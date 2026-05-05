স্বার্থান্বেষী নেতারা দলকে হাইজ্যাক করায় এই অবস্থা, তৃণমূলের ভরাডুবিতে বিস্ফোরক রবীন্দ্রনাথ

স্বার্থান্বেষী নেতারা দলকে হাইজ্যাক করায় এই অবস্থা, তৃণমূলের ভরাডুবিতে বিস্ফোরক রবীন্দ্রনাথ
Published : May 5, 2026 at 4:16 PM IST
কোচবিহার, 5 মে: জেলার কয়েকজন নেতার ঔদ্ধত্য ও অহংকার তৃণমূলের এই ভরাডুবির জন্য অন্যতম দায়ী । সোমবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ হিসেবে এমনই মন্তব্য করেছেন বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ।
তিনি বলেন, "বাবা-মা মারা যাওয়ার পর যেমন দুঃখ কষ্ট পেয়েছিলাম, তার চাইতেও বেশি কষ্ট পেয়েছি দলের মধ্যেই ষড়যন্ত্র করে টিকিট কেটে দেওয়ার পর । এই বিপর্যয় খুবই দুঃখের । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কষ্ট করে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি দলকে তৈরি করেছিলেন । এটা করতে গিয়ে তিনি বহুবার মার খেয়েছেন ৷ সারা রাজ্যে ভালো কর্মী তৈরি করেছেন ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিছু মানুষ স্বার্থ নিয়ে দলে আসে । দলকে তারা হাইজ্যাক করে ফেলেছিল । কোচবিহার জেলাতেও তাই হয়েছিল ৷ দল সমাজ বিরোধীদের হাতে চলে গিয়েছিল ।"
তিনি আরও বলেন, "মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়েছে ৷ মানুষই শেষ কথা বলে ৷ 2011, 2021 সালের পর এবারও মানুষ শেষ কথাই বলল ৷ গণদেবতার রায়ে আমরা ভালো ফল করেছিলাম ৷ কিন্তু যবে থেকে সমাজবিরোধীরা দলটাকে হাইজ্যাক করেছে, তবে থেকে গণদেবতা রুষ্ট হয়েছে ৷" আর তার ফলেই ভোটের ফলাফল এই ধরনের হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি । তবে নিজের পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে তা নিয়ে অবশ্য খোলসা করে কিছু বলতে চাননি রবীন্দ্রনাথ । তিনি শুধু বলেছেন, "কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে সময় মতন পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন ।"
প্রসঙ্গত, তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারে তৃণমূলের ফল খারাপ হতেই তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় । 2011 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন । 2016 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি । 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন ।
2022 সালে পুরসভা নির্বাচনে জিতে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন । বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে তাঁকে পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় । এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে টিকিট দেয়নি দল । ফলে কার্যত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রচারে বের হননি । এরপর সোমবার তৃণমূলের খারাপ ফলের পর এই বিস্ফোরক বক্তব্য রাখেন তিনি ।