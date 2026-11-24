এনসিপিআইতে যোগ বেআইনি নয়, বিস্তর টালবাহানার পর স্পিকারকে জবাব সুদীপ-কাকলিদের
Rebel TMC MPs: প্রত্যেক সাংসদ 18 থেকে 20 পাতার লিখিত জবাব দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । সেখানে বেশকিছু তথ্য়ের উল্লেখ আছে ।
Published : November 24, 2026 at 6:13 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 24 নভেম্বর: অবশেষে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে লিখিত জবাব দিলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা । বেশ কয়েকবার সময় নেওয়ার পর মঙ্গলবার স্পিকারের সচিবালয়ে জবাব পাঠানোর কথা জানিয়েছেন বারসতের সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার ।
সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি জানান, সাংসদরা স্পিকারকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে তাঁরা সংসদীয় রীতি ভঙ্গ করেননি । একইসঙ্গে তাঁদের আচরণ যে কোনওভাবে দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়ে না সেটাও জানিয়েছেন রাজনৈতিক জীবনে চারদশক কাটানোর পর মমতার সঙ্গ ছাড়া কাকলি । প্রত্যেক সাংসদ 18 থেকে 20 পাতার লিখিত জবাব দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । সেখানে বেশকিছু তথ্য়ের উল্লেখ আছে ।
ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েক মাস আগে । রাজ্য়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তৃণমূল ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে প্রায় অখ্যাত এনসিপিআইতে যোগ দেন তৃণমূলের 20 জন সাংসদ । তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে স্পিকারের কাছে আবেদন করে মমতা শিবির । মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টেও । আদালত স্পিকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে হবে । সেই মতো স্পিকার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কাকলিদের কাছে জানতে চান কেন তাঁদের সাংসদ পদ খারজি হবে না । কিন্তু উত্তর দিতে বারবার সময় চান সুদীপরা । শেষবার সময় বাড়ানোর সময় লোকসভার সচিবালয়ের তরফ থেকে বলা হয়েছিল মঙ্গলবারের মধ্যে জবাব দিতেই হবে । এরপর আর সময় বাড়ানো হবে না । সেই মতো জবাব দিলেন সাসংদরা ।
কাকলি আরও বলেন " আমরা লোকসভার স্পিকারকে লিখিতভাবে জবাব দিয়েছি । যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছি এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে আমরা কোনও বেআইনি কাজ করেনি । দলত্যাগ বিরোধী আইনও আমাদের উপর কার্যকর হতে পারে না ।
সুদীপ-কাকলিদের জবাব দেওয়া নিয়ে মমতা শিবিরের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি । এতদিন ধরে কুণাল ঘোষ থেকেস শুরু করে অন্য নেতারা বলতেন, জবাব দেওয়ার মতো নথি হাতে নেই বলেই বারবার স্পিকারের কাছ থেকে সময় চাইছেন সুদীপ-কাকলিরা । অবশেষে তাঁদের তরফ থেকে জবাব স্পিকারের দফতরে জমা পড়ার পর মমতা শিবির কী প্রতিক্রিয়া দেয় সেটাই এখন দেখার ।