সংসদে শাহের ভাষণ শুনব না ! অমিতের আলোচনার প্রস্তাবে প্রতিক্রিয়া রাহুলের

সংসদে শাহের ভাষণ শুনব না ! অমিতের আলোচনার প্রস্তাবে প্রতিক্রিয়া রাহুলের
রাহুলের দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে রাজি নয় বিরোধী শিবির। কার নির্দেশে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের পুলিশ অত্যাচার করল সেটাই জানতে চান তাঁরা ।
By PTI
Published : August 12, 2026 at 2:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অগস্ট : প্রথমে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বার্তা দিয়েছিলেন যন্তর মন্তরে সিজেপির আন্দোলন নিয়ে আলোচমনা করতে রাজি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এবার শাহ নিজেই জানালেন,সরকার আলোচনায় রাজি । তিনি নিজেও সমস্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন । তবে বিরোধীরা যে তা চায় না তা স্পষ্ট করে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । তাঁর স্পষ্ট দাবি, সংসদে শাহের ভাষণ শোনায় বিরোধীদের কোনও আগ্রহ নেই । তারা শুধু জানতে চায় কার নির্দেশে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে ছররা বন্দুক ব্যবহার করেছিল পুলিশ।
রাহুলের আরও দাবি, যদি শাহ পুলিশকে নির্দেশ দেন তাহলে তিনি অপরাধী আর যদি নির্দেশ না দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি অযোগ্য । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে একটি বেলুনের সঙ্গে তুলনা করেন রাহুল । তাঁর কটাক্ষ, ওই বেলুনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গ্যাস ভরার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সেটি এখন ফেটে গিয়েছে । আরও একবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, "অমিত শাহের সংসদে আসার সাহস নেই । তিনি সংসদে আসবেন না।"
রাহুল যখন তোপ দাগছেন তার মাত্র খানিকক্ষণ আগে বিরোধীদের আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "'নিখোঁজ', পালিয়ে যাওয়া বা পলাতক- এই শব্দগুলো ইদানীং ভারতের জনজীবন ও সংসদীয় রাজনীতিতে বারবার শোনা যাচ্ছে । সংসদের অধিবেশন শুরুর পর থেকেই আমি নিয়মিত সংসদে আসছি এবং আমার ঘরে বসছি। যেহেতু বিরোধীরা সংসদের উভয় কক্ষের কার্যক্রম চলতে দিচ্ছে না, তাই সেখানে গিয়ে আমার পক্ষে কী করা সম্ভব ? আলোচনার বিষয়ে বলতে গেলে, আমাদের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন, NEET সংক্রান্ত পড়ুয়াদের বিক্ষোভের প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত। আলোচনার জন্য একটি সময় নির্ধারিত হোক এবং বিরোধীরা প্রস্তুতি নিক। তারা এই দাবিই করেছিল। আমরা তাতে সম্মতি দিয়েছি। আমি নিজেও সংসদে যে কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।" পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বিরোধীরা আলোচনায় রাজি থাকর কথা সরকারকে জানালে বুধবার বিকেল থেকেই চর্চা শুরু হতে পারে । এদিন রাত পর্যন্ত তো বটেই বিরোধীরা চাইলে আগামিকাল বিকেল পর্যন্ত আলোচনা চলতে পারে । তবে রাহুলের কড়া প্রতিক্রিয়া থেকে মোটের উপর স্পষ্ট এখনই সংসদে চর্চার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না ।