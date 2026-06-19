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তৃণমূলের তহবিলে 'কাটমানি' ঢোকার আশঙ্কা! ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ ‘বিদ্রোহী’রা

বৃহস্পতিবার অরূপ বিশ্বাসের একটি চিঠি প্রকাশ্যে আসে৷ তিনি তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আর্জি জানিয়ে ব্যাঙ্কে চিঠি দিয়েছিলেন৷ এবার বিদ্রোহীরা একই ইস্যুতে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন৷

Trinamool
তৃণমূল (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 3:59 PM IST

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কলকাতা, 19 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে শুরু হওয়া রাজনৈতিক ডামাডোল এবার এক সম্পূর্ণ নতুন এবং জটিল মোড় নিল। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিধানসভা কিংবা সংসদের গণ্ডি পেরিয়ে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ভাঙনের আঁচ সরাসরি আছড়ে পড়ল দলের কোষাগারে। দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যেকোনও মুহূর্তে বেআইনি আর্থিক লেনদেন হতে পারে এবং সেখানে জমা হতে পারে কোটি কোটি টাকার 'কাটমানি', এমনই বিস্ফোরক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নেতারা।

এই গুরুতর অভিযোগ তুলেই অবিলম্বে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ বা স্থগিত করার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে রাজ্য রাজনীতিতে এখন একটাই বড় প্রশ্ন, ভাঙনের এই প্রবল ডামাডোলের মাঝে তবে কি সত্যি সত্যিই একদা শাসক শিবিরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হতে চলেছে?

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ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

গত বৃহস্পতিবার এই অভাবনীয় বিতর্কের সূত্রপাত হয় খোদ বিধানসভায়। সেখানে নিজেকে 'আসল তৃণমূল'-এর বিরোধী দলনেতা হিসেবে তুলে ধরা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই দলের তহবিলে কালো টাকা জমা হওয়ার বিষয়ে তীব্র সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দলের অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ বেআইনি অর্থ বা কাটমানি ঢুকতে পারে। তাই স্বচ্ছতার স্বার্থে এবং দুর্নীতির হাত থেকে দলকে বাঁচাতে অবিলম্বে ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা প্রয়োজন।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পরেই আসরে নামেন তাঁর অনুগামী বলে পরিচিত ‘ঋতপন্থী’ দশজন বিধায়ক। তাঁরা এই ইস্যুতে সরাসরি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের দ্বারস্থ হয়ে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের কাছে দেওয়া ওই অভিযোগে তাঁরাও অবিলম্বে দলের যাবতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করার আইনি আর্জি জানিয়েছেন।

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্বস্তি শুধুমাত্র ঋতব্রত বা তাঁর অনুগামী বিধায়কদের পদক্ষেপেই সীমাবদ্ধ নেই। এই আগুনে রীতিমতো ঘৃতাহুতি দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দলের দীর্ঘদিনের দাপুটে নেতা অরূপ বিশ্বাস। নিজেকে এখনও দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দাবি করে তিনিও দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবারই একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায় একটি লিখিত চিঠি দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। সেই চিঠিতে তিনি দলের তহবিলের সম্ভাব্য অপব্যবহার রুখতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্কের কাছে নিজের দাবির স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অরূপ বিশ্বাস তাঁর চিঠিতে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, "দলের মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল চলছে। সাংসদদের অনেকে দল ছেড়ে দিয়েছেন। আবার বিধায়কদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ফলে দলের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে স্পষ্ট নয়। তাই এই অবস্থায় দলের অ্যাকাউন্টকে সুরক্ষিত রাখতে, সমস্ত লেনদেন বন্ধ রাখা হোক। না হলে জটিলতা তৈরি হতে পারে।"

অরূপ বিশ্বাসের এই চিঠির কথা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কারণ, তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনের পর যে নতুন কোর কমিটি গঠন করেছেন, সেখানে কোষাধ্যক্ষ পদে বড়সড় রদবদল ঘটানো হয়েছে। নতুন কমিটিতে দীর্ঘদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অরূপ বিশ্বাসকে সরিয়ে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুভাশিস চক্রবর্তীকে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে অরূপ আদৌ নিজেকে তৃণমূলের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দাবি করে ব্যাঙ্কের কাছে এই ধরনের নির্দেশিকামূলক চিঠি দিতে পারেন কি না, সেই অধিকার এবং বৈধতা নিয়ে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

এই বিষয়ে দলের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ বক্তব্য, অরূপ বিশ্বাস বর্তমানে দলের কোষাধ্যক্ষ পদে আসীন নেই। তাই তাঁর দেওয়া এই চিঠির কোনও আইনি বা প্রশাসনিক সারবত্তাই নেই। কুণাল ঘোষের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে আরও একটি প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। নতুন কমিটিতে নিজের পদ খোয়ানোর পরেও অরূপ বিশ্বাস চিঠির যে বয়ানে নিজেকে কোষাধ্যক্ষ বলে দাবি করছেন, তা কি সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা নতুন কমিটিকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল নয়? দলের একাংশের মতে, অরূপের এই একতরফা পদক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তিনিও হয়তো এবার শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে 'বিদ্রোহী'দের তালিকাতেই নিজের নাম লেখালেন।

সব মিলিয়ে তৃণমূলের অন্দরের এই সমীকরণ এখন অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, সংসদীয় এবং পরিষদীয় স্তরে একের পর এক ভাঙন ধরলেও সংগঠনের রাশ কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই একে একে বিদ্রোহী নেতাদের সরিয়ে নিজের মতো করে দলকে নতুন করে সাজানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। তৃণমূলের তহবিলের নিয়ন্ত্রণও এতদিন কালীঘাটের হাতেই নিরঙ্কুশভাবে সুরক্ষিত ছিল। বিরোধী শিবিরের কেউ বা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোনও গোষ্ঠী এর আগে কখনও সরকারিভাবে তহবিলের উপর নিজেদের অধিকার বা স্থগিতাদেশের এমন চরম দাবি জানায়নি।

এই প্রথমবার আর্থিক লেনদেনের উপর সরাসরি এই ধরনের কোপ আসার উপক্রম হওয়ায় দলের অন্দরে চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। এখন অরূপ বিশ্বাসের চিঠি এবং বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের পুলিশি অভিযোগের পর আইনি জটিলতা পেরিয়ে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে গোটা রাজনৈতিক মহলের।

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