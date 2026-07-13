রাজ্যসভা উপনির্বাচন: বিজেপির টিকিটে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূলত্যাগী সুখেন্দু-সুস্মিতা-প্রকাশ

রাজ্যসভা উপনির্বাচন: বিজেপির টিকিটে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূলত্যাগী সুখেন্দু-সুস্মিতা-প্রকাশ
সোমবার বিধানসভায় মনোনয়ন জমা দেন এই তিন প্রার্থী৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য৷
Published : July 13, 2026 at 2:44 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: রাজ্যসভার উপনির্বাচনের জন্য সোমবার মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপির তিন প্রার্থী সুখেন্দুশেখর রায়, প্রকাশ চিক বরাইক ও সুস্মিতা দেব। এদিন সকালে তাঁরা বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন৷ মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও।
সুখেন্দুশেখর রায়, প্রকাশ চিক বরাইক ও সুস্মিতা দেব - তিনজনেই এর আগে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন৷ সম্প্রতি তাঁরা পদত্যাগ করেন৷ তার পর ওই তিন আসনে উপনির্বাচনের ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন৷ তার পর বিজেপিতে যোগদান করেন এই তিনজন৷ যোগদানের কয়েকঘণ্টার মধ্য়েই তাঁদের নাম রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে বিজেপি৷
তবে তাঁদের এই রাতারাতি বিজেপির টিকিট পাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই কড়া বার্তা দিয়েছিল বর্তমান শাসক দল। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তৃণমূল নেতাদের জন্য বিজেপির দরজা এখন থেকে পুরোপুরি বন্ধ। নতুন করে তৃণমূলের আর কোনও নেতাকে দলে নেওয়া হবে না। এমন কড়া অবস্থানের পর এই তিন প্রাক্তন সাংসদের যোগদান নিয়ে স্বভাবতই নানা প্রশ্ন ওঠে। তবে এই যোগদানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বিষয়টিকে একটি ‘ব্যতিক্রমী ঘটনা’ বলে দাবি করেছেন।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের পরেই রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ দ্রুত বদলাতে শুরু করে। জোড়াফুল শিবিরের অন্দরে বড়সড় ভাঙন দেখা দেয়। সেই টালমাটাল পরিস্থিতিতেই রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূলের এই তিন হেভিওয়েট নেতা।
তৃণমূলের ভাঙনপর্বের একেবারে শুরুতে প্রথম সাংসদ পদ ছাড়েন সুখেন্দুশেখর রায়। গত 8 জুন তাঁর ছেড়ে দেওয়া আসনটি ফাঁকা হয়। এরপর 10 জুন ইস্তফা দেন সুস্মিতা দেব। ঠিক তার পরের দিন, অর্থাৎ 11 জুন প্রকাশ চিক বরাইকও রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফাঁকা হওয়া এই তিনটি আসনেই আগামী 24 জুলাই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 14 জুলাই। জমা পড়া মনোনয়নপত্রগুলির স্ক্রুটিনি করা হবে 15 জুলাই। নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে 17 জুলাই। আগামী 24 জুলাই সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত এই তিনটি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ চলবে।
বর্তমান বিধানসভার পাটিগণিতে এই তিনটি আসনেই বিজেপির জয় কার্যত নিশ্চিত। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল জনাদেশ পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তারা পেয়েছে 208টি আসন। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছে 80টি আসন। কংগ্রেস এবং হুমায়ুন কবীরের দল এজেইউপি দু’টি করে আসনে জিতেছে। সিপিএম এবং আইএসএফ একটি করে আসন পেয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর কেন্দ্রটি নিজের হাতে রেখেছেন। তিনি নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে বিধানসভায় বিজেপির বর্তমান আসন সংখ্যা 207। অন্যদিকে, হুমায়ুন কবীর নওদা আসনটি রেখে রেজিনগর ছেড়েছেন। সব মিলিয়ে বিরোধী শিবিরের মোট আসন সংখ্যা এখন 85। এর মধ্যে বর্তমানে আবার তৃণমূল কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে সংখ্যার বিচারে বিরোধী শিবির অনেকটাই দুর্বল। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনটি রাজ্যসভা আসনেই পদ্মশিবিরের প্রার্থীদের জয় এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।