সিপিএমের প্রতীকে মনোনয়ন আরসিপিআই প্রার্থীর ! চৌরঙ্গীতে অস্বস্তিতে বামফ্রন্ট
প্রশ্ন উঠছে, কেন এই হঠাৎ বদল ? এর নেপথ্যে কি কৌশল, না কি সংগঠনের ভিতরে মতানৈক্য ?
Published : April 9, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: ভোটের মুখে চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে বাম শিবিরে অস্বস্তি বাড়াচ্ছে প্রার্থী সংক্রান্ত বিতর্ক । বামফ্রন্টের শরিক ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির (আরসিপিআই) তরফে প্রার্থী হিসেবে আইনজীবী সঞ্জয় বসুর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের অন্দরে জল্পনা ও প্রশ্নের ঝড় উঠেছে ।
সূত্রের খবর, প্রার্থী হিসেবে সঞ্জয় বসুর নাম প্রথমে আরসিপিআইয়ের তরফে বামফ্রন্টের কাছে পাঠানো হয় এবং সেই অনুযায়ী তাঁর নাম ঘোষণা করা হয় । কিন্তু মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তিনি সিপিএমের প্রতীকেই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন । এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কেন এই হঠাৎ বদল? এর নেপথ্যে কি কৌশল, না কি সংগঠনের ভিতরে মতানৈক্য ?
মাঠের ছবিও সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে । চৌরঙ্গীতে সঞ্জয় বসুর নির্বাচনী প্রচারে আরসিপিআইয়ের তুলনায় সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিই বেশি চোখে পড়ছে । প্রচারের যাবতীয় দায়িত্বও মূলত সিপিএমের কর্মীরাই সামলাচ্ছেন ! ফলে শরিক দলের অস্তিত্ব ও ভূমিকা নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন উঠছে ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রার্থীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অতীতও এই বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ । ছাত্রজীবনে তিনি সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে পারিবারিক সূত্রে আরসিপিআইয়ের রাজনীতিতে সক্রিয় হন । সেই কারণেই এবারের নির্বাচনে আরসিপিআইয়ের তরফে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল । কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়েছে ।
যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ আরসিপিআই নেতৃত্ব । দলের সম্পাদক মিহির বাইনের 'সাবধানী' প্রতিক্রিয়া, "এটি আমাদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় । নির্বাচন মিটে গেলে আলোচনা হবে ।" তবে দলীয় সূত্রেই জানা যাচ্ছে, শরিকদের কাছে এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, প্রার্থী সঞ্জয় বসু নিজে বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন । তাঁর সাফ কথা, "আমি সিপিএমেরই প্রার্থী । বাকিটা বামফ্রন্টের কাছেই জানুন ।" তাঁর এই মন্তব্যে জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়েছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ।
চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাসও এই বিতর্ককে অন্য মাত্রা যোগ করেছে । স্বাধীনতার পর থেকে এই আসনে বামেদের সাফল্য অত্যন্ত সীমিত । 1993 সালের উপনির্বাচনে সিপিএমের অনিল চট্টোপাধ্যায় জয়ী হলেও 1996 সালে কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হয় বাম শিবির । সেই থেকে মূলত দক্ষিণপন্থী শক্তিরই দখলে থেকেছে এই কেন্দ্র । এক সময় এই আসন থেকে বিধায়ক হয়ে রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিধানচন্দ্র রায় ও সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মতো নেতারা । বর্তমানে এই আসন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ।
সব মিলিয়ে, প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে এই 'বাম-বিভ্রাট' ভোটের অঙ্কে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার । নির্বাচনের ফলাফলের আগে পর্যন্ত এই বিতর্ক যে থামছে না, তা বলাই বাহুল্য ।
