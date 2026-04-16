এখন জয় শ্রীরাম বললে মানুষ হাসে, ধর্মের রাজনীতি প্রসঙ্গে বিজেপিকে নিশানা আশিসের

'ধর্ম' নিয়ে রাজনীতি প্রসঙ্গে বিস্ফোরক বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের মুখোমুখি রামপুরহাটের তৃণমূল প্রার্থী ৷

Published : April 16, 2026 at 7:47 PM IST

রামপুরহাট, 16 এপ্রিল: এই নিয়ে ষষ্ঠবার রামপুরহাট বিধানসভা থেকে তৃণমূলে টিকিটে প্রার্থী তিনি ৷ তাঁর সময়কালেই হয়েছে বগটুইয়ের মত নারকীয় হত্যাকাণ্ড ৷ তাঁর বিধানসভা এলাকাতেই আছে 'দেউচা-পাচামি'র মত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি ৷ এই খনির ভবিষ্যৎ-ও 'বিশ বাঁও জলে'। না অনুব্রত মণ্ডল, না কাজল শেখ, তিনি শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী ৷ বীরভূম তৃণমূলের যুযুধান দুই নেতার দ্বন্দ্ব থেকে এভাবেই নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার অশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে রামপুরহাট কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৷ তারপর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর থেকেই দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ । বাম আমলে তৃণমূলের টিকিটে 2001 সালে রামপুরহাট বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন ৷ পরে 2006 সালে বামদের দুর্দান্ত ফলাফলের সময়ও তৃণমূলের টিকিটে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন আশিস ৷

রাজ্যে পালাবদলের ভোট 2011 সালেও জয়ী হন প্রত্যাশিতভাবেই ৷ 2014 সালে মমতার মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ একই ভাবে 2016 সালেও তৃণমূলের টিকিটে রামপুরহাট বিধানসভা থেকে জয়ী হন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 2027 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী ছিলেন ৷ 2021 সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন ৷ সেই থেকে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পদ সামলাচ্ছেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শেষ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শুভাশিস চৌধুরীকে 8 হাজার 472 ভোটে পরাজিত করেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই রামপুরহাটের কুসুম্বা গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি ৷ ছোটবেলার বেশ কিছুটা সময় এই গ্রামে কাটিয়েছেন মমতা ৷ এবারও বর্ষীয়ান এই নেতার উপরই ভরসা রেখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তবে শেষবার তাঁর বিধানসভা এলাকায় বগটুইয়ের মত নারকীয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্যরাজনীতি ৷ এই বিধানসভা এলাকায় দেউচা-পাচামির মত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে ৷ কিন্তু, বর্তমানে সেই প্রকল্প সম্পূর্ণ বন্ধ ৷ এমতাবস্থায় জয়ের পথ কতটা কঠিন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ? ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তৃণমূল প্রার্থী ৷

ইটভি ভারত: ষষ্ঠবার আপনার উপর তৃণমূল সুপ্রিমো ভারসা করলেন, কী বলবেন ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷ ওঁরা আমার উপর ভরসা রেখেছেন বলে।

ইটিভি ভারত: দীর্ঘদিন একটি জায়গা থেকে যে কেউ জয়যুক্ত হলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়টা স্বাভাবিক। আপনার রামপুরহাট বিধানসভার ক্ষেত্রেও কি সেটা হয়েছে ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে নাকি সন্তোষ-সেটা আপনারা দেখুন ৷ কারণ মানুষ জানেন এখানে আগে কী ছিল আর এখন কী কী হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলেও আমি বিধায়ক ছিলাম ৷ তখনও মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করতাম ৷ তবে উন্নয়নের কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরই হয়েছে ৷ রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, সুইমিং পুল হয়েছে, বাস ডিপো হয়েছে, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, হয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে পানীয় জলের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যাও রয়ে গিয়েছে ৷ সেগুলো সমাধানের চেষ্টা চলছে ৷

ইটিভি ভারত: কোন কোন বিষয়কে সামনে রেখে প্রচারের ময়দানে নেমেছেন ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: কোনও কোনও প্রার্থী দেখলাম দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছেন, পেঁয়াজ তুলে দিচ্ছেন। ওই সমস্ত না করে আমি মানুষের কাছে বলছি, আমি আপনার পেঁয়াজও তুলতে পারব না, ঘর ছাওয়াতেও পারব না, দাড়িও কামাতে পারব না। আমি যেটা পারব সেটা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখিয়ে দেওয়া পথে উন্নয়ন করতে ৷ আমার লক্ষ্য যাতে মেডিক্যাল কলেজে এমআরআই চালু হয় ৷ এইগুলোই বিধায়কের কাজ । এই মেডিক্যাল কলেজে খুব গুরুত্বপূর্ণ। 10টা জটিল রোগের সুচিকিৎসা এখানে সমাধান হয়েছে। মানুষকে বাইরে যেতে হচ্ছে না। এই শহরে ক্লক টাওয়ার হয়েছে, তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের মধ্য দিয়ে প্রভূত উন্নয়নের কাজ হয়েছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুটো ব্রিজ হয়েছে, পর্যটনের উন্নয়ন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ খুশি।

ইটিভি ভারত: বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের মধ্যে দূরত্ব ও বিবাদ সর্বজনবিদিত। কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে এর প্রভাব পড়বে ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: কোথাও কিছু প্রভাব পড়বে না ৷ আর এই দূরত্বের বিষয়টি আপনারা (সাংবাদিক মহল) যেভাবে এবং যতটা দেখেন দলের মধ্যে বিষয়টা সেরকম নয় । দলের সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করছে, খাটছে।


ইটিভি ভারত: কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামনে রেখে বলছেন, দুই নেতার এই দূরত্বের কোনও প্রভাব ভোটে পড়বে না ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: আবারও বলছি কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ এই কারণেই বলছি, কারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান ৷ এখানে আমি আপনি কী করলাম বা অন্য কে কী করল সেটা মানুষের কাছে বিবেচ্য নয়।

ইটিভি ভারত: অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিরা কি অনেক শক্তিশালী ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : একদমই নয় বরং দুর্বল। অনেক বেশি দুর্বল।

ইটিভি ভারত: বিরোধীরা আপনার চেয়ে অনেক বেশি প্রচার করছেন ৷ প্রায় ঝড়ই তুলেছেন বলা যায় ।


আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: কোথায় ঝড় তুলেছেন ! আমি তো ঝড়ের কোনও লক্ষণ দেখছি না। ঝড় তো দূরের ব্যাপার ওদের কথায় পাতাও নড়ছে না।

ইটিভি ভারত: আপনার সময়কালে বগটুইয়ে নৃশংস নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, সেটার কী প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: বগটুইয়ে যান, বগটুইয়ের মানুষ কী বলছেন, সেটা আগে দেখুন। বগটুইয়ের মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছে। স্বজন হারারা আমাদের সঙ্গে প্রচারে বেরোচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন তারা কী কী চাইছেন।

ইটিভি ভারত: বিজেপি হিন্দুত্বের যে জিগির তুলেছে সেটার মোকাবিলা কীভাবে করবেন ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: আগে জয় শ্রীরাম বলে মানুষ কেঁপে উঠত, এখন হাসে ৷ ওদের জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মানুষ কোনওভাবেই অভিভূত হয় না। এরা ধর্মের জন্য জয় শ্রীরাম বলে না, বলে ভোটের জন্য। ভগবান রাম-কে ছোট করতেও এদের বাধে না ৷

ইটিভি ভারত: আপনার বিধানসভা এলাকায় দেউচা-পাচামি আছে ৷ সেই প্রকল্প সম্পূর্ণ বন্ধ, কী বলবেন ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: ওখানে কতজন চাকরি পেয়েছে সেটা খোঁজ নিয়েছেন ৷ হাজার জনের উপর মানুষ চাকরি পেয়েছেন। স্বেচ্ছায় এভাবে জমি দেওয়ার আগ্রহ আগে কখনও লক্ষ্য করেছেন ৷ বিরোধীদের অপপ্রচার থাকে এটাও তাই ৷ বিরোধীরা প্রচারে বাধা দিতে পারছেন না, কারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করছেন তাদের।

ইটিভি ভারত: কিন্তু দেউচাতে তো জমি দিতে নারাজ এমন মানুষও বহু রয়েছেন। তাদের কীভাবে বোঝাবেন ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: একদমই নারাজ নয়। আপনাদের এ কথা কে বলছে সেটা জানি না। আমাদের কাছে তথ্য, মানুষ প্রতীক্ষায় আছেন কবে তাঁদের জমিটা নেওয়া হবে।

ইটিভি ভারত: দেউচায় চাকরি নিয়েও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছিল ?
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাজে কথা ৷ সম্পূর্ণ বাজে কথা ৷ বিরোধীদের বক্তব্যের একটা কথাও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি ৷ ওরা নিজেরা কাকে প্রার্থী করছে সেটা দেখুক আগে ৷ তারা কোনও দুর্নীতিতে যুক্ত কি না সেই খোঁজও নিক।

ইটিভি ভারত: এসআইআর-এর প্রভাব পড়বে আপনার বিধানসভায় ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: একদমই নয়। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে এসআইআর করেছে ৷ কিন্তু মানুষ তাতে বীতশ্রদ্ধ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের প্রতি মানুষের পূর্ণ সমর্থন আছে ৷ এসআইআর করে ভোটারদের নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে ৷ তাই মানুষ এবার বেশি মাত্রায় এগিয়ে এসে বিজেপি'র বিরোধিতা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবেন।

ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডল নাকি কাজল শেখ, কাকে প্রচারের জন্য আপনার বিধানসভায় আনবেন ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: দু'জনকেই । আমার কাছে অনুব্রত যতখানি, কাজল শেখও ততখানি ৷ বিভেদের বিষয়টি আপনারাই জানেন ৷ কিন্তু আমরা এভাবে দেখছি না। কিছুদিন আগেই আমাদের দলের নেতা জনি শেখের শোকসভায় অনুব্রত মণ্ডলের ছিলেন ৷ গনপুরের মিটিংয়ে কাজল শেখ এসেছিলেন। তাহলে দুজনের মধ্যে তফাৎটা কোথায় ?

ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডল নাকি কাজল শেখ, আপনি কার অনুগামী ?

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী।

