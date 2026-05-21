মন খুলে কথা হয়েছে, কালীঘাটে বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রশমনের ইঙ্গিত তৃণমূলের বিদ্রোহীদের কণ্ঠে

মন খুলে কথা হয়েছে, কালীঘাটে বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রশমনের ইঙ্গিত তৃণমূলের বিদ্রোহীদের কণ্ঠে
বিদ্রোহী বিধায়কদের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের যথেষ্ট সময় দিয়েছেন এবং সমস্ত অভিযোগ ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন ।
Published : May 21, 2026 at 2:31 PM IST
কলকাতা, 21 মে: বিধানসভা নির্বাচনে আশাতীত ভরাডুবির পর বাংলায় ঘটে গিয়েছে ঐতিহাসিক পালাবদল । শাসক আসন খুইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এখন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল । আর এই নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর থেকেই ঘাসফুল শিবিরের অন্দরের তীব্র সংঘাত ও অসন্তোষ বারবার প্রকাশ্যে চলে আসছে । দলীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের নেতারা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন । এই নজিরবিহীন পরিস্থিতির মাঝেই বুধবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক হেভিওয়েট বিধায়কদের
মঙ্গলবার বিধায়কদের বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সামনেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিন হেভিওয়েট বিধায়ক কুণাল ঘোষ, সন্দীপন সাহা এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তার 24 ঘণ্টার মধ্যেই এই তিন 'বিদ্রোহী' নেতাকে কালীঘাটে ডেকে পাঠানো হয় । সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের প্রায় 40 মিনিটের একটি দীর্ঘ ও রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় । দলের অন্দরে কথা বলার গণতান্ত্রিক পরিসর যে এখনও রয়েছে, তা স্পষ্ট করতে বৈঠকের পর তৃণমূলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকেও একটি পোস্ট করা হয় ।
কালীঘাটের এই হাইপ্রোফাইল বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ দলের অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খোলেন । ক্ষমতাচ্যুতির পর দলের অন্দরে 'বস' বা 'ক্যাপ্টেন' সংস্কৃতির জাঁতাকলে যে গুমোট পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে মঙ্গলবার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সন্দীপন, কুণাল ও ঋতব্রত ।
সন্দীপন সাহার অভিযোগ
সূত্রের খবর, উত্তর কলকাতার সাংগঠনিক ব্যর্থতা ও 'তথৈবচ' অবস্থা নিয়ে এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা সরাসরি আঙুল তুলেছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে । অন্যদিকে কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছিলেন ছাত্র-যুব সংগঠনের দীর্ঘদিন নেতৃত্ব বদল না হওয়া নিয়ে, যার দায়িত্বে রয়েছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও সায়নী ঘোষ । উলুবেড়িয়ার স্থানীয় নেতাদের দুর্নীতি ও অন্তর্ঘাত নিয়ে মারাত্মক বিস্ফোরক ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তবে বুধবার অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পর কিছুটা নরম সুর শোনা গেল তাঁদের গলায় । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ জানান, তাঁরা মান-অভিমান বা স্রেফ ক্ষোভ প্রকাশের জন্য রাজনীতি করেন না । তাঁরা চান দল এই কঠিন সময়ে আরও শক্তিশালী হোক । তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ ইতিবাচক এবং গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে । তাঁরা প্রত্যেকে মন খুলে নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছেন এবং শীর্ষ নেতৃত্বের মতামতও নিয়েছেন । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের যথেষ্ট সময় দিয়েছেন এবং তাঁদের সমস্ত অভিযোগ ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন । তবে দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় হওয়ায় এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে খোলসা করতে চাননি । প্রত্যেকের বক্তব্য শোনার পর অভিষেক তাঁদের লিখিতভাবে বিস্তারিত তথ্য জানাতে বলেছেন বলে সূত্রের খবর ।
কুণাল ঘোষের বক্তব্য
একইসঙ্গে কুণাল ঘোষ অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানান যে, গত কয়েকদিন ধরে সোশাল মিডিয়া এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সায়নী ঘোষের সম্পত্তির যে তালিকা ঘোরানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মনগড়া । কুণাল ঘোষ বলেন, "এই তালিকাটি সম্পূর্ণ ফেক । যে সমস্ত ঠিকানার উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালিকানার কোথাও কোনও সম্পর্ক নেই । দল এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট করছে যে, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি নিয়ে যাঁদের খুব আগ্রহ, তাঁরা ওঁর নির্বাচনী হলফনামাটি দেখে নিতে পারেন ।" তিনি আরও সতর্ক করে জানান, যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কুৎসা বা কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা নিজেদের দায়িত্বে এটি করছেন । দল এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছে ।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলছেন ?
অন্যদিকে, ঋতব্রত ক্ষোভের জ্বালামুখ খুলে দিয়েছিলেন উলুবেড়িয়া নিয়ে । বুধবারের বৈঠক থেকে বেরিয়ে উলুবেড়িয়ার গুটিকয়েক নেতার দুর্নীতি নিয়ে সরব হন তিনি । ঋতব্রত জানান, পুরসভা এবং ব্লকের কয়েকজন নেতা যে দুর্নীতি করেছেন বিগত বছরগুলিতে, তার দায় তিনি বিধায়ক হিসাবে নেবেন না । এমনও অভিযোগ তোলেন যে, দলেরই ওই নেতারা তাঁকে হারাতে অন্তর্ঘাত করার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু তিনি তাঁদের এড়িয়ে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জয়ী হয়েছেন ।
তিনি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করছেন বলে পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাকের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে, এ সবের দরকার নেই । কিন্তু তিনি নাছোড় মনোভাব দেখানোয় আই-প্যাক আশ্বাস দিয়েছিল ভোটের পরে ব্যবস্থাগ্রহণ হবে । তবে পরামর্শদাতা সংস্থার পরামর্শ ছিল, এক বড় নেতার সম্পর্কে তিনি যেন কিছু না-বলেন । হাওড়া গ্রামীণের সেই নেতার সঙ্গে কি তাহলে দুর্নীতির সম্পর্ক ছিল, সেই প্রশ্নও তুলে দিয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ । এ-ও বার্তা দেওয়া হয়েছে, দলগতভাবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নিলে, তিনি পথে নামবেন । উলুবেড়িয়ার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি তা করবেন ।
তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রকাশ্যে এ কথা বলার পাশাপাশি অভিষেকের সঙ্গে কথা বলার সময়েও একই স্বর ছিল বিদ্রোহীদের । বিধানসভা ভোটে হারের পর কালীঘাটের এই বৈঠকের পর আপাতত তৃণমূলের অন্দরের ঝড় কিছুটা থামল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । তবে বিদ্রোহীদের এই 'মন খুলে' কথা বলার অধিকার আগামিদিনে দলের পুনর্গঠনে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার ।