গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতি ! কেন্দ্রের রিপোর্ট দেখিয়ে তৃণমূলকে তোপ রাজু বিস্তার

গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতি ! কেন্দ্রের রিপোর্ট দেখিয়ে তৃণমূলকে তোপ রাজু বিস্তার
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা নির্মাণে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা দুর্নীতি করেছে ৷
Published : July 17, 2026 at 9:18 PM IST
দার্জিলিং, 17 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ তাঁর অভিযোগ, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাহাড়ের গ্রামীণ রাস্তা তৈরির নামে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এক সমীক্ষার রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি এই দাবি করেন ৷ এই নিয়ে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকে ৷ তাদের বিরুদ্ধেই দুর্নীতি ও লুঠের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্তা ।
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' (এনআরআইডিএ)-র জাতীয় গুণমান পরিদর্শকদের (এনকিউএম) একটি দল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে নির্মাণাধীন, সদ্য সমাপ্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে থাকা রাস্তাগুলির গুণমান খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ তদন্ত চালায় । সাংসদ রাজু বিস্তার অনুরোধের ভিত্তিতেই এই সমীক্ষা ও পরিদর্শন করা হয়েছিল। তদন্তের সেই আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট সামনে এসেছে ৷
রিপোর্টের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপি সাংসদ জানান, সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের মোট 130টি রাস্তা ও কাজের তদন্ত করা হয়েছিল । যার মধ্যে মাত্র 34টি কাজকে সন্তোষজনক বলে মনে করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল । অন্যদিকে, আটটি রাস্তার কাজে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে । সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, তদন্ত করা মোট রাস্তার মধ্যে 88টি রাস্তাই অত্যন্ত নিম্নমানের এবং ‘অসন্তোষজনক’ বলে প্রমাণিত হয়েছে ।
এই বিষয়টিকে কেবল প্রশাসনিক গাফিলতি বলে মানতে নারাজ রাজু বিস্তা । তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘এটি কোনও সাধারণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয় । এটি তৃণমূল সরকারের দ্বারা সরকারি অর্থের নিয়মতান্ত্রিক এবং পরিকল্পিত লুঠপাট । প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণ কাজ, ভুয়ো বিল এবং ঠিকাদার-নেতাদের অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে । যার পরিণতিতে পড়ে রয়েছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ভাঙাচোরা রাস্তা, যা ন্যূনতম গুণমানের মানদণ্ডও ছুঁতে পারেনি ।’’
বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ । তিনি জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে । পুরো বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা আরও যোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ এবার এই সীমাহীন লুঠ ও দুর্নীতির অবসান ঘটবে । বিজেপি সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর স্বচ্ছতা ও গ্রামীণ যোগাযোগের প্রকৃত মান নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন ।