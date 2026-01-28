ETV Bharat / politics

নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন কবিগুরু ! প্রথম বঙ্গ সফরেই বেফাঁস বিজেপির জাতীয় সভাপতি

বর্গীদের দল, 'রবীন্দ্রনাথের নোবেল শান্তি পুরস্কার' মন্তব্যে, পালটা বিজেপিকে নিশানা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৷

NITIN NABIN RABINDRANATH
প্রথম রাজ্য সফরেই বেফাঁস মন্তব্য বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের ৷ (নিজস্ব ছবি)
January 28, 2026

দুর্গাপুর, 28 জানুয়ারি: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় গান বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লোকসভায় দাঁড়িয়ে 'বঙ্কিম-দা' বলে সম্বোধন করেছিলেন ৷ যাকে কেন্দ্র করে চরমে উঠেছিল বিতর্ক ৷ এবার সেই প্রধানমন্ত্রীর দলের জাতীয় সভাপতির মুখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য ৷ দুর্গাপুরে বিজেপির কর্মিসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বেমালুম বলে দিলেন, "শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷"

বিজেপির সদ্য নির্বাচিত জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বলেন, "যে কবিগুরু শুধুমাত্র এই রাজ্যকে নয় গোটা দেশকে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন, যার জন্য তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ৷ তাই আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করছি ৷" বাঙালি মনীষীদের সম্পর্কে এর আগেও বহু বিজেপি নেতাকে নানা ভুল মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে ৷

প্রথম রাজ্য সফরেই বেফাঁস মন্তব্য বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী প্রচারে এসে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন ভুল উচ্চারণ করেছিলেন ৷ আর এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার নিয়েও ভুল তথ্য আওড়ালেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি ৷ যেখানে কবিগুরু সাহিত্যে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ৷

রবীন্দ্র অনুরাগীরা বলছেন, "গোটা বিশ্ব জানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতাঞ্জলির জন্য সাহিত্য বিভাগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ৷ এরা পড়াশোনা না-করে, কার না-কার লেখা স্ক্রিপ্ট দেখে বলতে গিয়ে বাংলার মনীষীদেরকে অপমান করে বসছেন ৷ তাই হোমওয়ার্ক করে এই সমস্ত নেতাদের জনসমক্ষে বক্তব্য রাখা উচিত ৷"

এই ইস্যুতে নীতিন নবীনেরর কাছে বিবৃতিতে ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "তিনি আজ যে ভয়ঙ্কর অপরাধটা বাংলায় দাঁড়িয়ে করলেন, অবিলম্বে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ তিনি বলছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি, তিনি যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, বাংলাকে তথা ভারতবর্ষকে গর্বিত করেছিলেন, সেটা বিজেপির এই সভাপতি জানেন না ৷ বলছে শান্তি পুরস্কার, সাহিত্যের অবদান নয় ৷"

এ নিয়ে নীতিন নবীন এবং বিজেপিকে কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, "গীতাঞ্জলি বা সং অফারিংসের নামই শোনেনি এই নীতিন নবীন ৷ বিজেপি বাংলার মনীষীদের সম্মান করে না ৷ বাংলার সাহিত্য, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ইতিহাসকে এরা সম্মান করে না, বাংলা ভাষাকে সম্মান করে না ৷ সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা যে দেশকে কতদিক থেকে কতভাবে সমৃদ্ধ করেছে, এরা তার খবর পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন মনে করে না ৷"

এ নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "এর থেকে বোঝা যায় যে, বাঙালিদের সম্পর্কে এদের কতটা শ্রদ্ধা, কতটা ভক্তি ? কতটা জ্ঞান ? এরা বাংলার মানুষকে উৎপীড়ন করে, বাংলার ঐতিহ্যকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়, এরা হল বর্গীদের দলের মতো, যারা বাংলায় এসে বাংলার মানুষকে অত্যাচার ও লুঠতরাজ করত ৷ তাই এই বর্গীদেরকে বাংলার মানুষ বুঝে নেবে ৷ যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানেন না, বোঝেন না ৷ আর যাঁরা পর্দার আড়াল থেকে এঁদেরকে স্ক্রিপ্ট লিখে দেন, তাঁদের জ্ঞানের বহরকেও আমি তারিফ করি ৷"

অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দাঁড়িয়ে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়কে স্মরণ করলেও, ভূমিপুত্র কাজী নজরুল ইসলামের নাম কিংবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম একবারের জন্য উচ্চারণ না-করা নিয়েও সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷

