিটেশন বিল' ৷ এখানেই লোককে বোকা বানানো হচ্ছে ৷ বলা হচ্ছে, দেখেছ বিরোধীরা মহিলাদের বিপক্ষে, এটা তো বোকার মতো কথা ৷ মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে ৷"
সাংসদ আরও বলেন, "প্রথমত, 'নারী সংরক্ষণ বিল' 2023 সালে পাশ হয়েছে ৷ 2026 সাল হয়ে গেলেও, তা কেন লাগু করেনি ! দ্বিতীয়ত, আমাদের বক্তব্য, 543টি আসনের মধ্যে 33 শতাংশ সংরক্ষণ করা হোক ৷ এতে তো আমাদের আপত্তি নেই ৷ আইন, বিল ছাড়াও তৃণমূলে মহিলার সংখ্যা অনেক বেশি ৷ তাই আমাদের এটাতে কিছু কম বেশি হওয়ার নেই ৷ তবুও বলছি, 50 শতাংশ যদি সংরক্ষণ করে, তাতেও আমরা রাজি আছি ৷ সেটা না-করে, বলছে আসন সংখ্যা 816 করে, তার থেকে মহিলাদের সংরক্ষণ বৃদ্ধি করবে ৷ এটার মানে হচ্ছে আমরা নেতা থাকব, আমরা সাংসদ থাকব, আমরা পুরুষরাই দাদাগিরি করব ৷ নেতৃত্ব আমরা ছাড়বো না ৷ বদলে অতিরিক্ত আসন এনে আমরা মহিলাদের দেব ৷ কত বড় আত্মত্যাগ ভাবা যায় !"
এতে বিজেপির উদ্দেশ্য কী ?
শতাব্দীর বক্তব্য, "উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিলিমিটেশন বা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ৷ আর তা হওয়া মানে, বিজেপি যে যে রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় আছে, সেখানে আসন বাড়াবে, যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ৷ এগুলো করে ভাবছে আগামী 100 বছর তারা দেশে নেতৃত্ব দেবে ৷ আগামীতে যা-যা বিজেপিকে সুবিধা দিতে পারে, সেই হিসেবে ওরা এগোচ্ছে ৷"
প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রথম একটি বিল পাশ হল না ৷ এতে কি বিধানসভা নির্বাচনে সুবিধা পাবে তৃণমূল ? এর জবাবে শতাব্দী বলেন, "ফায়দা তো পরের কথা ৷ বিরোধীরা এত আনন্দিত হয়েছে কি বলব ৷ নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ সামনে ছিলেন ৷ সেখানে সরাসরি তাঁদের হারিয়েছে ৷ বিরোধীদের আনন্দ দেখার মতো ছিল ৷ এই প্রথম ওঁদের সামনে হার হল, সেটাই সব থেকে বড় জয়, আর কী ! মিথ্যের হার হয়েছে, সত্যের জয় হয়েছে ৷"
এর থেকেও তো অনেক বড় বড় বিল পাস করেছে বিজেপি ৷ এই বিলে বিরোধীরা একযোগে বিরোধিতা করল কেন ?
সাংসদ শতাব্দী রায়ের বক্তব্য, "বিল পাশ হওয়া কঠিন ছিল ৷ কারণ সংশোধনী বিল পাশ করাতে ওয়ান থার্ড সমর্থন লাগে, সেটা ওদের কাছে ছিল না ৷ আর বিরোধীরা এক হয়েছে ৷ ডিএমকে আগেই বলেছিল, প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার মতামত নিতে, প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত নিতে ৷ প্রত্যেকেই বুঝেছে ডিলিমিটেশনের নামে যেটা করা হচ্ছে, সেটা অন্য দলগুলিকে শেষ করার প্ল্যান ছিল ৷ সেই জন্যই সবাই এক হয়েছে ৷"
এ রাজ্যে যখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের ভোট চাইছেন, ঠিক সেই সময়ের 'নারী সংরক্ষণ বিল' পাশ না-হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের কাছে ক্ষমা চাইছেন ৷ এটা নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে ?
শতাব্দী রায় বলছেন, "একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছান, জিজ্ঞাসা করুন, 'নারী সংরক্ষণ বিল' পাশ হল না ৷ কিছু বুঝবে না, ঠোঁট উলটোবে ৷ আর জিজ্ঞাসা করুন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেয়েছেন তো, বলবে হ্যাঁ পেয়েছি ৷ দিন আনা, দিন খাওয়া মহিলাদের 'নারী সংরক্ষণ বিল' নিয়ে কিছু যায় আসে না ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই ওঁদের উপকার করে ৷"
উল্লেখ্য, বাংলায় নির্বাচনী আবহে নারী সংরক্ষণ বিল পাশ না-হওয়ায়, কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বাঁকুড়ার জনসভা থেকে তিনি বলেন, "তৃণমূল মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সংরক্ষণ চায় না ৷ শাসকদল চায় না, যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যায় মহিলারা সাংসদ বা বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ কারণ মহিলারা তৃণমূলের 'মহাজঙ্গলরাজ'কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ৷ এই জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিলের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল ৷ পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলকে যথাযথ শাস্তি দেবে ৷"