সমুদ্রের ঢেউ এলে মাথা নিচু করতেই হয় ! পালাবদলের বাংলায় অন্য সুর জাহাঙ্গিরের কণ্ঠে

সমুদ্রের ঢেউ এলে মাথা নিচু করতেই হয় ! পালাবদলের বাংলায় অন্য সুর জাহাঙ্গিরের কণ্ঠে
বিজেপির উত্থানে বদলাচ্ছে ফলতার সমীকরণ, বিতর্ক-চাপের মাঝে কতটা আত্মবিশ্বাসী তৃণমূলের 'পুষ্পা' ?
Published : May 17, 2026 at 2:50 PM IST
ফলতা, 17 মে: রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র যেন নতুন সমীকরণের সাক্ষী ! একসময় যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো, এখন সেই জমিতেই ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে বিজেপি ! আর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ওরফে 'পুষ্পা' ।
রাজনৈতিক চাপ, একের পর এক অভিযোগ, সংগঠনের অন্দরে অস্বস্তি, সবকিছুর মাঝেও অবশ্য আত্মবিশ্বাস হারাতে নারাজ জাহাঙ্গির । তাঁর দাবি, "মানুষ এখনও আমার সঙ্গেই আছেন ।" তবে তাঁর বক্তব্যের একটি লাইন ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, "সমুদ্রের ঢেউ এলে মাথাটা একটু নিচু করতে হয় !"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মন্তব্যে একদিকে যেমন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে, তেমনই রয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বীকারোক্তিও । যদিও জাহাঙ্গিরের দাবি, এটা সাময়িক ঝড় মাত্র । তাঁর কথায়, "ঝড় আসে, ঝড় চলেও যায় । মানুষ যা রায় দেবেন, সেই রায় মাথা পেতে নেব ।"
ফলতায় বর্তমানে বিজেপির সংগঠন আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের । প্রচার থেকে বুথ সংগঠন, সর্বত্রই গেরুয়া শিবিরের তৎপরতা বেড়েছে । অন্যদিকে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে । যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে তা মানতে নারাজ ।
এই পরিস্থিতিতে 'ঘরছাড়া' প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন জাহাঙ্গির । তিনি বলেন, "আদালত নির্দেশ দিয়েছে ঘরছাড়াদের ফিরিয়ে আনার জন্য । আমরাও বলছি, সকলে ঘরে ফিরুন । গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা ।"
সম্প্রতি জাহাঙ্গির খানের সম্পত্তি নিয়েও নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে । বিজেপি নেতা বিধান পাড়ুই অভিযোগ তুলেছেন, জাহাঙ্গিরের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির উৎস খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । সেই দাবিতে তিনি ইডির দ্বারস্থ হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে । যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ফলতার 'পুষ্পা' । তাঁর দাবি, "এগুলো ভয় দেখানোর চেষ্টা । বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গিয়েছিল । আদালত মামলার নিষ্পত্তিও করে দিয়েছে । সেই নথি পুলিশ প্রশাসনকেও দেওয়া হয়েছে ।"
নিজেকে ফলতার 'ভূমিপুত্র' বলে দাবি করে জাহাঙ্গির আরও বলেন, "মানুষ জাহাঙ্গিরের সঙ্গে আছেন, থাকবেনও । বাঘ চার পা পিছোল মানে এই নয় যে সে ভয় পেয়েছে !"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণ নির্বাচনের মতো উপ নির্বাচনেও ফলতা হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে । বিজেপির উত্থান, তৃণমূলের ঘাঁটি ধরে রাখার লড়াই, ঘরছাড়া বিতর্ক, সম্পত্তি নিয়ে অভিযোগ- সব মিলিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ এখন তুঙ্গে । এখন নজর শুধুই মানুষের রায়ের দিকে । রাজনৈতিক ঝড় থামার পর ফলতার মাটিতে শেষ হাসি কে হাসবে, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ।