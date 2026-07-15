রাজনীতির আসার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, দলবদল বিতর্কে দাবি হুগলির সাংসদের

রাজনীতির আসার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, দলবদল বিতর্কে দাবি হুগলির সাংসদের
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসাও করলেন একদা তৃণমূলের সাংসদ রচনা ৷ নারাজ 'প্রাক্তন' মমতাকে নিয়ে মন্তব্যে ৷
Published : July 15, 2026 at 8:56 PM IST
চুঁচুড়া, 15 জুলাই: সিনেমার দুনিয়া থেকে যে স্বপ্ন নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন, তার সবটাই ভেঙে গিয়েছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তাই বাধ্য হয়ে বিদ্রোহীদের দলে নাম লিখিয়েছেন হুগলির সাংসদ ৷
বুধবার চুঁচুড়ায় সরকারি দিশা কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়ে এমনটাই জানালেন, এনসিপিআই-এর সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, উনি প্রাক্তন তাই তাঁকে নিয়ে কথা বলতে চান না ৷
এ দিন সরকারি দিশা কমিটির বৈঠকে যোগ দেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরই সঙ্গে এনডিএ-র শরিক হিসাবে এনসিপিআই শিবিরে নাম লেখানো আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ ৷ তবে, সরকারি অনুষ্ঠান হলেও হুগলি জেলার আরেক সাংসদ কালীঘাট তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায়নি সেখানে ৷
বৈঠক শেষে বেরিয়ে রচনা নিজের রাজনীতিতে আসার নেপথ্য কারণ ও দলবদল নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেন ৷ তিনি বলেন, "আমি রাজনীতির লোক নই ৷ আমি সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি রাজনীতিতে ৷ তাও সবে মাত্র দু’বছর হয়েছে ৷ আমি যে স্বপ্নগুলো নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলাম, হুগলির নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই সব স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে ৷ এই দু’বছরে আমি যেটা অনুভব করেছি, তা হল ওই দলে থেকে আমি ঠিক মতো কাজ করতে পারব না ৷ আর ঠিক সেই কারণেই দলবদল করেছি ৷ বাকি যাঁরা আমার সঙ্গে দল পরিবর্তন করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই রাজনীতি করছেন বহু বছর ধরে ৷ তাঁরা তৃণমূল দলটাকে বেশি ভালো করে চিনতেন ৷ তাই তাঁরা কেন দল পাল্টেছেন সেটা আমি বলতে পারব না ৷ আমার কারণটা আমি বললাম ৷"
হুগলির সাংসদের মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা শোনা গেল এদিন ৷ তিনি বলেন, "এখানে যদি দাদার সহযোগিতা পাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা পাই, তাহলে আমাদের হুগলির প্রচুর উন্নয়ন হবে ৷ চুঁচুড়ায় এবার মনের মতো বিধায়ক পেয়েছে ৷ আমরা সবাই মোদিজি, অমিত শাহ জি এবং শুভেন্দু দা’র সাপোর্টার ৷ আমরা জানি ভালো কাজ হবে ৷ আমরা আর কিছু চাই না ৷"
21 শে জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে সাংসদ বলেন, "ভীষণ একটা আবেগময় দিন ৷ এটার মধ্যে ভালো তৃণমূল, খারাপ তৃণমূল এসব নেই ৷ এগুলোকে পিছনে ফেলে রেখে যারা ওই দিন শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় দিনটাকে পালন করা উচিত ৷"
রচনাকে কটাক্ষ করেছে হুগলির তৃণমূল নেত্রী পিয়াঙ্কা অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "হুগলিতে সাংসদ এসে বিজেপির মনোনীত বিধায়ক সুবীর নাগের প্রশংসা করছেন ৷ বলছেন, উনি যেভাবে কাজ করতে চাইতেন, আগে সেভাবে কাজের পরিবেশ পেতেন না ৷ মনে করছেন, এখন সেইপরিবেশ পাবেন ৷ আমি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাই, ওঁর মন না-রিয়েলিটি শোর পর্দা !"