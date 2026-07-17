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গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতি ! কেন্দ্রের রিপোর্ট দেখিয়ে তৃণমূলকে তোপ রাজু বিস্তার

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা নির্মাণে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা দুর্নীতি করেছে ৷

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 9:18 PM IST

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দার্জিলিং, 17 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ তাঁর অভিযোগ, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাহাড়ের গ্রামীণ রাস্তা তৈরির নামে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এক সমীক্ষার রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি এই দাবি করেন ৷ এই নিয়ে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকে ৷ তাদের বিরুদ্ধেই দুর্নীতি ও লুঠের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্তা ।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' (এনআরআইডিএ)-র জাতীয় গুণমান পরিদর্শকদের (এনকিউএম) একটি দল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে নির্মাণাধীন, সদ্য সমাপ্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে থাকা রাস্তাগুলির গুণমান খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ তদন্ত চালায় । সাংসদ রাজু বিস্তার অনুরোধের ভিত্তিতেই এই সমীক্ষা ও পরিদর্শন করা হয়েছিল। তদন্তের সেই আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট সামনে এসেছে ৷

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের চিঠি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাকে৷ (ছবি সৌজন্যে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা)

রিপোর্টের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপি সাংসদ জানান, সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের মোট 130টি রাস্তা ও কাজের তদন্ত করা হয়েছিল । যার মধ্যে মাত্র 34টি কাজকে সন্তোষজনক বলে মনে করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল । অন্যদিকে, আটটি রাস্তার কাজে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে । সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, তদন্ত করা মোট রাস্তার মধ্যে 88টি রাস্তাই অত্যন্ত নিম্নমানের এবং ‘অসন্তোষজনক’ বলে প্রমাণিত হয়েছে ।

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের তরফে রাজ্যকে পাঠানো চিঠি (ছবি সৌজন্যে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা)

এই বিষয়টিকে কেবল প্রশাসনিক গাফিলতি বলে মানতে নারাজ রাজু বিস্তা । তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘এটি কোনও সাধারণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয় । এটি তৃণমূল সরকারের দ্বারা সরকারি অর্থের নিয়মতান্ত্রিক এবং পরিকল্পিত লুঠপাট । প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণ কাজ, ভুয়ো বিল এবং ঠিকাদার-নেতাদের অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে । যার পরিণতিতে পড়ে রয়েছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ভাঙাচোরা রাস্তা, যা ন্যূনতম গুণমানের মানদণ্ডও ছুঁতে পারেনি ।’’

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
দার্জিলিংয়ে গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়ে কেন্দ্রীয় রিপোর্ট (ছবি সৌজন্যে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা)

বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ । তিনি জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে । পুরো বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
দার্জিলিংয়ে গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়ে কেন্দ্রীয় রিপোর্ট (ছবি সৌজন্যে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা)

রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা আরও যোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ এবার এই সীমাহীন লুঠ ও দুর্নীতির অবসান ঘটবে । বিজেপি সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর স্বচ্ছতা ও গ্রামীণ যোগাযোগের প্রকৃত মান নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন ।

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