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মমতার হাতে কোনও ক্ষমতা ছিল না ! ঋতব্রত-শিবিরে যোগ দিয়েই বিস্ফোরক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের দাবি, দলের রাশ ছিল অন্য এক গোষ্ঠীর হাতে ছিল যারা সংগঠনের নামে বিভিন্ন জেলায় ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে আর অনেক নেতা লুটেপুটে খেয়েছে ।

Rabindranath Ghosh
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 2:47 PM IST

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কোচবিহার, 12 জুলাই: দল বদলেছেন । নতুন শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বও পেয়েছেন । কিন্তু প্রথম বড় রাজনৈতিক বার্তাতেই যেন স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর রাজনৈতিক আবেগের কেন্দ্রবিন্দু এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর সেই বার্তা দিতেই একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কোচবিহারের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকৃত ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছিল না । বরং দলের রাশ চলে গিয়েছিল অন্য এক গোষ্ঠীর হাতে । সেই কারণেই বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে, আর অনেক নেতা 'লুটেপুটে খেয়েছেন' ।

ঋতব্রত শিবিরের কোচবিহার জেলা সভাপতির দায়িত্ব ঘোষণার পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য কার্যত রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । তাঁর বক্তব্যে সরাসরি কারও নাম না থাকলেও রাজনৈতিক মহলের বড় অংশের মতে, ইঙ্গিত ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংগঠনিক বলয়ের দিকেই ।

মমতার হাতে কোনও ক্ষমতা ছিল না ! ঋতব্রত-শিবিরে যোগ দিয়েই বিস্ফোরক রবীন্দ্রনাথ (ইটিভি ভারত)

রবীন্দ্রনাথ বলেন, গত কয়েক বছরে সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এমন কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, যাঁদের কর্মকাণ্ডে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, জেলার পর জেলা এমন নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং ব্যক্তিস্বার্থকে দলের উপরে স্থান দিয়েছেন। ফলে তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত দুর্বল হয়েছে ।

তবে সমালোচনার সুর যতই তীব্র হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে তাঁর কণ্ঠে ছিল আবেগ । রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যতদিন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী থাকবে, ততদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার নেত্রী থাকবেন ।" শুধু তাই নয়, তিনি আরও দাবি করেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরে গেলেই আমরা আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরে যাব ।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, প্রবীণ নেতার এই একটি বাক্যই নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনাকে উসকে দিয়েছে । কারণ, এতে স্পষ্ট হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি মমতার নেতৃত্বে নয়, বরং দলের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে ।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কোচবিহারের অন্যতম মুখ । দীর্ঘ সময় তিনি জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন । 2016 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন । কিন্তু, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক গ্রাফে ভাটা পড়তে শুরু করে । পরে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান হলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সেই পদও ছাড়তে হয় । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে দল টিকিট না দেওয়ায় তিনি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন এবং নির্বাচনী প্রচারেও দেখা যায়নি তাঁকে ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সেই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে দলের দূরত্ব বাড়ছিল । শেষ পর্যন্ত তিনি তৃণমূল ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেন । আর নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম প্রকাশ্য বক্তব্যেই কার্যত তৃণমূলের সাম্প্রতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক পরিচালনাকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি ।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে । একাংশের মতে, এটি কেবল ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তৃণমূলের অন্দরে বহুদিন ধরে জমে থাকা অসন্তোষেরই প্রতিধ্বনি । আবার অন্য একটি অংশের মতে, নতুন রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতেই তিনি এই বার্তা দিতে চেয়েছেন ।

সব মিলিয়ে, কোচবিহার থেকে উঠে আসা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এই মন্তব্যে নতুন করে আলোচনায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ । তাঁর বক্তব্য ভবিষ্যতে রাজ্যের রাজনীতিতে আরও বড় প্রভাব ফেলে কি না, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।

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MAMATA BANERJEE
TMC
WEST BENGAL POLITICS
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
RABINDRANATH GHOSH

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