আদর্শের জন্য রাজনীতি করেছি পদের জন্য নয়, রাজ্যসভা প্রার্থী হয়ে মন্তব্য রাহুল সিনহার

আদর্শের জন্য রাজনীতি করেছি পদের জন্য নয়, রাজ্যসভা প্রার্থী হয়ে মন্তব্য রাহুল সিনহার
রাহুল সিনহার কথায়, কাজ করলে যে বিজেপিতে তার ফল এবং সম্মান পাওয়া যায় এটাই তার প্রমাণ ।
Published : March 4, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 4 মার্চ: আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন রাহুল সিনহা । আর দল তাঁর উপর ভরসা রেখে তাঁকে প্রার্থী করায় খুশি বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ৷ তিনি জানিয়েছেন, কাজ করলে যে বিজেপিতে তার ফল এবং সেইরকম সম্মান পাওয়া যায় এটাই তার প্রমাণ । তিনি বলেন, "পদ বা কিছু পাওয়ার জন্য কখনোই রাজনীতি করিনি । শুধু আদর্শের জন্য রাজনীতি করেছি ৷ সেই কারণে ওঠানামা এগুলোকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করিনি ।"
তাঁর কথায়, "আমাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে অসংখ্য বিজেপি কার্যকর্তাদের মনে একটা আশার আলো জাগছে যে, যতই কোনায় পড়ে থাকি পার্টির নজর আমাদের ওপরে আছে । কারণ অনেকে হয়তো ভেবেছিলেন যে, 'রাহুলদারই' কিছু হচ্ছে না আমাদের কী হবে? আজ আমি তাদের কথা চিন্তা করে আনন্দ পাচ্ছি ৷ তারা অন্তত কিছুটা প্রাণ পাবে যে না এই দলে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে । সেই জন্য দল আমাকে যখনই যেই দায়িত্ব দিয়েছে দল আমি সেটা ভালোভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি ৷ সংসদেও আমি আমার দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করার চেষ্টা করব ।"
বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যখন বিজেপির প্রায় কোনও প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না, তখন দলকে রাজ্য রাজনীতিতে গেরুয়া শিবিরের যে ক’জন নেতা সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাহুল সিনহা ছিলেন অন্যতম ৷ রাজ্যে বিজেপির প্রায় শুরুর সময় থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে দল গড়ে তোলার কাজে যুক্ত ছিলেন । বাংলার একজন পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার বরিষ্ঠ নেতা তিনি । দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে দলের সাংগঠনিক বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ।
তিনি 2012 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন । তাঁর নেতৃত্বের সময়কালে রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক ভিত্তির আরও বিস্তার এবং বিভিন্ন আন্দোলনে দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে । তাঁর নেতৃত্বে 2013 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন ও 2014 সালে লোকসভা ভোটে লড়েছিল বিজেপি ৷
উল্লেখ্য, আগামী 16 মার্চ বাংলার পাঁচটি আসনে রাজ্যসভা নির্বাচন । পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাহুল সিনহা ছাড়াও, বিহার থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করা হয়েছে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীনকে ৷ পাশাপাশি অসমের মন্ত্রী যোগেন মোহন ও বিধায়ক তেরেশ গোয়ালাকেও রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির ৷ বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ে দলের রাজ্য় শাখার সহ-সভাপতি লক্ষ্মী বর্মা ও ওড়িশা থেকে রাজ্য সভাপতি মনমোহন সামাল এবং বিজেপি নেতা সুজিত কুমারকেও প্রার্থী করা হয়েছে ৷