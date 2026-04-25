মমতার বিরুদ্ধে মোদি কতগুলো মামলা করেছেন, প্রশ্ন রাহুল গান্ধির
শনিবার হুগলির ডানকুনির সভা থেকে এই প্রশ্ন তুলছেন রাহুল গান্ধি৷ তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলায় বিজেপিকে আসার পথ করে দিয়েছেন৷
Published : April 25, 2026 at 9:26 PM IST
ডানকুনি (হুগলি), 25 এপ্রিল: মোদি-মমতার মধ্যে সেটিংয়ের যে অভিযোগ বারবার শোনা যায় বামফ্রন্টের নেতাদের মুখে, সেই অভিযোগই কার্যত শোনা গেল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির মুখে৷ শনিবার হুগলির ডানকুনিতে আয়োজিত কংগ্রেসের একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি সরাসরি বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে আঁতাতের অভিযোগ তোলেননি বটে! তবে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে এত মামলা রয়েছে, তাঁকে ইডি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআই কেন ব্যবস্থা নেয় না?
এদিন ডানকুনির মোল্লারবেড় মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে৷ এই যে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমি জামিনে রয়েছি৷ আমার ঘর কেড়ে নিয়েছে৷ আমার লোকসভার সদস্যপদ কেড়ে নিয়েছে৷ আমার বিরুদ্ধে 36টা মামলা রয়েছে৷ কখনও আমি ঝাড়খণ্ড যাই, কখনও মহারাষ্ট্র, কখনও গুজরাত, কখনও উত্তরপ্রদেশ, কখনও বিহার, প্রতি 10-15 দিনে মামলা লড়তে কোথাও না কোথাও যেতে হয় আমাকে৷’’
এর পরই রাহুল গান্ধি প্রশ্ন তোলেন, ‘‘মমতার বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদি কতগুলো মামলা করেছেন? মমতাকে কতঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে? ইডি টানা পাঁচদিন আমাকে 55 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে৷ মমতার উপর কোনও আক্রমণ হয় না৷ না সিবিআই, না ইডি, না কোনও কিছু৷ কেন? কারণ, উনি বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াই করেন না৷ এই সত্য পুরো বাংলা জানে৷ শুধু কংগ্রেস তার বিচারধারার ভিত্তিতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘24 ঘণ্টা নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে, মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে৷ শুধু বাংলার নির্বাচনের সময়ই নরেন্দ্র মোদি এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হন৷ বাংলার ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি আর মমতার বিরুদ্ধে একটাও কথা বলবেন না৷’’ তাই তিনি দাবি করেছেন যে দেশে একমাত্র কংগ্রেসই পারে বিজেপি ও আরএসএস-কে পরাস্ত করতে৷
রাহুলের আরও অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের জন্য কিছু করেন না৷ বরং কয়েকজন শিল্পপতির জন্য করেন৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কাজ করেন৷ সাধারণ মানুষের জন্য মমতা কিছু করেন না৷ বরং সব গুন্ডাদের জন্য করেন৷ রাহুল বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও তাঁর থেকে কম কিছু নন৷’’
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি সারদা, নারদার মতো একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে সরব হন৷ হিন্দুস্তান মোটরসের প্রসঙ্গ তুলে তিনি মমতার বিরুদ্ধে বাংলায় শিল্প শেষ করে দেওয়ার অভিযোগ করেন৷ মোদিও একইভাবে সারা দেশে শিল্প সম্ভাবনাকে শেষ করেছেন এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি করেছেন বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি৷
রায়বরেলির কংগ্রেসের সাংসদের অভিযোগ, যে হিংসা নরেন্দ্র মোদি সারাদেশে করেন৷ সেই একই হিংসা বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করে৷ এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করে৷ রাহুল এদিন আরজি করের প্রসঙ্গ তুলে নারী নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন মমতাকে৷ আবার বিজেপির বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে সরব হন৷ আরজি কর প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘‘এখানে বাংলায় আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটল৷ যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, সরকার তাদের রক্ষা করল৷ আর কোনও দায়ও নিল না৷’’
সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যের মানুষকে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলেন রাহুল গান্ধি৷ সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির জন্য বাংলার রাস্তা খুলে দিচ্ছেন৷ এদিনও একই কথা শোনা যায় রাহুলের মুখে৷ তিনি বলেন, ‘‘মমতা বাংলায় বিজেপির জন্য রাস্তা খুলে দিচ্ছে৷ এটাই সত্যি৷ যদি মমতা সঠিকভাবে কাজ করতেন, যদি মমতা বাংলার জন্য করতেন, দুর্নীতি না করতেন, আরজি করের মতো ঘটনায় ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে এখানে বিজেপির ভয় থাকত না৷’’
এছাড়া মোদিকে কটাক্ষ করেন রাহুল৷ তাঁর দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যা করতে বলেন, তাই করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ দেশকে বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ করেন না প্রধানমন্ত্রী৷ তিনি অভিযোগ করেন, এপস্টিন ফাইলের সত্যি সামনে চলে এলে নরেন্দ্র মোদি শেষ হয়ে যাবেন৷