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রাহুলের হাত ধরেই ন্যায় ফিরবে ! শহিদ মিনার থেকে ব্রিগেডের ডাক কংগ্রেসের

এ দিনের সমাবেশের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 1993 সালের 21 জুলাইয়ের আন্দোলনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী । সেখানে তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও ছিল ।

congress shaheed minar july 21
শহিদ সমাবেশ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 6:32 PM IST

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কলকাতা, 21 জুলাই: এক সময় যে 21 জুলাই ছিল যুব কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রতীক, তিন দশক পর সেই ইতিহাসকেই ফের সামনে আনল প্রদেশ কংগ্রেস । শহিদ মিনারের পাদদেশে প্রথমবার বড় আকারে 'শহিদ সমাবেশ' এর আয়োজন করে আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপরেখা স্পষ্ট করল হাত শিবির । মঞ্চ থেকে ঘোষণা হল, আগামী বছরের শুরুতেই রাহুল গান্ধিকে নিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মহাসমাবেশ করবে কংগ্রেস । একই সঙ্গে তৃণমূল এবং বিজেপি দুই দলকেই তীব্র আক্রমণ করে কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, বাংলায় প্রকৃত বিরোধী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শহিদ বেদীতে মাল্যদান এবং সর্বভারতীয় ও প্রদেশ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে শুরু হয় সভা । মঞ্চে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ঘোষণা করেন, আগামী বছরের 15 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাহুল গান্ধির উপস্থিতিতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বৃহৎ জনসভা করা হবে । পাশাপাশি, 9 অগস্ট দিল্লিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতেও রাজ্য থেকে ব্যাপক অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি ।

congress shaheed minar july 21
শহিদ মিনারের সমাবেশ (নিজস্ব চিত্র)

শুভঙ্করের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ । তাঁর দাবি, শহিদদের আত্মত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হলে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই আরও জোরদার করতে হবে । সেই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেবেন রাহুল গান্ধি ।

প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, "এই সমাবেশ শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ।" তবে বক্তৃতার সুর দ্রুতই রাজনৈতিক হয়ে ওঠে । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে তিনি বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন । একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা নীতি, বেকারত্ব, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে দাবি করেন, দেশ পরিবর্তনের অপেক্ষায়, আর সেই পরিবর্তনের মুখ রাহুল গান্ধি ।

ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেত্রী অম্বা প্রসাদ তৃণমূল ও বিজেপি, দুই দলকেই একযোগে নিশানা করেন । তাঁর অভিযোগ, ক্ষমতা বদলালেও সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার অধরাই থেকে গিয়েছে । দুর্নীতি, রাজনৈতিক হিংসা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বেই দেশে প্রকৃত ন্যায় ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব ।"

congress shaheed minar july 21
শহিদ স্মরণে (নিজস্ব চিত্র)

প্রাক্তন সাংসদ দীপা দাসমুন্সির বক্তব্যেও উঠে আসে গণতন্ত্র রক্ষার প্রশ্ন । কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "21 জুলাই শুধু স্মরণের দিন নয়, গণতন্ত্র বাঁচানোর নতুন শপথের দিন ।"

যুব কংগ্রেস নেতা উদয়ভানু চিব দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত বিরোধী শক্তি হয়ে উঠবে কংগ্রেসই । কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, সংগঠনকে বুথ স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করতে হবে এবং সংবিধান রক্ষার আন্দোলনে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ।

সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ীও অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, "শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হলে কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করতে হবে ।"

এ দিনের সমাবেশের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 1993 সালের 21 জুলাইয়ের আন্দোলনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী । সেখানে তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও ছিল । পাশাপাশি, সেই সময়কার বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা নিয়েও সরব হন কংগ্রেস নেতারা ।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথম 21 জুলাইয়ে যখন তৃণমূল নিজেদের ভাঙনের আবহে পৃথক-পৃথক সমাবেশ করছে, তখন সেই রাজনৈতিক পরিসরেই নিজেদের সংগঠনকে পুনর্গঠনের বার্তা দিল কংগ্রেস । শহিদ মিনার থেকে ব্রিগেডের ডাক দিয়ে কার্যত স্পষ্ট করে দিল হাত শিবির, বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূল ও বিজেপির বাইরেও নিজেদের তৃতীয় শক্তি নয়, বিকল্প শক্তি হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছে তারা । আগামী বছরের ব্রিগেড সমাবেশ সেই রাজনৈতিক লড়াইয়েরই প্রথম বড় পরীক্ষা হতে চলেছে ।

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