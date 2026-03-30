স্বপ্নাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল রেল ! ভোটের পথ পরিষ্কার, প্রার্থী পদে আর বাধা নেই
সরকারি চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রার্থী হওয়া নিয়ে জটিলতার মধ্যে পড়েছিলেন এশিয়াড সোনাজয়ী এই অ্যাথলিট । রেলের সিদ্ধান্তে অবশেষে কাটল জট ৷
Published : March 30, 2026 at 7:09 PM IST
জলপাইগুড়ি, 30 মার্চ: অবশেষে রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন এশিয়াডে সোনা জয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন । আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের এই সিদ্ধান্তে দীর্ঘদিনের জটিলতার অবসান ঘটল । ফলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রার্থীপদ নিয়ে আর কোনও আইনি বাধা রইল না ।
আর রেলের এই সিদ্ধান্ত সামনে আসতেই এক মুহূর্ত দেরি না করে সোমবার সকালেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েন স্বপ্না । সঙ্গে ছিলেন দলের নেতা কৃষ্ণ দাস ও খগেশ্বর রায় । রাজনৈতিক ময়দানে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই রেলের চাকরি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন স্বপ্না ।
রেলের চাকরিতে থাকা অবস্থাতেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনে রেল কর্তৃপক্ষ । চাকরি থেকে অব্যাহতি চাইলেও প্রথমে অনুমতি দেওয়া হয়নি । পরে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, 30 মার্চের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে ।
আদালতের নির্দেশ মেনে স্বপ্না রেলকে চিঠি দিয়ে নিজের 'ভুল' স্বীকার করেন । তার পরেই তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে রেল । একই সঙ্গে তাঁকে 'নো অবজেকশন' ও 'নো ডিউ' সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলের আইনজীবী সুদীপ্ত মজুমদার ।
স্বপ্নার কথায়, "আমি এনওসি এবং নো ডিউ সার্টিফিকেট পেয়েছি । তাই প্রার্থী পদ বা ভোটের প্রচার নিয়ে আর প্রশাসনিক জটিলতার কারণ নেই ৷ নির্ভয়ে প্রচারে নেমেছি ।" এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি ।
উল্লেখযোগ্য, গত 27 ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তৃণমূলের দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন স্বপ্না । 2020 সালের 7 জানুয়ারি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইনস্পেক্টর হিসেবে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি । তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর 16 মার্চ চাকরি ছাড়ার আবেদন করলেও, তার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস জারি করে রেল । এরপর আইনি লড়াইয়ের পথেই এগোন স্বপ্না ।
রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁকে। সরকারি চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রার্থী হওয়া নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা অবশেষে কাটল রেলের এই সিদ্ধান্তে। এখন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ে মনোনিবেশ করতে পারবেন এশিয়াড সোনাজয়ী এই অ্যাথলিট।
