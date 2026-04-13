ভোটের ডিউটি না-করলে 'চাকরি নিয়ে টানাটানি', কড়া কমিশন

ভোটের ডিউটি না-করলে 'চাকরি নিয়ে টানাটানি', কড়া কমিশন
সূচি পাওয়ার পর ভোটের কাজে না গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে 1951 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন কমিশন ৷
Published : April 13, 2026 at 8:26 PM IST
বোলপুর, 13 এপ্রিল: ভোটকর্মীরা 'ডিউটি'তে না-এলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে 1951 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন ৷
সন্ত্রাসমুক্ত ও স্বচ্ছ নির্বাচন করতে প্রশাসন, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী একযোগে কাজ করছে ৷ ভোট ঘোষণার পর থেকে বীরভূম জেলায় এখনও পর্যন্ত 1500 অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ এখন অভিযোগ পাওয়ার 100 মিনিটের মধ্যে পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ ভোটের দিন যে কোনও অভিযোগ পাওয়ার 30 মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সাংবাদিক বৈঠকে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব ও সিআরপিএফ অধিকারিককে পাশে নিয়ে জানিয়ে দিলেন জেলাশাসক জানান, এবার নির্বাচন খুব 'কড়া' ৷
2026 পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে খুবই সক্রিয় নির্বাচন কমিশন ৷ আগেই কমিশনের তরফে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে ভয়মুক্ত, সন্ত্রাসহীন স্বচ্ছ নির্বাচন হবে ৷ কোনও রকম বুথ জ্যাম, গ্রাম দখল চলবে না ৷ এই জন্য ভোট ঘোষণার বহু আগে থেকেই এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
এদিন বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরের সাংবাদিক বৈঠক করেন বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন ৷ সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর অফিসার ৷ জেলাশাসক জানান, এবার নির্বাচন কমিশন খুব 'কড়া'। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, খুব স্বচ্ছ নির্বাচন করাতে হবে ৷ কোনও গণ্ডগোল বরদাস্ত করা হবে না ৷
এছাড়া ভোটকর্মী অর্থাৎ ভোটের দিন যাঁরা কাজ করবেন, তাঁরা যদি মনে করেন ডিউটির সূচি পাওয়ার পরও যাবেন না তাহলে তাঁদের চাকরি নিয়ে এবার টানাটানি হয়ে যাবে ৷ 1951 সালে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন কমিশন ৷ এবার কমিশনের লোকবল কম রয়েছে, তাই যাঁদের ডিউড়ির সূচি আসবে প্রত্যেককে যেতেই হবে নির্ধারিত দিনে ৷ ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বীরভূম জেলায় 1500 অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়েছে ৷ প্রত্যেকটি অভিযোগই সমাধান করেছে প্রশাসন ৷
বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "2021 সালে বিধানসভা ও 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে কোনও কোনও এলাকায় গণ্ডগোল হয়েছে সেটা দেখে নিয়ে আমরা তালিকা বানিয়েছি ৷ সেই জায়গাগুলিতে মানুষ যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন, তার জন্য প্রশাসন সজাগ। ভোট ঘোষণার পর থেকে বীরভূম জেলায় এখনও পর্যন্ত কোন অশান্তি হয়নি ৷ এর জন্য মানুষকে ধন্যবাদ। এবার নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে করতে প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এক সঙ্গে কাজ করছে ৷"
পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, "ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমেও আমরা নজর রাখছি ৷ কোথাও কোন গণ্ডগোলের খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ আর সেন্ট্রাল ফোর্স চলে যাচ্ছে ৷ ফ্রি, ফেয়ার ও পিসফুল ভোট করতে আমরা প্রস্তুত।"সম্প্রতি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর হওয়ার রাজ্যে প্রথম নির্বাচন হচ্ছে ৷ প্রায় তিন দশক পর ফের রাজ্যে দু'দফায় ভোট ৷ বীরভূমে ভোট প্রথম দফায় অর্থাৎ 23 এপ্রিল ভোটগ্রহণ ৷