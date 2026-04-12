বঙ্গে ভোট প্রচারে আসছেন রাহুল ! মালদা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা

বঙ্গে ভোট প্রচারে আসছেন রাহুল ! মালদা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা
Published : April 12, 2026 at 8:35 PM IST
মালদা, 12 এপ্রিল: একসময় যে মালদা জেলা ছিল কংগ্রেসের অদম্য ঘাঁটি, সময়ের স্রোতে সেই শক্ত জমি আজ অনেকটাই আলগা । কিন্তু, রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণে আবারও সেই হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া কংগ্রেস । আর সেই লক্ষ্যেই 'ফিনিক্স পাখি'র মতো ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা নিয়ে ময়দানে নামছেন দলের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধি ।
দীর্ঘ সাত বছর পর ফের মালদার মাটিতে পা রাখতে চলেছেন তিনি । আগামী 14 এপ্রিল, দুপুর 12টা নাগাদ চাঁচলের কলমবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত হবে তাঁর নির্বাচনী জনসভা । ইতিমধ্যেই সেই সভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে জেলাজুড়ে ।
রবিবার দুপুরে চাঁচলের কলমবাগান মাঠ পরিদর্শনে যান পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক থেকে শুরু করে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব । সভাস্থলের নিরাপত্তা, পরিকাঠামো এবং জনসমাগমের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয় । দলীয় সূত্রের দাবি, ওই দিন অন্তত এক লক্ষ মানুষের জমায়েত হতে পারে, যা মালদার রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন বার্তা দেবে ।
মালদার খান চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে রাহুলের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে । সেই সূত্রেই চাঁচল এবং সুজাপুর, এই দুই কেন্দ্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি । জানা গিয়েছে, মালতিপুরের প্রার্থী মৌসম নূরের সমর্থনে যেমন তিনি সভা করবেন, তেমনই প্রয়াত বরকত গনি খানের 'খাসতালুক' সুজাপুরেও তাঁর জনসভা হওয়ার কথা রয়েছে ।
14 এপ্রিলের সভায় একসঙ্গে চারজন কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করবেন রাহুল । এঁরা হলেন- মালতিপুরের মৌসম নূর, চাঁচলের আসিফ মেহেবুব, হরিশ্চন্দ্রপুরের মোস্তাক আলম এবং রতুয়ার মোত্তাকিন আলম । ফলে এই সভাকে কেন্দ্র করে জেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি হয়েছে ।
সভাকে ঘিরে প্রস্তুতিও চলছে জোর কদমে । মাঠ পরিষ্কারের কাজ প্রায় শেষের পথে । পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড, যেখানে অবতরণ করবে রাহুল গান্ধির বিমান । সেখান থেকে গাড়িতে করে সরাসরি সভামঞ্চে পৌঁছনোর কথা তাঁর ।
মালদা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বলেন, "রাহুল গান্ধি চাঁচলের মাটি খুব ভালো করে চেনেন । তাই তিনি আবারও এই জায়গাকেই বেছে নিয়েছেন । আমরা আশা করছি, এক লক্ষেরও বেশি মানুষের জমায়েত হবে । সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাঁকে দেখার ও তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য ।"
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় 'একলা লড়াই' এর পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস । অতীতে তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করলেও, এবার নিজেদের শক্তিতেই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে হাত শিবির ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, মালদা সফর কংগ্রেসের কাছে কেবল একটি প্রচারসভা নয়, বরং হারানো জমি পুনরুদ্ধারের এক বড় পরীক্ষা । এখন দেখার, রাহুল গান্ধির এই সভা আদৌ কতটা প্রভাব ফেলতে পারে জেলার ভোট-রাজনীতিতে ।
