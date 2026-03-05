ETV Bharat / politics

সকাল থেকে পরপর ভুলে নাজেহাল ! শেষে শমীকের ফাইল মিলিয়ে বিকেলে মনোনয়ন পেশ রাহুলের

দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে এসেছে রাজ্যসভায় যাওয়ার সুযোগ ৷ তবে হলফনামা বিভ্রাটে দীর্ঘায়িত হল রাহুল সিনহার মনোনয়ন পেশ ৷

রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পেশ রাহুল সিনহার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 6:35 PM IST

কলকাতা, 5 মার্চ: রাজনীতির পিচ যদি নিরাপদ হয়, তবুও ব্যাটে-বলে সংযোগ ঘটাতে যে কতটা ঘাম ঝরতে পারে, বৃহস্পতিবার তার সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা । নয় বার নির্বাচনী লড়াইয়ে হারের মুখ দেখার পর দশম বারে যখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় যাওয়া নিশ্চিত, ঠিক তখনই 'নমিনেশন ট্র্যাজেডি'র মুখে পড়লেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা রাহুল সিনহা । সকাল সওয়া দশটায় বিধানসভায় এলেও, হলফনামার ছোট ছোট ভুলে কার্যত নাজেহাল হতে হল তাঁকে । শেষ পর্যন্ত বিকেলের আলো পড়ে আসার মুখে সম্পন্ন হল মনোনয়ন পেশ ।

সকাল থেকে বিকেল: রুদ্ধশ্বাস কয়েক ঘণ্টা

বৃহস্পতিবার ছিল রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন । নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির একটি আসন পাওয়া নিশ্চিত । ফলে রাহুল সিনহার দিল্লি যাত্রা কেবল সময়ের অপেক্ষা ছিল । কিন্তু এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় নাটকীয়তা । বেলা 12টার মধ্যে যে মনোনয়ন জমা হওয়ার কথা ছিল, তা জমা দিতে দুপুর গড়িয়ে যায় । হলফনামায় টেকনিক্যাল ভুলের কারণে দফায় দফায় থমকে যেতে হয় তাঁকে ।

ETV BHARAT
মনোনয়ন পেশ রাহুলের (নিজস্ব চিত্র)

অভিযোগ, হলফনামায় যেখানে পূর্ণাঙ্গভাবে 'Not Applicable' লেখার কথা ছিল, সেখানে লেখা হয়েছিল সংক্ষেপে 'N/A'। আবার সরকারি নিয়ম মেনে কিছু জায়গা হাতে লেখার নির্দেশ থাকলেও তা ভুলবশত প্রিন্ট করে আনা হয়েছিল । এমনকী গুরুত্বপূর্ণ নথিতে প্রয়োজনীয় শিলমোহর না থাকাতেও বিপত্তি বাড়ে । দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহুবার প্রার্থী হলেও, এদিন রাহুল সিনহার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ ছিল স্পষ্ট । বসন্তের দুপুরেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম এবং হাত কাঁপার দৃশ্য এড়ায়নি উপস্থিত সাধারণ মানুষেরও ।

মুশকিল আসানে শুভেন্দু-শমীক

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ময়দানে নামেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । সূত্রের খবর, এক সময় বিরক্ত হয়ে শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায়, "শমীকদার (ভট্টাচার্য) আগের নমিনেশন ফাইলটা বের করে মিলিয়ে দেখুন ।" উল্লেখ্য, আগের বার শমীক ভট্টাচার্যের মনোনয়ন কোনও ত্রুটি ছাড়াই জমা পড়েছিল । সেই পুরনো ফর্ম দেখে দেখেই কার্যত 'পরীক্ষার খাতা' মেলানোর মতো করে নিজের ফর্ম পূরণ করেন রাহুল সিনহা । পরিষদীয় দলের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে জমা পড়ে মনোনয়ন । কিন্তু পুরো পর্ব মিটতে মিটতে বিকেলের আলো কমে এসেছে ।

ETV BHARAT
মুশকিল আসানে রাহুলের পাশে শুভেন্দু-শমীক (নিজস্ব চিত্র)

রাজনৈতিক লড়াই ও বর্তমান সমীকরণ

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাবড়া কেন্দ্র থেকে পরাজিত হওয়ার পর রাহুল সিনহা দীর্ঘ সময় দলের পদের বাইরে ছিলেন । একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজ্য সভাপতির এই 'বনবাস' কাটিয়ে ফিরে আসাকে রাজনৈতিক মহলে তাঁর ধৈর্যের জয় হিসেবেই দেখা হচ্ছে । রাজ্যসভায় তাঁর যাওয়ার পথ যদিও নিষ্কণ্টক বিধানসভার সমীকরণে, কিন্তু হলফনামার জটিলতায় তিরে এসে তরী ডোবানোর মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল । এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ।

ETV BHARAT
হলফনামার ছোট ছোট ভুলে কার্যত নাজেহাল রাহুল (নিজস্ব চিত্র)

বিভ্রাট মানতে রাজি নন বিরোধী দলনেতা

এই মনোনয়ন বিভ্রাট প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সমস্যা তেমন কিছু হয়েছে বলে আমি জানি না । আমাদের প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগেই । মাঝে দু’দিন সরকারি ছুটি থাকায় কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে একটু দেরি হয়েছে, তবে রাহুল সিনহা আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত নেতা । তবে মনোনয়নে কোনও সমস্যা আছে বলে আমার জানা নেই ।"

ETV BHARAT
গুরুত্বপূর্ণ নথিতে প্রয়োজনীয় শিলমোহর না থাকাতেও বিপত্তি বাড়ে (নিজস্ব চিত্র)

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি শূন্য আসনের মধ্যে বিধানসভার পাটিগণিত অনুযায়ী চারটি তৃণমূলের এবং একটি বিজেপির প্রাপ্য । তৃণমূল ইতিমধ্যেই তাদের চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে । ফলে কোনও অতিরিক্ত প্রার্থী না-থাকায় রাহুল সিনহার জয় এখন কেবল সরকারি ঘোষণার অপেক্ষা । তবে জয় নিশ্চিত থাকলেও, এদিনের 'মনোনয়ন বিভ্রাট' রাহুলের দিল্লি যাত্রার প্রাক্কালে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে রইল ।

