মোদিকে নিয়ে খাড়গের মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ! সরব রাজনাথ

মোদিকে নিয়ে খাড়গের মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ! সরব রাজনাথ
Rajnath Singh Slams Mallikarjun Kharge: রবিবার বিহারে এক অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘‘মোদির বাবাও যাবে ৷’’
By PTI
Published : October 26, 2026 at 3:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে দেশের রাজনীতিতে ৷ পালটা সরব হয়েছে বিজেপি ৷ খাড়গের এই মন্তব্যকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ তাঁর মতে, এই মন্তব্যই বুঝিয়ে দেয় যে কংগ্রেস শুধু রাজনৈতিকভাবে নিচে নেমে যায়নি, আদর্শগতভাবেও নিচে নেমে গিয়েছে ৷
রবিবার ছিল বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংয়ের 139তম জন্মজয়ন্তী ৷ সেই উপলক্ষে বিহারের পটনায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাজির হন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ সেখানে বক্তৃতার সময় ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি ৷ খাড়গে দাবি করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় গরমিলের জন্য যাঁরা দায়ী, প্রত্যেককেই জেলে পাঠানো হবে ৷
সেই সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন উঠে বলেন যে ‘মোদি কোথাও যাবেন না’ ৷ ওই ব্যক্তির এই মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে খাড়গে পালটা বলেন, ‘‘মোদি কা বাপ ভি জায়েগা, বাপ ভি জায়েগা (মোদির বাবাও যাবে, বাবাও যাবে) ৷’’ তাঁর এই মন্তব্যের জেরেই বিতর্ক ছড়িয়েছে ৷ বিজেপি খাড়গে-সহ কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হয়েছেন ৷
সোমবার এই ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছ থেকে ৷ তিনি এই ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে ব্যাখ্যা করেন ৷ রাজনাথের মতে, খাড়গের এই মন্তব্য দেশের কোটি কোটি মানুষকে আঘাত করেছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘খাড়গেজি যে অবস্থানে রয়েছেন, তাতে জনজীবনে তাঁর কাছ থেকে আরও বেশি গাম্ভীর্য, সংযম, শালীনতা ও দায়িত্বশীল আচরণের প্রত্যাশা করা হয় । কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি স্বয়ং যদি এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন, তবে তা কেবল তাঁর পদের মর্যাদার পরিপন্থীই নয়, বরং কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয় ।’’
কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেস প্রতিদিন আরও নিচে নেমে যাচ্ছে ৷ রাজনাথের মতে, খাড়গের মন্তব্য প্রমাণ করে যে কংগ্রেসের শুধু রাজনৈতিক অধঃপতন হয়নি, আদর্শগতভাবেও তারা নিচে নেমে গিয়েছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেসের মনে রাখা উচিত যে, গণতন্ত্রে জনগণ সবকিছুর হিসাব রাখে এবং সময় এলে তার উপযুক্ত জবাব দেয় ।’’
এদিকে এই ইস্যুতে সোমবার নয়াদিল্লিতে খাড়গের বাসভবনের অদূরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ৷ খাড়গের বাসভবন নয়াদিল্লির রাজাজি মার্গে ৷ সেখানে আসার জন্য এদিন সকালে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা মিছিল শুরু করেন স্থানীয় সেনা ভবন সার্কেল থেকে ৷ তবে মাঝপথে পুলিশ তাঁদেরকে আটকে দেয় ৷
তার পর সেখানেই খাড়গের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাঁদের দাবি, ওই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে কংগ্রেসের সভাপতিকে ৷ এই ইস্যুতে ক্ষমা চাইতে হবে কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেও, এমনটাই দাবি তুলেছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷
অন্যদিকে এই ইস্যুতে খাড়গের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রিয়াঙ্ক খাড়গে ৷ কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক কংগ্রেস সভাপতির ছেলে ৷ তিনি সোমবার বলেন, ‘‘বিজেপি নন ইস্যুকে নিয়ে ইস্যু তৈরি করছে ৷’’ তাঁর মতে, তাঁর বাবা কোন পরিস্থিতিতে এই কথা বলেছেন, তা আগে বোঝার চেষ্টা করা উচিত ৷
প্রিয়াঙ্কের দাবি, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপির এক সমর্থক মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাবি করেন যে ‘তিনি (খাড়গে) বা তাঁর বাবা কেউই মোদির কিছুই করতে পারবেন না’ ৷ তার প্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি ৷ প্রিয়াঙ্ক বলেন, ‘‘ওটা একটা পালটা জবাব ছিল । আর আপনারা সবাই যেমন জানেন, যেকোনও ভাষাতেই মানুষ সাধারণত এভাবেই কথা বলে ।’’
এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রিয়াঙ্ক ৷ তাঁর দাবি, ‘‘বিজেপিরও নিজেদের ইতিহাসের দিকে তাকানো উচিত । মোদি এমন এক মঞ্চ থেকে রাজীব গান্ধি সম্পর্কে কটূ কথা বলেছিলেন, যেখানে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন । অমিত শাহ ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আপনার ঠাকুমা যদি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরেও আসেন, তবুও ডিএনএ বদলানো যাবে না’ ।’’ তাই এই ইস্যুতে বিজেপি প্রতিবাদ করে দু’রকম অবস্থান নিচ্ছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের এই নেতা ৷
প্রিয়াঙ্ক খাড়গের আরও অভিযোগ, বিজেপি নেতারা প্রায়ই ‘জার্সি গরু’ এবং ‘হাইব্রিড বাছুর’-এর মতো শব্দ ব্য়বহার করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘এই তথাকথিত সংস্কৃতিবান লোকেরা ভুলে গিয়েছে মোদি ও শাহ কী বলেছেন । আপনি এফআইআর করুন বা একশো জন লোক এসে আমাদের ট্রোল করুক, কিছুই বদলাবে না । আমাদের তাঁদের কাছ থেকে সংস্কৃতি শেখার দরকার নেই ।’’
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