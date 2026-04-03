সংগঠন নয়, হাতছাড়া হওয়া 'বামদুর্গ' রানিগঞ্জকে ফেরাতে মানুষে আস্থা নারান বাউড়ির

সংগঠন নয়, হাতছাড়া হওয়া 'বামদুর্গ' রানিগঞ্জকে ফেরাতে মানুষে আস্থা নারান বাউড়ির
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি রানিগঞ্জের সিপিআইএম প্রার্থী নারান বাউড়ি ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? লিখেছেন তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : April 3, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 3:56 PM IST
রানিগঞ্জ (পশ্চিম বর্ধমান), 4 এপ্রিল: চিরকাল বামদুর্গ বলেই পরিচিত ছিল রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র ৷ 2011 সালে পরিবর্তনের হাওয়ায় এই বিধানসভা বামেদের হাতছাড়া হয় ৷ কিন্তু, 2016 সালের নির্বাচনে বামেরা পুনরায় এই আসন ফিরিয়ে নিয়ে আসে নিজেদের দখলে ৷ তৃণমূল শাসনেও রানিগঞ্জ আসনটি বামেরা পুনরায় দখল করতে পেরেছিল, যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ৷ তবে, একুশের বিধানসভা ভোটে বামেরা তৃতীয় নম্বরে নেমে গিয়েছিল ৷ প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি ভোটে তৃণমূল জয় পেয়েছিল ৷
এবারের নির্বাচনে পুনরায় বামেরা ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে রানিগঞ্জ বিধানসভায় ৷ আর সেই কারণেই প্রবীণ সিপিআইএম নেতা নারান বাউড়িকে প্রার্থী করেছে দল ৷ নারান বাউড়ি বর্তমানে আসানসোল পুরনিগমের রানিগঞ্জ বরো এলাকার কাউন্সিলর ৷ বাম আমল থেকে যতবারই কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে লড়েছেন, আজ পর্যন্ত একবারও পরাজিত হননি ৷ প্রচারের মাঝে তাঁর কাছে রানিগঞ্জ বিধানসভার হাল হকিকত জানল ইটিভি ভারত ৷
প্রশ্ন: 2016-তে পুনরায় রানিগঞ্জ বিধানসভা আসন ফিরিয়ে আনার পরেও, 2021-এ তা আপনাদের হারাতে হয়েছে ৷ এবারের ভোটের সমীকরণে বামেরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে ?
নারান বাউড়ি: শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষদের উপরে যে অত্যাচার নামিয়ে এনেছে এই সরকার, তাকে প্রত্যাঘাত করার জন্যই আমাদের এই লড়াই ৷ আমরা গ্রামে-গ্রামে গিয়ে মানুষদের সঙ্গে যখন কথা বলছি, মানুষ আমাদেরকে বলছে যে, আপনারা ফিরে আসুন ৷ আমরা ভুল করেছিলাম আপনাদের ভোট না-দিয়ে ৷ মানুষ চাইছে বামফ্রন্ট সরকারের সময় যে শিল্পনীতি ছিল কিংবা শিক্ষা ছিল, ক্লাস ওয়ান থেকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি বামফ্রন্ট সরকার শুরু করেছিল, তা আবারও ফিরে আসুক ৷ বর্তমান সরকার সমস্ত সরকারি স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে ৷ মানুষ তাই আমাদেরকে গ্রহণ করছে পুনরায় ৷ আমরা আশাবাদী রানিগঞ্জ বিধানসভায় এবার আবার বামেরই জয়লাভ করবে ৷
প্রশ্ন: এক সময় বাম সাংসদ হারাধন রায়ের করা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল রানিগঞ্জ কয়লাঞ্চলের ধস কবলিতদের পুনর্বাসন দিতে হবে ৷ পরবর্তীকালে সেই রায়ে ধস পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্পের টাকা মঞ্জুর করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু, আজও পুনর্বাসন পায়নি রানিগঞ্জের মানুষ, কী বলবেন? এবারের ভোটের ইস্যু কী ধস পুনর্বাসন প্রকল্প ?
