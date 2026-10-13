দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে জয় আসবেই, আশাবাদী রাহুল

দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে জয় আসবেই, আশাবাদী রাহুল
Rahul Gandhi: জনগণের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে এবং জয় হবেই, ‘ইন্ডিয়া’ ব্লক ও নাগরিক সমাজের বৈঠক বললেন রাহুল গান্ধি ৷
By PTI
Published : October 13, 2026 at 10:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: বিজেপি বিরোধীদের জোট ‘ইন্ডিয়া’ এবং নাগরিক সমাজ ও ছাত্রদের প্রতিনিধিরা মঙ্গলবার দিল্লিতে বৈঠক করেন ৷ সেই বৈঠকের পর তাঁরা দাবি করেন, দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার করতে হবে ৷ এই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চলবে ৷
এই বৈঠকটি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয় ৷ তার পর ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের নেতারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ৷ সেখানে রাহুল জানান, রাজনৈতিক ও গণ-প্রতিরোধের এই লড়াই অব্যাহত থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত জয় আসবে ৷ যারা ভোট চুরির সঙ্গে জড়িত, তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে ৷ রাহুল ভোট চুরি ইস্যুতে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ৷ তাঁর অভিযোগ, এই তিনজনই ভোট চুরির সঙ্গে জড়িত ৷
দিল্লির 5 নম্বর সুনেরি বাগ রোডে রাহুল গান্ধির বাসভবনে হওয়া বৈঠকটি আসলে ছিল একটি চা-চক্র ৷ সেখানেই ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের নেতাদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ছাত্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ৷ সেখানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, আরজেডি-র তেজস্বী যাদব ও মনোজ ঝা, জেএমএম-এর মহুয়া মাজি, সিপিএমের এমএ বেবি, সিপিআই-এর ডি রাজা ও পি সন্তোষ কুমার, আইসা-র প্রধান নেহা বোরা, সিপিআই (এমএল)-এর দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র এবং সমাজবাদী পার্টির হরেন্দ্র মালিক, আনন্দ ভাদৌরিয়া ও মহিবুল্লাহ নদভি উপস্থিত ছিলেন ।
বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকটি হয় রাহুলের বাসভবনের বাইরে ৷ সেখানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্ট, ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে । তাঁদের একটি ভূমিকা রয়েছে ৷ আমরা আশা করি তাঁরা সেই ভূমিকা পালন করবেন । যা-ই ঘটুক না কেন, কোনও প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করুক বা না করুক — রাজনৈতিক প্রতিরোধ ও গণপ্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তা জয়ী হবে ৷’’
রাহুলের আরও বক্তব্য, ভারতের সংবিধান ধ্বংস করে কেউ পার পেয়ে যাবে, বিষয়টি এত সহজ নয় ৷ পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ভোট চুরির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ রাহুল বলেন, ‘‘আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার হল, যারা এই কাজ করেছেন, অর্থাৎ মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি, বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা অমিত শাহ, জ্ঞানেশ কুমার এবং অন্যরা, তাঁদের এটা বুঝতে হবে যে আইনি বেড়াজাল ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে... আমরা আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে তাদের সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে ৷’’
উল্লেখ্য, সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অভিমুখে প্রতিবাদ মিছিল করে ইন্ডিয়া ব্লক ৷ সেখানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের এদিন ধন্যবাদ জানান রাহুল ৷ ওই মিছিলের বিক্ষোভকে তিনি ভারতের জনগণের মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেন । রাহুলের আবেদন, কোনও ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ ছিল না এবং দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই লড়াইয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিলেন ।
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