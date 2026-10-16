বাংলাদেশের মতো ‘তখত পাল্টানোর’ উসকানি দিচ্ছে কংগ্রেস ! বিস্ফোরক দাবি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
Rajnath Singh on Regime Change: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের অভিযোগ, নৈরাজ্যের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত করতে এবং দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে বিরোধীরা ৷
Published : October 16, 2026 at 1:55 PM IST
লখনউ, 16 অক্টোবর: দিল্লিতে বর্তমানে যা ঘটছে, তা সাংবিধানিক উপায়ে নয়, বরং নৈরাজ্যের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগতিকে লাইনচ্যুত করার এক নিন্দনীয় প্রচেষ্টা । শুক্রবার উত্তর প্রদেশের লখনউতে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷
তাঁর আরও অভিযোগ, কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলি বাংলাদেশের মতো ভারতেও ‘ক্ষমতা পরিবর্তনের’ (Regime Change) পরিস্থিতি উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ এই বিশৃঙ্খলার রাজনীতির জন্য বিরোধী দলগুলো তরুণদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছে ।
लखनऊ में प्रेस वार्ता।https://t.co/776gWv68ka— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 16, 2026
তিনি বলেন, ‘‘গত কয়েকদিনে দিল্লিতে যে ঘটনাপ্রবাহ ঘটেছে, তা বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে । মনে হচ্ছে, কংগ্রেস এবং তাদের রাজনৈতিক সহযোগীরা সরাসরি অথবা তাদের সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের শক্তিকে গঠনমূলক কাজ বা জাতি গঠনে নিয়োজিত না করে, বরং রাজনৈতিক সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে ৷’’
এর পরই তিনি বাংলাদেশের উদাহরণ টেনে আনেন ৷ বলেন, ‘‘দেশের তরুণদের বিশৃঙ্খল রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে । বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তার আদলে সরকার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে কেউ কেউ এবং খোলাখুলিই স্বীকার করছে, তারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে ৷ আবার কেউ কেউ অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ডাক দিচ্ছে । এটি স্পষ্ট যে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা ও পুরো দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ৷’’
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আরও দাবি, কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা 'শাসন পরিবর্তন'-এর মতো শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে, তাদের এই লড়াই নির্বাচনী সংস্কারের জন্য নয় । রাজনাথ বলেন, ‘‘এটি দেশের তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নয়, বরং এটি দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখলের একটি ষড়যন্ত্র ।’’
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এরপর কংগ্রেসের শাসনকালে কিছু ঘটনার তালিকা পেশ করেন । তিনি বলেন, ‘‘আমার মতে, কংগ্রেসের শাসন ও ছত্রছায়ায় তিনটি অত্যন্ত গুরুতর ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ৷ প্রথমটি হল, 1975 সালে ইন্দিরা গান্ধির জারি করা জরুরি অবস্থা । দ্বিতীয়টি হল, 1984 সালে কংগ্রেসের মদতে শিখ ভাই-বোনদের ওপর চালানো গণহত্যা । আর তৃতীয়টি হল, 1990 সালে তারা এমন একটি সরকারকে সমর্থন জুগিয়ে টিকিয়ে রেখেছিল, যে সরকার রামভক্ত করসেবকদের রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিল ৷
এর পর রাজনাথ সিংয়ের সংযোজন, কংগ্রেস বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো ও সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চতুর্থ একটি ঐতিহাসিক অপরাধ সংঘটিত করছে । তিনি বলেন, ‘‘আর চতুর্থ অপরাধটি আজ কংগ্রেস করছে সংবিধান, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে । আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, 1975 সালে ইন্দিরা গান্ধি গণতন্ত্রকে কারাগারে বন্দি করেছিলেন । আর আজ, রাহুলজি নিজের পকেটে সংবিধান নিয়ে নৈরাজ্য ছড়ানোর চেষ্টা করছেন । কংগ্রেসের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখুন, সেখানে অনেক অন্ধকার অধ্যায় খুঁজে পাবেন ৷’’
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে কৃত্রিম ক্ষোভ তৈরি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন রাজনাথ ৷ রাহুলকে তিনি নির্বাচনী রায়কে সম্মান জানাতে এবং নিজের রাজনৈতিক আচরণের বিষয়ে আত্মবিশ্লেষণ করতে বলেছেন ।
রাজনাথ বলেন, ‘‘রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির বেদিতে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসর্গ করা যায় না । এই বাস্তবতাটি বোঝা প্রয়োজন । কৃত্রিম ক্ষোভ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চালিয়ে কিংবা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অবলম্বন করে ভারতের উন্নয়নের যাত্রাকে কখনোই ব্যাহত করা যাবে না । গণতন্ত্র রক্ষার নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির রাজনীতিতে লিপ্ত না হয়ে, রাহুলের উচিত জনগণের রায়কে সম্মান জানানো এবং নিজের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা । এটিই আমার পরামর্শ ৷’’
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাহুল গান্ধির ভোট চুরির অভিযোগকেও চ্যালেঞ্জ করেন রাজনাথ। তিনি যুক্তি দেন , ভোটার পরিচয়পত্র তৈরি হওয়ার পর থেকেই লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য কংগ্রেসকে হিমশিম খেতে হয়েছে । রাজনাথ বলেন, ‘‘পাঁচ থেকে দশ দশক ধরে দেশে ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়াই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে । অন্য কথায়, 1993 সালের আগে ভোটার পরিচয়পত্রের কোনও অস্তিত্বই ছিল না । একজন ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করার মতো কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না । আর ভোটার পরিচয়পত্র চালু হওয়ার পর থেকেই কংগ্রেসের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া এক সুদূরপরাহত স্বপ্নে পরিণত হয়েছে ৷’’
রাজনাথ দাবি করেন যে, ভোটার পরিচয়পত্র চালু হওয়ার পর থেকে লোকসভায় কংগ্রেস আর কখনোই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারেনি । তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেস দাবি করছে যে তাদের ভোট চুরি হয়েছে । কিন্তু আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস শেষবার জিতেছিল 1985 সালে । 1985 সালেই তারা জিতেছিল, আর 1984 সালের পর থেকে সারা দেশে কংগ্রেস আর কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি । সেই সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টির মাত্র দু’টি আসন ছিল । এখন আপনারাই ঠিক করুন: এটি কি ভোট চুরি, নাকি পারফরম্যান্সে ব্যর্থতা ? রাহুল গান্ধির উচিত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ৷’’
রাহুল গান্ধি তাঁর অভিযোগগুলোকে আগে 'হাইড্রোজেন বোমা' বলে উল্লেখ করতেন ৷ সেই বিষয়টিকেও কটাক্ষ করেন রাজনাথ ৷ তাঁর কথায়, ওই দাবিগুলো প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে । প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘তিনি অভিযোগগুলিকে 'হাইড্রোজেন বোমা' বলে সারা দেশে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন । কিন্তু সত্যিটা হল, তাঁর এই তথাকথিত হাইড্রোজেন বোমাটি দীপাবলির একটি সাধারণ বাজি হিসেবেও গণ্য হওয়ার যোগ্য ছিল না ।’’
নির্বাচন কমিশনের ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (এসআইআর)-এর বিরুদ্ধে বিরোধী নেতা, ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিক দলগুলো এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক প্রতিবাদের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই আক্রমণ এল ।
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