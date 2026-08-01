পড়ুয়াদের ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিশানা রাহুল গান্ধির

পড়ুয়াদের ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিশানা রাহুল গান্ধির
NEET প্রশ্নপত্র ফাঁস সংকটের মধ্যে শিক্ষার্থীদের 'ক্ষমা করে দেওয়ার' বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির মন্তব্যের সমালোচনা করে রাহুল গান্ধি তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন ।
Published : August 1, 2026 at 9:41 PM IST
চেন্নাই, 1 অগস্ট: দিল্লির যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভ-আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য কটূক্তি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ কটূক্তি যাঁরা করেছেন, তাঁদের ক্ষমা করে দেওয়ার বার্তা দিয়ে শুক্রবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই নিয়ে শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি ৷ তিনি অভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের বিষয়গুলোর সুরাহা করতে ব্যর্থ হয়েছেন ৷ তাই পড়ুয়ারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য, প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমা করার নয় ।
এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় রাহুল গান্ধি লিখেছেন, “ভারতের শিক্ষার্থীদের তাঁর ক্ষমার প্রয়োজন নেই । বরং তাঁরই উচিত শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ।” তিনি আরও লিখেছেন, “প্রশ্নপত্র ফাঁস । পরীক্ষা বাতিল । বছরের পর বছর ধরে নেওয়া প্রস্তুতি এক রাতেই ধূলিসাৎ । এমন এক ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সততার সঙ্গে কাজ করতে বলা হচ্ছে, যে ব্যবস্থা তাদের প্রতি সৎ নয় । আর সেই প্রধানমন্ত্রীই কি না শিক্ষার্থীদের ‘ক্ষমা’ করে দেওয়ার মতো কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন ।”
নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর বেশ কয়েকজন পড়ুয়া চরম পদক্ষেপ করেন ৷ সেই সব পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এদিন দেখা করেন রাহুল গান্ধি ৷ তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের কাছে মহাবলীপুরমে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে এই কংগ্রেস নেতা জানান, সন্তান হারানোর শোকে বাবা-মায়ের হাহাকার দেখার চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না । তিনি বলেন, “অকালে ঝরে যাওয়া প্রতিটি তরুণ প্রাণের পেছনে রয়েছে এমন এক পরিবার, যারা আজীবন এক গভীর যন্ত্রণার ভার বয়ে বেড়ায় — আর সেই সঙ্গে উঠে আসে ভেঙে পড়া শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর সব প্রশ্ন ।”
প্রধানমন্ত্রীকে সমালোচনা করে রাহুল জানান, প্রধানমন্ত্রী এমন একজন অভিভাবকের সঙ্গেও দেখা করেননি যিনি শোকার্ত ৷ কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও কথা বললেননি প্রধানমন্ত্রী মোদি । তিনি বলেন, “আমাদের শিক্ষার্থীদের এমন একটি ব্যবস্থায় সততার সঙ্গে কাজ করতে বলা হয়, যে ব্যবস্থাটি তাদের প্রতি সৎ নয় । অথচ প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ‘ক্ষমা’ করার কথা বলার মতো ধৃষ্টতা দেখান ।”