নারান বাউড়ি: ধস কবলিত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে ৷ প্রত্যেকটি কোলিয়ারিতে গিয়ে আমরা লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে ইসিএল-কে হুঁশিয়ারি দিয়েছি, যে অবিলম্বে ধস পুনর্বাসন দিতে হবে ৷ সেই লক্ষ্যে লাগাতার আন্দোলন চালানো হচ্ছে ৷ বিভিন্ন দফতরে চিঠি চাপাটি করা থেকে শুরু করে সরকারের দরজায় বারবার কড়া নেড়েছি আমরা ৷ রাজ্য এবং কেন্দ্রের এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব ৷ আমি জয়ী হলে বিধানসভাতেও একথা তুলব ৷
প্রশ্ন: আপনি তো রানিগঞ্জ পুরসভার দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর ছিলেন এবং এখনও কাউন্সিলর ৷ আগে রানিগঞ্জ একটি পৃথক পুরসভা ছিল ৷ পরবর্তীকালে সেটিকে আসানসোল পুরনিগমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, এর ফলে নাগরিক পরিষেবা অনেক ব্যাহত হয়েছে বলে রানিগঞ্জের মানুষের দাবি, আপনি কী বলছেন ?
নারান বাউড়ি: মানুষ ঠিক কথা বলেছে ৷ যে প্রতিশ্রুতি ওরা দিয়েছিল, রানিগঞ্জ পুরসভাকে তুলে দিয়ে আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করলে আরও অনেক বেশি নাগরিক পরিষেবা পাওয়া যাবে, তা কিছুই হয়নি ৷ মানুষের বরঞ্চ কষ্ট বেড়েছে ৷ যে জলের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে করা হয়েছিল, তা এরা নষ্ট করেছে ৷ একইভাবে বামফ্রন্টের আমলে যে সমস্ত রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, সেই রাস্তা সংস্কার সঠিকভাবে হয়নি ৷ বর্তমানে সব রাস্তাই প্রায় ভঙ্গুর ৷ নাগরিক পরিষেবার দিক দিয়ে সব অর্ধেই ব্যর্থ হয়েছে তৃণমূল ৷ আর তাই মানুষ প্রতিবাদ জানাতে চাইছে এবারের বিধানসভা ভোটে ৷ মানুষ প্রতিবাদ স্বরূপ এবার তৃণমূলকে সরিয়ে বামেদের ফিরিয়ে আনবে ৷
প্রশ্ন: রানিগঞ্জ শহরে যানজটের একটা বিরাট সমস্যা রয়েছে...
নারান বাউড়ি: আমরাই লড়াই করেছিলাম ৷ সেই কারণেই রানিগঞ্জে বাইপাস তৈরি হচ্ছে ৷ এই বাইপাস তৈরি হয়ে গেলে যানজটের সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে ৷ তারপরেও যদি সমস্যা না-কমে, কীভাবে রাস্তা চওড়া করে আরও যানজট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আমরা বিধানসভায় গেলে তা নিয়ে চেষ্টা করব ৷
প্রশ্ন: আসানসোল মহকুমা তৈরি হওয়ার আগে রানিগঞ্জ মহকুমা ছিল ৷ কিন্তু, আসানসোল মহকুমা হওয়ার পর রানিগঞ্জ তার শ্রী হারাল ? রানিগঞ্জকে আসানসোল মহাকুমার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হল ৷
নারান বাউড়ি: একদম ঠিক কথা ৷ আমরাও দাবি করছি যে রানিগঞ্জকে পৃথক মহকুমা তৈরি করতে হবে ৷ তবেই রানিগঞ্জের উন্নয়ন সম্ভব ৷ সে বিষয়ে আমাদের আন্দোলন চলছে ৷ আমরা যদি বিধানসভায় আসি, তাহলে রানিগঞ্জকে পুনরায় মহকুমা তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগী হব ৷
প্রশ্ন: আপনার বিপক্ষে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন, সেই তৃণমূল প্রার্থী এবং বিজেপি প্রার্থীকে কীভাবে দেখছেন এই লড়াইয়ে ?
নারান বাউড়ি: দেখুন যিনি বিজেপি প্রার্থী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তিনি হাইকোর্টের একজন আইনজীবী ৷ তাঁর বাড়ি দুবচুড়িয়ায় হতে পারে, কিন্তু তিনি থাকেন কলকাতায় ৷ ফলে তিনি জিতলে রানিগঞ্জের মানুষ তাঁকে পাবে না ৷ মানুষ নিজেই বলছে যে উনি জিতলে মানুষের সমস্যা কথা শুনবে কে ?
আর তৃণমূলের যিনি এখানে প্রার্থী হয়েছেন, তাঁরও খুব বেশি প্রভাব নেই রানিগঞ্জে ৷ অন্ডালের গ্রামীণ এলাকা এই বিধানসভার মধ্যে রয়েছে, তাতে হয়তো তিনি কিছু ভোট পাবেন ৷ তবে, রানিগঞ্জ শহরে ওঁর চেয়ে আমাকেই বেশি মানুষ চেনে ৷ মানুষ আমাদেরকেই বিশ্বাস করবেন ৷