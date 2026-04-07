পাকিস্তানকে 'ইতিহাস' মনে করালেন রাজনাথ, মমতার কটাক্ষের জবাব ব্যারাকপুরে
নদিয়ার নাকাশিপাড়ার সভা থেকে মমতার প্রশ্ন ছিল, পাকিস্তান হুমকি দিলেও কেন প্রধানমন্ত্রী চুপ ? কেন উপযুক্ত পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে না ?
Published : April 7, 2026 at 8:03 PM IST
ব্যারাকপুর, 7 এপ্রিল: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের 'কলকাতায় হামলা'র হুমকিকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা যখন চরমে, তখনই মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং । উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরে ভোটপ্রচারে এসে তিনি সরাসরি পাকিস্তানকে সতর্ক করে বলেন, "55 বছর আগের ইতিহাস মনে রাখা উচিত । কীভাবে দু'টুকরো হয়েছিল, সেটা ভুলে গেলে চলবে না । আবার কিছু করার চেষ্টা করলে পরিণতি কী হবে, তা ওরাই বুঝবে ।"
প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের কলকাতা নিয়ে হুমকির মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বাংলার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । নদিয়ার নাকাশিপাড়ার সভা থেকে মমতার প্রশ্ন ছিল, "পাকিস্তান হুমকি দিলেও কেন প্রধানমন্ত্রী চুপ ? কেন উপযুক্ত পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে না ?" একইসঙ্গে তিনি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জানতে চান, এই হুমকির নেপথ্যে কারা রয়েছে ।
আরও একধাপ এগিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রকে নিশানা করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চুপ করে আছেন । আমরা ক্ষমতায় এলে ঘরে ঢুকে জবাব দেওয়া হবে ।" এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
এই আবহেই ব্যারাকপুরে বিজেপির সভায় যোগ দেন রাজনাথ সিং । যদিও মূল ভাষণে তিনি তৃণমূল সরকারকেই বেশি আক্রমণ করেন, সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেন । তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, প্রতিবেশী দেশের হুমকিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না কেন্দ্র ।
ভোটের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের ডাকও দেন রাজনাথ । তাঁর কথায়, "জোড়া ঘাসফুল এবার ভেঙে যাবে, দুর্নীতির অবসান হবে । পদ্ম ফুটবে, নতুন বাংলা গড়বে ।" পাশাপাশি, আইনশৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতির সম্মান নিয়েও তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি ।
অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও সরব হয়ে রাজনাথ অভিযোগ করেন, "বাইরে থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক । তাই সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি দেওয়া হয় না ।" তাঁর দাবি, বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল হতে দেওয়া হবে না ।
সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের হুমকি থেকে শুরু করে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, দুই ইস্যুই এখন ভোটের প্রচারে বড় হাতিয়ার । পালটা হুঁশিয়ারি ও রাজনৈতিক আক্রমণের এই লড়াই যে ভোটের ফলাফলেও প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ।
