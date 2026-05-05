সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা-মুর্শিদাবাদে ভরাডুবি তৃণমূলের, কারণ খুঁজল ইটিভি ভারত
তৃণমূলের বিপক্ষে কর্মসংস্থান ও পরিষায়ী শ্রমিক সমস্যা ! বিজেপির পক্ষে গেছে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি ৷
Published : May 5, 2026 at 12:46 PM IST
মালদা ও বহরমপুর, 5 মে: পদ্মাসনে বাংলা ৷ দেড় দশকের তৃণমূল জমানার অবসান ৷ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ জয় কার্যত সম্পন্ন পদ্ম শিবিরের ৷ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের ট্রেন্ডে সেই বার্তা পরিষ্কার ৷ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মসনদে আসছে বিজেপি ৷ গোটা রাজ্যেই গেরুয়া আবিরের সুনামি বয়ে গিয়েছে ৷ বিশেষ করে উত্তরে ৷
তার মধ্যেও মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এখনও কিছুটা দোলা দিচ্ছে ঘাসফুল ৷ অথচ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই দুই জেলায় একুশের থেকেও ভালো ফলের আশা করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা ৷ তাহলে গতবারের তুলনায় এবার এত খারাপ ফল কেন ? পরের কয়েকদিন নিশ্চিতভাবেই এ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে বসবে তৃণমূলের থিংক ট্যাংক ৷ তার আগে রাজ্যের বিদায়ী শাসকদলের এমন ফলের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
সরকারি সূত্র অনুযায়ী, মালদা জেলায় সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস শতকরা 51.2 শতাংশ ৷ মুর্শিদাবাদে সেই হার 66.8 শতাংশ ৷ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু বসবাস করে এই দুই জেলাতেই ৷ মুর্শিদাবাদ জেলায় বিধানসভা আসন রয়েছে 22টি, মালদায় 12টি ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই 34টি আসনের মধ্যে 28টি গিয়েছিল তৃণমূলের ঝুলিতে ৷ কিন্তু, এবার মুর্শিদাবাদের 22টি আসনের মধ্যে 13টি আসনই ছিনিয়ে নিয়েছেন বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিআইএম ও আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীরা ৷ মাত্র ন’টি আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ঘাসফুল শিবিরকে ৷
তৃণমূলের রক্তক্ষরণ হয়েছে মালদা জেলাতেও ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলার 12টি আসনের মধ্যে আটটি ছিল ঘাসফুলের দখলে ৷ এবার বাঁধ ভেঙেছে মানিকচক ও বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে ৷ ইংরেজবাজার, মালদা, হবিবপুর ও গাজোলের আসন ধরে রাখার পাশাপাশি ওই দু’টি কেন্দ্রেও থাবা বসিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷
এসআইআর-এর প্রভাব এবারের নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে পড়েছে ৷ কিন্তু, এবার সংখ্যাগুরুদের ভোট এককাট্টা হওয়া আর তার সঙ্গে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হওয়াটাই গেরুয়া শিবিরের জয়ের রাস্তা চকচকে করে দিয়েছে বলে মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ ঘোষ ৷
তিনি বলছেন, "এবার যে ধর্মীয় মেরুকরণের ভোট হয়েছে, তা নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই ৷ সে’কারণেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনগুলিতে তৃণমূল জিতেছে ৷ আর সংখ্যাগুরু আসনগুলি বিজেপির দখলে গিয়েছে ৷ এবারের নির্বাচনের অনেকগুলি ইস্যু ছিল ৷ গ্রামীণ মানুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পায় বটে, কিন্তু, তাঁরাও এবার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে ৷"
পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যাও বিজেপির পালে হাওয়া জুগিয়েছে বলে মনে করছেন তিনি ৷ বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিকের জেলা মালদা ৷ কিন্তু, ভিনরাজ্যে গিয়ে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ছে ৷ এবার ভোট দিতে এসে অনেক পরিযায়ী শ্রমিক পর্যন্ত বলেছেন, এরপর যেন তাঁদের আর কাজ করতে বাইরে না-যেতে হয়, তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে ৷ এর সঙ্গে রয়েছে মহিলাদের একাংশের আরও পাওয়ার আকাঙ্খা ৷ ভোট দিতে যাওয়ার আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সঙ্গে তাঁরা মানসিকভাবে লড়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনার সঙ্গেও ৷ ব্যবসায়ীরা ভেবেছেন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কথা ৷ তাঁরা ভেবেছেন, সেক্ষেত্রে বাংলার শিল্প পরিকাঠামোর উন্নতি হতে পারে ৷ আরও ভালো হতে পারে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ৷ আমার ধারণা, এসবের প্রভাব এবারের নির্বাচনী ফলে দেখা যাচ্ছে ৷"
মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের এমন ভরাডুবির কারণ কী ?
ওই জেলার রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সম্প্রতি সামশেরগঞ্জে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা হিন্দু ভোটারদের এককাট্টা করে দিয়েছে ৷ ওই হিংসায় নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছিল হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর ছেলে চন্দন দাসকে ৷ এর ফলে হিন্দু ভোট একচেটিয়া বিজেপির বাক্সে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি মুসলিম ভোট কংগ্রেস, বাম, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি-সহ অন্যদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ায় তৃণমূল এই জেলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ সহজ রাজনৈতিক অংকেই এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি-সহ বাকি দলগুলি ৷
স্বাধীনতার পর রাজ্যে প্রথমবারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বিজেপির সরকার ৷ নতুন সরকারের কাছে দুই জেলার মানুষই আশা করছেন, এবার যেন বাংলা রাজনৈতিক বিশ্বস্ততার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে ৷