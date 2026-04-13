জেতার পর পুরসভা করতে না-পারলে রাজনৈতিক সন্ন্যাস, ঘোষণা তৃণমূল প্রার্থীর
প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা আশ্বাস দিচ্ছেন বিধায়ক হওয়া মাত্রই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভায় উন্নীত করবেন ৷
Published : April 13, 2026 at 8:07 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 এপ্রিল: বিধায়ক হওয়ার পর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভা করতে না-পারলে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেবেন ৷ সোমবার প্রচারে বেরিয়ে এই ঘোষণা করেন তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা ।
গৌতম দেবের পরিবর্তে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন শীল শর্মাকে প্রার্থী করেছে রাজ্যের শাসকদল । তিনি আবার ওই আসনেরই বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির পালিত ছেলে । শিখা চ্যাটার্জিকে মা বলেই ডাকেন তিনি । তাই এবার ওই আসনে লড়াইটা মা ও ছেলের । তবে মায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিধানসভা এলাকার অনুন্নয়নকেই হাতিয়ার করেছেন রঞ্জন । প্রচারে বেরিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন বিধায়ক হওয়া মাত্রই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভায় উন্নীত করবেন তিনি ।
সোমবার ডাবগ্রাম 2 অঞ্চলের এক জনসভায় রঞ্জন শীল শর্মা বলেন, "আমি আগের বিধায়কের মতো নই যে কোনও কাজ না-করে আবার ভোট চাইব । আমি এই ধরনের রাজনীতি কোনওদিন করিনি, আর করব না । আমি জিতলে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িকে পুরসভা করব । যদি না করতে পারি আর রাজনীতি করব না । আর হাত জোড় করে ভোট চাইব না । এর আগের বিধায়ক এলাকার জন্য একটা কাজ করেনি । এবার আবার ভোট চাইতে এসেছে । তাকে যদি এবারও ভোট দিয়ে আপনারা জয়ী করেন তাহলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মানুষ আরও পাঁচটা বছর অন্ধকারে থাকবে ।"
যদিও রঞ্জন শীল শর্মার বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জি । তিনি বলেন, "শাসকদল অনেক আশ্বাস দিয়েছে । তারা কিছু করেনি । আর করতে হবে না । বিজেপি এবার ক্ষমতায় আসবে ।"
প্রসঙ্গত, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের 47টি ওয়ার্ডের মধ্যে 14টি ওয়ার্ড, ডাবগ্রাম 1, ডাবগ্রাম 2, ফুলবাড়ি 1 ও ফুলবাড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত । ভোটার সংখ্যা দু'লক্ষের উপরে । শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাংশ এই বিধানসভার অধীনে থাকার পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া রয়েছে । চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলো নামেই গ্রাম পঞ্চায়েত ।
বাস্তবে সেগুলো শহরের ন্যায় তৈরি হয়ে গিয়েছে । ফলে পঞ্চায়েতের পক্ষে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে । যে কারণে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভায় রূপান্তরিত করার দাবি বহু দিনের । আর সেই দাবিতে সবুজ সংকেত দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাই এবার সেটিকে হাতিয়ার করে জোর প্রচার চালাচ্ছেন রঞ্জনশীল শর্মা ।