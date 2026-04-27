বাঘের মাটিতে গর্জন চাই ! কুলতলিতে অশ্বিনী-মানিকের হুংকার, ডাবল ইঞ্জিনে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

বাঘের মাটিতে গর্জন চাই ! কুলতলিতে অশ্বিনী-মানিকের হুংকার, ডাবল ইঞ্জিনে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি
লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত ডাবল লাইন, জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত নতুন রেললাইন, বারুইপুর-মৈপিঠ প্রকল্প- একাধিক পরিকল্পনার ঘোষণা করেন রেলমন্ত্রী । ক্যানিং স্টেশন আধুনিকীকরণের আশ্বাসও দেন।
Published : April 27, 2026 at 3:30 PM IST
কুলতলি, 27 এপ্রিল: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রান্ত কুলতলির জনসভা থেকে শাসকদলকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা । তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, "পরিবর্তন অনিবার্য, দরকার ডাবল ইঞ্জিন সরকার ।"
সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে আক্রমণের সুরে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "এটা সুন্দরবন, বাঘের এলাকা । এখানে বাঘের মতো গর্জন দরকার !" সঙ্গে দাবি, মানুষ এবার ভয় কাটিয়ে নিজের অধিকার বুঝে ভোট দেবে ।
প্রথম দফার ভোটে প্রায় 93 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ বিপুল এই ভোটদানের হারের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর দাবি, "বিপুল এই ভোটের শতাংশই জানান দিচ্ছে মানুষ পরিবর্তন চাইছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় শেষের পথে !"
বাংলার ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি স্মরণ করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম । তাঁর অভিযোগ, "এই বাংলায় আজ সিন্ডিকেট আর কাটমানির রাজ চলছে । এই অবস্থা চলতে পারে না ।" কুলতলির বিজেপি প্রার্থী মাধবী মহলদারের সমর্থনে প্রচারে এসে তাঁকে 'সাধারণ ঘরের মেয়ে' বলে তুলে ধরেন বৈষ্ণব । তাঁর কথায়, "এই মেয়েকে জেতাতে পারলেই সুন্দরবনের উন্নয়ন সম্ভব ।"
সবচেয়ে বড় চমক আসে রেল প্রকল্প ঘোষণায় । লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত ডাবল লাইন, জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত নতুন রেললাইন, বারুইপুর-মৈপিঠ প্রকল্প- একাধিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি । ক্যানিং স্টেশন আধুনিকীকরণের আশ্বাসও দেন । তাঁর দাবি, "14 হাজার কোটি টাকার রেল প্রকল্প প্রস্তুত । কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ সরকার দরকার ।"
একই সুরে শাসকদলকে আক্রমণ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাও । তাঁর বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের অন্য কোথাও এত দুর্নীতি নেই । মানুষ এর থেকে মুক্তি চায় ।" বিজেপি ক্ষমতায় এলে স্বচ্ছ প্রশাসনের আশ্বাস দেন তিনি ।
সভা থেকে মহিলাদের জন্য মাসিক 3000 টাকার ভাতার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় । অন্য রাজ্যের উদাহরণ টেনে দাবি করা হয়, এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গেও কার্যকর হবে । সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে 'উন্নয়ন বিরোধী' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ শানানো হয় । বিজেপির বার্তা স্পষ্ট, উন্নয়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ডাবল ইঞ্জিন সরকারের দাবি নিয়েই তারা ভোটমুখী ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সুন্দরবনের মতো দুর্গম এলাকায় রেল ও পরিকাঠামো উন্নয়ন বড় ইস্যু হয়ে উঠতে পারে । সেই প্রেক্ষিতে এই প্রতিশ্রুতিগুলি ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করে, এখন সেটাই দেখার ।
